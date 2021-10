OGIER PILOTERA A TEMPS PARTIEL EN 2022 EN MONDIAL WRC AVEC TOYOTA

Après les annonces hier mercredi 6 octobre 2021 des compostions des différents équipages chez les Britanniques de Ford M-Sport et chez les Coréens de Hyundai, au tour ce jeudi 7 octobre de l’équipe Japonaise Toyota Gazoo Racing de les imiter et de dévoiler son équipe complète pour la saison prochaine 2022.

Sans grande surprise, confirmation est donnée de l’engagement du Gallois Elfyn Evans et du Finlandais Kalle Rovanperä avec un programme complet, cependant que le multiple Champion du monde en route vers un huitième titre le Français Sébastien Ogier et un autre Finlandais Esapekka Lappi, se partageront, eux, le volant de la troisième Yaris WRC.

Patron de l’équipe Toyota Gazoo Racing, Jari-Matti Latvala, indique :

« Je suis très heureux d’avoir une équipe de pilotes aussi forte à l’approche de la saison 2022 et une nouvelle ère passionnante pour le WRC. C’est très agréable qu’Elfyn et Kalle continuent avec nous en tant que pilotes qui peuvent se battre pour le championnat. Elfyn est un pilote très régulier, capable de toujours obtenir des points pour l’équipe au championnat, comme il l’a prouvé avec sa victoire au Rallye de Finlande, il est aussi absolument l’un des pilotes les plus rapides et certainement l’un des prétendants au titre. Nous avons vu de très bonnes performances de Kalle cette année. Il progresse tout le temps et à mesure qu’il acquiert de plus en plus d’expérience, il peut également devenir un sérieux prétendant au championnat. »

Et l’ancien pilote enchaîne e poursuit :

« Seb est un grand champion et il nous sera encore très précieux la saison prochaine, même s’il ne visera plus le titre des pilotes. Enfin, je suis ravi de réintégrer Esapekka dans l’équipe. Sa motivation est très élevée, et il a montré sa vitesse à son retour le week-end dernier. Je pense qu’il est le pilote parfait pour partager le baquet avec Seb, pour nous aider dans le championnat mais aussi être là pour se battre pour les victoires de son côté. »

Claude JULIAN

Photos : TEAM