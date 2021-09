MOTOGP : L’ARGENTINE SIGNE TROIS ANS DE PLUS, VALENCE A GUICHETS FERMÉS. ZARCO ET MILLER ATTENDUS A AUSTIN.

Quelques infos importantes avant le GP des USA. Tout d’abord, je l’ai déjà annoncé cette nuit dans un papier tardif, Vinales ne sera pas à Austin, il a pris l’avion jusqu’à Huston et là il a appelé son manager Rivola pour lui dire qu’il n’avait pas le courage de remonter en selle, sa famille est en deuil depuis la mort de son cousin en SSP 300, il a préféré retourner la voir pour la soutenir dans cette histoire terrifiante.

DON’T CRY FOR ME ARGENTINA .

L’Argentine n’a pas eu lieu cette année ni l’an dernier d’ailleurs pour deux raisons, le virus et l’incendie d’une bonne partie des bâtiments…

Les deux problèmes étant réglés pour 2022, l’Argentine a resigné avec la Dorna pour trois ans de plus, jusqu’en 2025, à Termas de Rio Hondo.

On pouvait s’y attendre vu que le Mondial Superbike WSBK a maintenu sa course mais sur un autre circuit, à Villicum, dès cette année.

Cette course est très lointaine mais importante pour l’image de marque du MotoGP, l’Argentine est un pays fou de sports mécaniques…

C’est de ce pays que venait le magique Fangio ! et l’Amérique latine, à laquelle il faut ajouter le Brésil pays endiablé pour le vroom vroom, a un passé assez brillant dans ce domaine.

Puisque l’on est en pays de langue ibérique, il semble qu’à priori le circuit de Valence sera ouvert à la totalité de ses capacités d’accueil, pour l’instant 50 000 billets sont vendus et après autorisation des dirigeants de la région, on pourra monter à 100 000!

Ce qui ferait une belle séance d’adieu pour cette saison difficile mais que l’on a réussi à sauver, et aussi pour Valentino Rossi qui s’il n’est pas espagnol, verra évidemment la marée jaune habituelle.

Déjà à Misano ce sera du délire mais Valence, sa dernière course, va faire prendre la route à de nombreux italiens ou le ferry d’ailleurs, il y a un Gênes -Barcelone qui fait la liaison en 21 heures, on peut y monter la voiture ou la moto, c’est un peu long mais au lieu de rouler en hiver dans les Alpes ou les Pyrénées, on dort ou on fait la fiesta…

ZARCO ET MILLER, SEPT GP SANS PODIUMS

On sait que Fabio Quartararo, en tête du général, se bat tout seul contre une armada de Ducati, menée par Bagnaia, qui a 48 points de retard, qui devrait être protégé par ses généraux rouges.

Ce qui a été le cas d’ailleurs à Misano, où Martin et Miller ont tout fait pour ralentir la Yamaha qui a quand même repris trois secondes au leader italien quand il s’est débarrassé de ses gardes du corps…

Il n’empêche, Ducati a aussi besoin de points pour ses autres pilotes, il est évident qu’en quatre GP, Bagnaia aura du mal à remonter le déficit mais là encore, seul le destin sait ce qui se passera, le problème est que les autres pilotes n’ont guère de résultats.

Certes, avec Bagnaia et ses deux victoires, Miller a gagné deux fois, Martin une fois mais d’une part Martin est totalement hors-jeu et ne peut donc aller jouer que les utilités, quant à Miller et Zarco, aucun podium depuis sept courses !

Zarco et Miller sont dans le top five mais à respectivement 93 et 94 points de Quartararo, on attend d’eux que d’une part, ils ralentissent Quartararo mais aussi qu’ils marquent des points !

Ciabatti, le boss politique du team Ducati :

« Jack est un excellent pilote et un excellent coéquipier. Nous devons le soutenir maintenant. Peut-être que dans certaines conditions, son style de conduite n’est pas le plus efficace lorsqu’il s’agit d’envoyer du lourd en fin de course. »

Pour Zarco l’explication est plus claire et plus excitante pour l’avenir immédiat.

« Il est difficile de juger à quel point Johann a récemment souffert de ses problèmes « d’Arm pomp ». Il a été opéré de l’avant-bras droit mercredi dernier. Il a été opéré d’une manière qui lui permettrait d’être à près de 100 % à Austin. Nous espérons que ce plan se réalisera. Nous verrons. Johann a fait un début de saison fantastique mais il n’a pas été brillant lors des dernières courses. Il a été rapide dans les premiers tours, puis est retombé assez rapidement en bas du peloton. Je pense que ses douleurs au bras ont eu une très grande influence. »

Johann a gagné deux fois à Austin, en 2015 et 2016 en Moto2. Comme il n’est pas impossible que l’on coure sous la pluie, il s’agit de signes très positifs sur le retour de Zarco, qui sera tardif mais qui nous aura fait vivre de très belles choses cette année.

Et s’il roule vraiment bien, cela peut soit gêner Fabio Quartararo… soit l’aider!

Bon, finies les boules de cristal, on roule demain soir à Austin et pour tout le monde, ce GP sera crucial.

Jean Louis BERNARDELLI