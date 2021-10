MOTOGP 2022 : NOUVEAU CALENDRIER, 21 GP AU PROGRAMME

Comme chacun sait, dans un festival artistique, ce qu’est le MotoGP, il faut réserver les interprètes ou les orchestres longtemps à l’avance, on imprime donc les programmes et ensuite on essaie de s’y tenir mais le secret des tourneurs est le plan « B » de remplacement, au cas où l’une des têtes d’affiches serait indisponible pour cause de maladie.

Le MotoGP procède de la même façon, on a donc une idée de ce qui serait idéal en imaginant que le virus nous foutra un peu la paix ce qui n’est pas sûr du tout, en particulier dans les contrées lointaines.

Le calendrier 2022 prévoit ainsi l’Indonésie et l’Argentine, en début de saison, la Finlande en été, le regroupement des quatre GP dits « d’outre-mer » en fin de saison.

Y compris l’Australie, qui se prend toujours pour le pays moderne au milieu de contrées sauvages et interdit tout ! (Intermède lecteur, si mes ajouts ne te plaisent pas tu vas au début du paragraphe suivant… Avant le virus l’Australie envoyait d’ailleurs les immigrés clandestins sur une île peu à peu submergée par la montée générale des eaux dans le monde. (Je note d’ailleurs, et ça ne me fait pas rire du tout, qu’alors que les eaux de la mer montent (fonte des glaces arctiques et antarctiques) les sécheresses s’aggravent partout, y compris en Australie d’ailleurs et le débit des grands fleuves qui descendent de l’Himalaya vers l’Inde et le Pakistan, ou le Colorado qui abreuve 25 millions de gens sont en baisse constante, la prochaine vraie guerre mondiale, si elle se déclenche, sera celle de l’eau…)

INDONÉSIE ET ARGENTINE TOUT DE SUITE

On a tous vu des films de commandos ou des westerns avec beaucoup de coups de révolver que l’on envoie toujours, histoire de savoir si devant l’endroit est miné ou plein de mines antipathiques surarmées avant d’y envoyer le gros de la colonne… John Ford a montré, dans ce sublime décor de Monument Valley (il y a tourné dix westerns cultes) que les recos pouvaient aussi rater leur coup (le massacre de Fort Apache) mais en principe c’est un des nerfs d’une bataille gagnée…

Dorna étant patron du WSBK comme du MotoGP, on envoie cette fin d’année 2021 le WSBK courir en Argentine (sur un autre circuit que le MotoGP) et en Indonésie où les milliards investis dans le projet de Lombok (circuit avec une ville touristique dedans) vont enfin voir arriver les premiers sous enfin si tout se passe bien. Une fois que le WSBK aura inspecté les lieux, on pourra y envoyer le grand cirque.

Avec un mieux en Argentine, le circuit a brûlé il y a deux ans et on arrivera, comme à Lombok d’ailleurs, dans des bâtiments propres comme un sou neuf.

Pour rester aussi près que possible du WSBK, en évitant ainsi une grave évolution du virus, on ira à Lombok juste après le Qatar, puis ce sera la tournée argentine/USA (inversée, avant on commençait au Texas mais là encore, pour éviter une quarantième vague d’épidémie, on se serre le plus possible sur le WSBK 2021).

On est bien conscient que l’Extrême Orient est une région très peuplée, avec des mouvements de population importants mais dans ces pays, j’ai vu il y a trente ans, quand quelqu’un chopait un rhume il portait le masque, culturellement parlant le combat contre le virus a été accepté et efficace.

Les quatre GP lointains sont groupés du 2 au 30 octobre, autrement dit en fin de saison, ce qui laisse le temps de trouver des doubles GP, ce qui se fait depuis deux ans, si ça sent le roussi quelque part.

Bon c’est sûr que le début de l’année va se passer dans les avions autant que sur les motos, Fabio Quartararo qui disait dimanche qu’il ne dormait plus depuis six jours à cause du décalage horaire, le fameux « jet lag », c’est étonnant parce que moi qui n’ait pas de psychologue, je me suis planté lors de mon premier voyage aux USA mais dès le deuxième, je savais commente récupérer le jet lag en une seule nuit. Mais bon, mon système ne marche qu’en cas de voyage à l’Ouest, vers l’Est, je suis comme tout le monde, je me traîne pendant trois jours… Or là, c’est un détail qui peut peser lourd sur la forme des pilotes on va passer de l’Indonésie, à 12 000 km de l’Europe cap au S/E à l’Argentine, 11000 km de l’Europe mais dans l’autre sens, cap au S/W, en direct 15 000 km de l’un à l’autre, pas d’avion direct j’imagine, alors bonjours ce cauchem1 ar des transferts… dans des aéroports qui ont été des décors de films qui donnaient envie de partir et qui sont tous aujourd’hui une masse de béton informe et infâme.

Mais bon, c’est un championnat du monde, 21 courses sur 52 semaines dans l’année on comprend qu’il faut faire des millions de km à moins de faire comme le cross mondial, qui n’a pas hésité cette année et en 2020 à organiser trois GP la même semaine sur le même circuit, en rappelant qu’en cross, chaque GP c’est deux manches…

Bon, on croise les doigts, voilà le tableau des 21 GP prévus en 2022…

LE CALENDRIER THÉORIQUE 2022

06 mars : Circuit Losail / Qatar

13 ou 20 mars : Circuit Mandalika Street / Indonésie

03 avril : Termas de Río Hondo / Argentine

10 avril : Circuit des Amériques / Texas

24 avril : Portimão / Portugal

01 mai : Jerez / Espagne

15 mai : Le Mans / France

29 mai : Mugello / Italie

5 juin : Catalogne / Espagne

19 juin : Sachsenring / Allemagne

26 juin : Assen / Pays-Bas

10 juillet : KymiRing / Finlande 07

août : Silverstone / GB

21 août : Red Bull Ring / Autriche

11 septembre : MotorLand Aragón / Espagne

18 septembre : Misano / Italie

02 octobre : Motegi / Japon

09 octobre : Buriram / Thaïlande

23 octobre : Phillip Island / Australie

30 octobre : Sepang / Malaisie

13 novembre : Valence / Espagne

Les essais officiels sont prévus les 5 et 6 février à Sepang et du 11 au 13 février à Mandalika en Indonésie.

Pour les petites cylindrées, il est prévu un test à Jerez du 22 au 24 février.

Je ne dis pas « vaste programme » parce que c’est que qu’avait répondu De Gaulle à quelqu’un qui hurlait « Mort aux cons » dans la rue, mais en tous cas l’affiche est alléchante…

Jean Louis BERNARDELLI