CHEZ HYUNDAI, CRAIG BREEN S’EN VA MAIS OLIVER SOLBERG ARRIVE, LUI….

OLIVER LE WEEKEND DERNIER AU RALLYE DE FINLANDE EN WRC2

Dans la foulée de l’annonce du départ de l’Irlandais Craig Breen chez Ford M-Sport, un peu plus tôt en martinée ce mercredi 6 octobre 2021, l’équipe Coréenne Hyundai Motorsport, a immédiatement fait savoir l’identité de son remplaçant et la composition définitive de son équipe pour la saison 2022.

Comme le laissaient supposer de multiple rumeurs depuis un bon moment, la troisième Hyundai i20 Rally1, sera finalement à nouveau partagée entre le toujours aussi véloce et expérimenté rallyman Espagnol Dani Sordo et par le jeune et talentueux Suédois, Oliver Solberg.

Patron sportif de l’écurie Hyundai Motorsport, l‘Italien Andrea Adamo explique:

« Nous sommes ravis de confirmer Dani et Oliver dans notre troisième voiture pour la saison prochaine, aux côtés de Thierry et Ott. Nous pensons que c’est le meilleur compromis entre expérience et jeunesse, et vraiment le mix idéal pour une nouvelle ère du WRC. »

Et il poursuit :

« Non seulement Dani disputera un certain nombre d’épreuves, mais il travaillera également avec nous sur des événements lorsqu’Oliver sera là. Son approche de la course et sa vaste expérience seront un atout précieux pour notre équipe lorsque notre courbe d’apprentissage avec les nouvelles réglementations sera très importante. Nous aurons une continuité importante et une confiance mutuelle car c’est aussi bien d’avoir du sang neuf comme Oliver, en plus de l’expérience que nos équipages existants apporteront.»

Et il conclut :

« Nous aurons sans aucun doute une équipe très solide alors que nous entamons un nouveau chapitre pour Hyundai Motorsport .»

Pour sa part, Oliver Solberg a indiqué :

« C’est un rêve devenu réalité de pouvoir piloter dans la troisième WRC pour participer à quelques épreuves en compagnie de Dani Sordo. C’est vraiment cool. J’ai aussi mes autres coéquipiers, Thierry et Ott, qui sont des gens formidables avec qui je pourrais apprendre et qui ont une grande expérience. Je n’ai que 20 ans, donc c’est un grand pas si tôt dans ma carrière. J’ai vraiment hâte d’y être et de découvrir quels rallyes je vais faire. Je suis ravi de pouvoir conduire dans cette nouvelle ère automobile, la Rally1 car c’est définitivement un moment spécial d’être impliqué en WRC. »

Claude JULIAN

Photo : TEAMS