OGIER  »AVEC JULIEN ON A RÉALISÉ NOS RÊVES, IL A ÉTÉ UNE PIÈCE MAÎTRESSE DE NOS SUCCÈS’

Suite à l’arrêt de son fidèle navigateur Julien Ingrassia, Sébastien Ogier va donc changer de copilote la saison prochaine.

Pour conclure et terminer en beauté ce fabuleux partenariat ponctué à ce jour de sept titres et de 53 succès en WRC, Sébastien Ogier va bien évidement tout faire pour essayer de remporter encore ensemble un nouveau et huitième titre, possiblement en Catalogne ou au pire lors de ‘ultime épreuve au rallye de Monza la manche Lombarde remplaçant au calendrier WRC 2021, celle du Japon, fin novembre

En attendant ce dernier sacre ensemble, le pilote Gapençais de Toyota a retenu à rendre hommage au talent de son copilote, le jugeant et l’estimant absolument déterminant dans la réussite de sa carrière au plus haut niveau de la discipline.

« Julien va mettre un terme à sa carrière à la fin de l’année. Je respecte à 100% sa décision, à l’heure où moi aussi je vais réduire le rythme. On met souvent en avant les qualités des pilotes en WRC, mais le copilote est essentiel et Julien a été une pièce maîtresse de nos succès. Dès mes débuts en rallye et durant 16 ans, Julien a été là.»

Et de préciser :

« On a tout construit ensemble, progressé ensemble, découvert le WRC et réalisé nos rêves… On a obtenu plus que ce dont on osait rêver, en devenant à sept reprises champions du monde jusqu’à présent ! Désormais, il nous reste deux rallyes pour finir en beauté ! »

et Seb Ogier poursuit et précise :

« Julien, à mes yeux c’est sans équivoque : tu es le meilleur des copilotes. Qui sait ce qu’aurait été ma carrière sans toi ? Un très grand merci pour tout car je sais ce que je te dois, et tu seras impossible à remplacer. Je te souhaite le meilleur, profite de la vie ! »

Claude JULIAN

Photos : TEAMS –Jeff THIRY