1ére EXPÉRIENCE POUR LE JEUNE FRANÇAIS ADRIEN FOURMAUX A LA DÉCOUVERTE DU RALLYE DE FINLANDE

Adrien Fourmaux au Pays des Mille Lacs

Dixième manche de la saison 2021 en Championnat du Monde des Rallyes WRC. Adrien Fourmaux sera le seul membre de l’Équipe de France FFSA Rallye lors de cette épreuve en Finlande et qu’il va dzcouvrir pour la toute 1ére fois !

Le rallye le plus rapide de la saison débarque ce week-end au calendrier mondial. Le Rallye de Finlande débute demain vendredi midi au cœur des forêts et des lacs Finlandais et se clôturera dimanche.

Le shakedown se tiendra vendredi matin. 19 spéciales sont au programme de cette manche. L’Équipe de France FFSA Rallye sera représentée par Adrien Fourmaux qui roulera une nouvelle fois en WRC au volant de l’une des Ford du Team officiel, l’équipe Britannique M -Sport de Malcolm Wilson.

L’expérience continue pour Fourmaux

Pour la dixième épreuve de la saison, Adrien sera au volant de la Ford Fiesta WRC. Cela sera sa sixième participation dans la catégorie reine. Le lauréat Rallye Jeunes 2016 fera équipe avec Alexandre Coria pour le guider à travers les routes finlandaises. Soutenu par Yacco, Adrien découvrira ce rallye pour la première fois en 4 roues motrices. Un défi de taille pour le pilote M-Sport qui voudra confirmer ses bons résultats depuis le début de saison.

Fourmaux sera navigué par le Montpelliérain Alexandre Coria qui fait jusqu’alors équipage avec entre autres Yohan Rossel cette saison en catégorie WRC3, catégorie où le duo a décroché deux victoires.

Nicolas Bernardi, Entraîneur National

« Pour Adrien, c’est un nouveau défi de taille qui se dresse devant lui. La vitesse en Finlande est vertigineuse, d’autant que cela sera sa première fois en 4 roues motrices. Même s’il a déjà roulé ici en R2, c’est une découverte totale pour lui avec l’aéro des WRC. Il va falloir qu’il appréhende sa technique de pilotage, notamment sur les virages en bosse qui sont nombreux sur le rallye. La terre ne se dégrade pas à certains endroits et ne procurent pas de rails. L’objectif sera de continuer à prendre l’expérience qui s’offre à lui afin de construire l’avenir. »

Adrien Fourmaux, membre de l’Équipe de France FFSA Rallye 2021

« Le Rallye de Finlande est l’un des plus populaires au monde avec des images et des sauts impressionnants. Je suis donc très content de prendre part de nouveau à ce rallye. La première fois c’était avec une R2 du Championnat Junior. Cela va être un step de découvrir ce rallye en 4 roues motrices, d’autant plus que je n’effectuerai pas de test en amont. Alexandre Coria sera également avec moi sur cette manche. Beaucoup de nouveautés donc pour nous, cela annonce un gros challenge. On aime ça et nous sommes tous les deux motivés pour tout donner. Nos objectifs ne sont pas forcément hauts, mais plutôt de préparer la suite et de prendre de l’expérience. Hâte de découvrir ce pilotage typique finlandais. »

Adrien Fourmaux qui conclut :

« Beaucoup de choses à découvrir au cours d’une même épreuve, mais j’ai toujours aimé relever des défis !»

François LEROUX

Photos : WRC – TEAM – Jeff THIRY