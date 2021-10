LE RETOUR DE NEIGE ET GLACE DU 13 AU 16 FÉVRIER 2022

On se souvient qu’en 2021, le rallye avait été annulé, de justesse d’ailleurs, les hôtels étant obligés de fermer quelques jours avant. Cette année, ce rallye incroyablement beau renaît donc!

Quatre jours de glisse dans la région surnommée « La petite Sibérie » donc c’est là qu’il fait le plus froid et que neiges et glaces se sentent à la maison…

On partira, c’est devenu une tradition, mais géniale, du Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, un bijou cet endroit, d’où on rejoint le PC du rallye à Malbuisson, en une étape de nuit.

Cet hôtel QG de l’épreuve est énorme et peut loger la quasi quantité de tout le rallye, le personnel y est attachant, marrant comme dans les pays durs à l’extérieur, j’avais remarqué ça chez les Touaregs, les gens sont d’une humanité phénoménale…

Le rallye roulera sur 1000 km, c’est une épreuve de régularité, il y aura donc 500 km à faire sur quarante spéciales dites ZR, zones de régularité.

On roulera dans le Doubs et le Jura… le rallye a fait une année, une incursion dans les Alpes mais personne n’était vraiment content du changement, on est donc de retour dans le cœur de cette épreuve.

C’est le 67ème Rallye Neige et Glace, il a d’abord été un rallye de vitesse, considéré comme la revanche du Monte Carlo, il a été repris par la famille Zaniroli sur le mode régularité.

C’est pour ne pas être en concurrence sur les dates habituelles avec le RMCH et les Boucles de Bastogne, que Neige et Glace se décale de quelques jours et vous donne Rendez-vous au Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux dès le 13 février 2022 pour les vérifications techniques et administratives, prélude à une première étape de nuit endiablée jusqu’à Malbuisson, centre du rallye durant trois jours.

Patrick Zaniroli : « La « petite Sibérie » française offre tous les atouts nécessaires à la tenue de cette épreuve hors du commun avec trois boucles 100% sportives tracées sur des chemins forestiers aux confins de la frontière suisse, entre le Doubs et le Jura.Neige, glace et glisse au programme d’un triptyque qui réussit l’alchimie parfaite entre la régularité sportive, le plaisir de pilotage et une convivialité retrouvée autour d’un même site et d’un hôtel irréprochable quant à son confort et à la qualité de sa table. »

L’essentiel est dit, on y voit des voitures rares, des équipages tout le temps heureux, des paysages qui m’ont rappelé la Suède et la Finlande où j’ai vécu deux ans.

Toutes les infos sur

Le 67è Rallye Neige et Glace en chiffres :

– 2 catégories pour s’engager : Régularité et Randonnée

– Véhicules éligibles d’après-guerre jusqu’en 1995

– Inscriptions en équipage 100% masculin, mixte ou 100% féminin

– Une première étape de nuit de 180 km

– 500 km de ZR répartis en 40 ZR

– Un parcours total de 1000 km en 4 jours

– 90 véhicules attendus

– 2 Classement distincts pour les 2 et pour les 4 roues motrices

– Et les meilleurs de la discipline au départ …

What else ?

Jean Louis BERNARDELLI