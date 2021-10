MXGP MOTOCROSS MONDIAL EN ALLEMAGNE : DES FRANÇAIS TRÈS EN FORME

Avec cette manie d’empiler les GP les uns sur les autres le même jour, MotoGP, WSBK, MXGP dimanche dernier, je n’ai pas pu regarder Paris-Roubaix, un de mes plaisirs télévisuels annuels. TV obligatoire d’ailleurs, j’y suis allé pour de vrai une année, impossible d’arriver à la Tranchée d’Arenberg (on dit aussi la Trouée) il y avait trois km à marcher (un peu dans la boue en plus) on est donc allés sur un bout de pavés sympa mais on les a vus une fois parce qu’ensuite, pour les rattraper par les petits chemins, mon pilote qui n’avait pas fait le Camel Trophy (on n’était pas vraiment en 4X4 non plus !) s’est embourbé jusqu’aux portières ! Bref, on revient sur les GP, le Motocross en Allemagne a été plutôt favorable aux Français.

Dans la cylindrée la plus renommée, l’ancien 500 devenu MXGP, Romain Febvre termine quatre et deux, il finit donc sur le podium et c’est le cinquième de l’année, il est aussi troisième au général, derrière les fous furieux archi talentueux que sont Gajser (à 8 points devant) et Herlings (à 6 points !).

Pour donner une idée de la violence du championnat 2021, Cairoli, qui voulait terminer sa carrière avec un deuxième titre, est à plus de 50 points derrière !

Romain est le seul pilote français à avoir décroché le Graal du 500/MotoGP, il arrive à combattre avec les invincibles, c’est juste superbe.

En MX2, on sait que le Français Maxime Renaux est en tête depuis le début de l’année, il reste sept GP (le prochain est en France, le 10 octobre à Lacapelle-Marival) donc 14 manches à rouler, rien n’est fait mais enfin ça sent bon,

Maxime a quasiment 90 points d’avance sur son second, le Belge Geerts.

Il gagne une manche et Tom Vialle, champion du monde 2020 gagne l’autre, je ne vais pas titrer « Victoires françaises en Allemagne » parce que ce serait du plus mauvais goût mais enfin le fait est là, à Teutschenthal, dimanche, on a entendu deux fois la Marseillaise…

Résultats et classements sur

https://results.mxgp.com/mxgp/standings.aspx

Jean Louis BERNARDELLI