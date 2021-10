HAMILTON DOMINE ENCORE LA SECONDE SESSION DES ESSAIS LIBRES A ISTANBUL

Lewis Hamilton, déjà le plus rapide lors de la première séance d’essais libres plus tôt en matinée ce vendredi 8 octobre à Istanbul, s’est de nouveau également montré le plus rapide ce après-midi en signant encore le meilleur chrono de la seconde séance des essais libres du Grand Prix de Turquie.

L’excentrique Hamilton, qui continue d’étonner pour les vêtements extravagants qu’il porte dans le paddock pour le moins qu’on puisse dire, enchaîne les temps de référence au fil des tours et des sessions tours depuis ce matin et il ne semble pas vouloir s’arrêter… Un vrai leader Lewis, qui a encore signé le meilleur temps en 1’23″804 devant agréable surprise la Ferrari de Charles Leclerc, second avec 1’23 » 970, à 0″166

Le pilote Ferrari a poussé fort et a très bien roulé sur la piste Turque qualifiée de difficile et il s’est offert le luxe de se placer entre les deux Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas, réalisant le troisième chrono en 1’24 » 214, à 0″410

Et devant les ‘ennemis’ du clan Red Bull, les deux pilotes, avec Sergio Perez le Mexicain devant (rare occasion) le Néerlandais Max Verstappen classés respectivement à 0″569 et 0″635.

Une monoplace Red Bull qui ne semble pas parfaitement adapté au tracé d’Istanbul, mais qui sera certainement favorisé par la pénalité de dix places que devra subir Lewis Hamilton pour le remplacement de l’unité thermique qui lui vaudra dix places sur la grille de départ dimanche. S’il décroche la pole, Lewis partira au mieux onzième !

Max qui expliquait:

« C’est une piste géniale, surtout avec les conditions de grip qui ont bien progressé depuis l’an dernier, mais il semble que nous ayons beaucoup de choses à revoir ce soir vendredi car ce ne fut pas notre meilleure journée, loin de là. »

Et il précisait :

« Nous avons essayé différents réglages entre les deux séances, mais nous cherchons toujours comment progresser, d’autant plus que nous n’avons pas beaucoup de données sur cette piste. Certes, Lewis va écoper d’une pénalité dimanche, mais nous devons rester concentrés sur nous-mêmes. J’espère que nous allons progresser avant les qualifications. »

Bon rythme pour la meilleure McLaren-Mercedes, sixième avec Lando Norris tandis que Daniel Ricciardo a signé son meilleur temps en pneus durs et ne pointe qu’au quatorzième rang.

Chez Alpine-Renault on a également bien roulé et confirmé les chronos matinaux, avec Fernando Alonso septième et juste devant Esteban Ocon qu’il précède de 12 millièmes !

Fernando qui confiait:

« C’était comme découvrir une nouvelle piste pour la toute première fois. Je pense que c’était la même chose pour tout le monde après les problèmes d’adhérence sur ce tracé l’an dernier. Il semble que le grip soit revenu à la normale, ce qui est une excellente nouvelle puisque cela nous donne confiance dans la voiture tout au long du tour. Nous n’avons pas vraiment changé grand-chose sur la monoplace lors des deux séances. Nous avons surtout testé les pneus aujourd’hui. Encore une fois, la météo sera la plus grande inconnue demain, mais nous devrions être prêts pour tous les scénarii. »

Et Esteban, lui, ajoutait:

« C’était un bon vendredi, probablement l’un des plus intéressants de notre côté cette année. Nous sommes arrivés sans savoir quelles seraient les conditions et il s’avère qu’elles ont grandement progressé par rapport à l’an dernier avec une excellente adhérence. C’était peut-être même l’un des plus hauts niveaux de grip cette saison. C’est génial de défier cette piste et ce tracé dans ces conditions. Nous avons signé de très bonnes performances en étant dans le top cinq tout au long des EL1, puis en étant bien installés dans le top dix en EL2. Nous avons appris aujourd’hui beaucoup de choses à mettre en œuvre demain, donc j’ai hâte de voir ce qui nous attend. »

Dans le Top 10 encore, l’Alpha Tauri-Honda du Français Pierre Gasly tandis que Yuki Tsunoda occupe la 11éme place.

Carlos Sainz Jr se retrouve douzième, mais il a travaillé sur le rythme de course car pénalisé pour son changement complet de moteur, en partant du fond de la grille dimanche il n’a nullement chassé le chrono…

Les Aston Martin-Mercedes semblent être en difficulté tandis que Williams-Mercedes n’a pas non plus répété la performance de George Russell en matinée.

Samedi, la journée s’annonce pluvieuse, ce qui pourrait perturber les derniers essais libres à 11 heures et les qualifications à 14 heures. La hiérarchie aperçue en cette première journée pourrait donc être remise en cause.

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’23″804 – 30 tours

2 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’23″970 – 29

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’24″214 – 31

4 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) 1’24″373 – 28

5 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’24″439 – 27

6 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) 1 ‘2 « 525 – 24

7 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) 1’24″660 – 21

8 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) 1’24″672 – 26

9 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda ) 1’24″756 – 32

10 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’24″796 – 29

11 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) 1’24″882 – 30

12 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) 1’24″903 – 34

13 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) 1’25″020 – 31

14 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1’25″060 – 23

15 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’25″143 – 27

16 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) 1’25″229 – 30

17 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’25″307 – 30

18 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’25″358 – 29

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) 1’25″480 – 26

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) 1’25″698 – 25