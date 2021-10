BMW GAGNE LES 6 H DE MOST EN ENDURANCE MONDIAL MAIS SUZUKI YOSHIMURA CHAMPION DU MONDE

L’équipe BMW Motorrad World Endurance Team a remporté ce samedi 9 octobre la 1ére édition des 6 Heures de Most, dernière manche du Championnat du monde d’endurance EWC.

Mais c’est l’écurie Suzuki Yoshimura SERT qui décroche le titre mondial de la discipline et un 17éme sacre.

Une victoire sur le fil car la course s’est finalement jouée lors des derniers tours avec la fantastique remontée de la Yamaha Autrichienne du YART qui avait signé la pole mais avait complètement loupé son part s’élançant bonne dernière en queue de peloton !

Et le dernier de ses trois pilotes Marvin Fritz loupe la victoire au terme des Six heures pour seulement … 70 millièmes, n’étant pas parvenu dans le dernier tour et après une sensationnelle remontée à rattraper et à dépasser sous le drapeau à damier, Marcus Reiterberger au guidon de la BMW Motorrad Team !

On se souviendra longtemps de cette arrivée inouïe à Most, et cet écart infime et de la bataille en piste dans les derniers tours entre les deux Allemands, mais alors qu’il revenait comme une balle sur la BMW tour après tour, Fritz, dans le dernier tour, a malheureusement commis une petite erreur dans le premier virage, laquelle lui a fait perdre l’aspiration abandonnant d’un souffle quelques centaines de mètres plus loin la victoire.

C’est donc le trio Mykhalchyk, Reiterbeger et Foray qui triomphe et l’emporte en République tchèque, offrant son tout premier succès en mondial d’endurance EWC à BMW !

Ils précèdent l’équipage Hanika – Fritz – Canepa. La troisième place sur le podium allant à l’équipe Suzuki Yoshimura SERT, de Black, Simeon et Sylvain Guintoli, qui finit à un tour.

Mais le Team Suzuki, victorieux aux 24 Heures du Mans et tout récemment au Bol d’Or, décroche le titre de Champion du monde d’endurance EWC 2021 et ce pour la 17éme fois depuis la création de cette équipe en 1970, par le regretté Jean-Bernard Peyré et Dominique Meliand.

François LEROUX

Photos : FIM -TEAMS

TITRE MONDIAL EN SUPERSTOCK POUR L’EQUIPE FRANÇAISE BMRT 3D MAXXESS NEVERS