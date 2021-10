WSBK 2021 A PORTIMAO ; CLUZEL (SSP 600) FAIT UN ET DEUX, BAZ PODIUM EN WSBK

Je ne publie qu’aujourd’hui parce que hier j’étais un peu pris par le MotoGP aux USA, génial d’ailleurs, et j’ai lu en vitesse les infos de GMT 94 à propos de Jules Cluzel. Et puis autre avantage le lundi les photographes du WSBK ont enfin terminé de pioncer et publient les photos de la course (ce qui est voulu par Dorna, pour favoriser les canards un peu friqués qui envoient leurs propres photographes sur place).

En fait, il faut savoir que GMT 94 et Cluzel traversent une mauvaise passe depuis pas mal de temps, en plus il y a eu des blessés dans le team, bref c’était la zone et sur ce, Jules Cluzel est revenu mettre du bonheur dans le team avec sa victoire (et son record du tour) en première manche et une deuxième place en deuxième manche à 33 millièmes du vainqueur.

En WSBK la lutte continue, guerre totale en fait, entre le Turc Razgatlioglu (Yamaha) et l’Anglais Rea (Kawasaki) j’avoue que je suis un peu lassé de savoir avant même les débuts de saison que Rea sera champion du monde, Yamaha tente de le contrer depuis des année et cette saison, c’est chose faite mais c’est une guerre absolue, Razga a démarré fort en gagnant la manche 1 où Rea est tombé, Rea est encore tombé dans la deuxième course, celle qui compte moins de tours et de points, truc incompréhensible juste fait pour ajouter une course, mais il renvoie Razga dans ses filets en gagnant la troisième course alors que le Turc a chuté, peut-être sur un serrage moteur.

Donc sur les points Razga est toujours en tête mais a raté la percée du week end en tombant en dernière manche.

Et puis il y a cette autre très belle histoire française, en cylindrée WSBK, où certes on parle beaucoup des deux premiers mais la lutte derrière est très ride aussi, Loris Baz, à peine sa saison US terminée, s’est vu proposer par Ducati la moto de Chaz Davies qui est blessé. Il a fait un très beau dimanche portugais, il est même remonté à la quatorzième place au général, devant Mahias, et derrière (loin) des mecs comme Haslam et Sykes, il est forcément heureux…

« Je ne peux pas croire qu’il y a deux semaines, c’était la fin de ma saison. Puis j’ai reçu un appel, j’ai sauté dans un avion et aujourd’hui je suis sur le podium. C’était une année difficile pour moi. J’ai tellement aimé piloter cette moto ici et j’ai essayé de faire le meilleur travail, remplacer Chaz n’est jamais facile. J’ai passé un bon week-end. Ce sont des vacances pour moi et ce sont les meilleures vacances que j’ai jamais eues ! »

Il reconnaît implicitement que sa saison US ne s’est pas passée comme prévu mais on sait aussi que Chaz Davies quittera les circuits à la fin de cette année, sa moto est donc très convoitée et Loris fait une jolie entrée en scène… Il n’aura peut-être pas besoin d’une nouvelle saison US…

Dernier point le titre SSP 300 a été décerné au jeune espagnol (encore un !) Adrian Huertas, la FFM organise bientôt un séminaire sur la France en compètes de vitesse, il est bien temps, parce que la relève est assez peu visible ! Zarco et Quartararo n’auront été qu’un rayon de soleil depuis l’arrivée du MotoGP en 1949 !

Jean Louis BERNARDELLI

Photos WSBK

Résultats sur

https://www.worldsbk.com/fr/resultats%20statistiques