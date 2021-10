ALONSO ET OCON PRÉSENTENT LE GRAND PRIX DE TURQUIE F1

Ce week-end se dispute le Grand Prix de Turquie la seizième course de la saison 2021 de Formule 1.

Les pilotes Esteban Ocon, Fernando Alonso et le directeur exécutif Marcin Budkowski, partagent leurs sentiments sur ce Grand Prix de Turquie.

Esteban Ocon :

« J’aime l’Istanbul Park, un circuit vraiment plaisant. C’était la première fois que j’y roulais l’an passé, comme pour beaucoup de pilotes sur la grille, et mes attentes ont toutes été remplies. J’étais plutôt content au moment de l’annonce du calendrier, car j’ai l’impression d’être parti sur une sensation d’inachevé. C’était un week-end intéressant pour de nombreuses raisons. Le tracé avait été resurfacé et il était d’abord compliqué de trouver l’adhérence. La piste a ensuite commencé à se gommer avant les averses lors des qualifications samedi. Je n’avais probablement jamais rencontré des conditions aussi piégeuses dans ma carrière. Nous avons fait nos devoirs, tout le monde travaille dur et j’ai hâte d’être à Istanbul. »

Fernando Alonso :

« J’ai de bons souvenirs du Grand Prix de Turquie. C’est un circuit proposant un bon mélange de virages rapides et d’opportunités de dépassement. Le huitième virage est un défi unique et je me languis de le négocier avec une F1 contemporaine. J’ai aussi connu une bataille amusante avec Michael [Schumacher] en 2006. Il était dans mes échappements à la sortie du dernier virage du dernier tour. C’était comme l’une des nombreuses batailles en piste que nous avons eues cette saison. Nous avons connu de bonnes courses cette année et nous avons surtout été réguliers. Nous devons poursuivre sur cette voie et marquer un maximum de points pour que l’équipe finisse l’année en beauté. »

Marcin Budkowski :

« Bien que nous ne soyons pas exactement là où nous voulons être sur le plan de la compétitivité, le fait d’avoir pu scorer sur quatorze courses de suite est un excellent indicateur de la façon dont nous tirons le meilleur de notre ensemble en toutes circonstances et de nos progrès effectués sur la fiabilité cette année. Nous devons maintenant consolider davantage notre position au championnat et augmenter notre avance sur Alpha Tauri et Aston Martin. Cela ne peut se faire qu’en terminant régulièrement dans le top dix et en se tenant prêts à saisir la moindre opportunité, notamment quand de gros points sont en jeu. Nous avons déjà vu que tout pouvait arriver cette saison ! »

Premiers tours de roues ce vendredi en milieu de matinée avec la première séance des essais libres.

Rappelons le classement de l’édition 2020 : 1. Hamilton – 2.Pérez – 3.Vettel – 4. Leclerc – 5. Saijz Jr – 6. Verstapen – 7.Albon – 8. Norris – 9.Stroll- 10. Ricciardo (Renault) – 11. Ocon (Renault) – 12. Kvyat – 13. Gasly- 14. Bottas – 15. Räikkönen – 16. Russell – 17. Magnussen – ABANDONS : Grosjean – Latifi – Giovinazzi

John ROWBERG

Photos : TEAM