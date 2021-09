BONATO VICTORIEUX AU RALLYE CŒUR DE FRANCE

Quatrième victoire cette année en Championnat de France des rallyes mais aussi et surtout la cinquième au cœur de France ! Pour sa 5ème édition au sein du CFR, le Rallye Cœur de France Centre-Val de Loire est de nouveau remporté par l’équipage des 2 Alpes.

En signant effectivement une 4ème victoire cette saison au volant de leur Citroën C3 R5, Yoann Bonato et Benjamin Boulloud entrent encore un peu plus dans l’histoire du rallye Vendômois, reconnu pour son tracé rapide, difficile, mais très apprécié des pilotes.

Au volant de leur Volkswagen Polo R5, Quentin Giordano et Kevin Parent semblaient pourtant se diriger ce week-end vers une première victoire en Championnat, mais l’arrivée de la pluie sur les derniers kilomètres et un choix de pneus différent de celui des vainqueurs les contraignent à se contenter de la 2ème marche du podium.

Enfin, une extraordinaire maîtrise du terrain et de leur Alpine A110 R-GT, permet à Cédric Robert et Matthieu Duval de monter sur la 3ème marche du podium.

En remportant le Rallye Cœur de France Centre-Val de Loire, 5ème manche de la saison, Yoann Bonato reprend l’avantage au classement général alors qu’il était arrivé à Vendôme ex-æquo avec Quentin Giordano. Très performant et régulier cette année, ce dernier semblait pourtant sur le point de signer sa 1ère victoire, mais la météo en a décidé autrement, avec la pluie comme invitée de dernière minute. Il marque cependant de précieux points avec la 2ème place et décroche tout de même une nouvelle victoire au Trophée Michelin R5, devant Patrick Rouillard et Pierre Roché, le local de l’étape.

3ème homme fort attendu sur ce rendez-vous, Eric Camilli n’a pu défendre ses chances ce weekend : le choix de pneus audacieux fait pour l’ES5 ne s’est pas avéré concluant. Sur les routes très rapides du tracé Vendômois, le manque de grip s’est souvent fait ressentir et le pilote Niçois est parti à la faute.

Cependant, à 3 rallyes de la fin de la saison, tout reste possible pour les trois pilotes dans la course au titre 2021 !

PAROLES DE PILOTES

Yoann Bonato (Citroën C3, CHL Sport Auto), vainqueur : « Quentin a fait un super rallye et il méritait largement de remporter cette victoire, voire plus que nous. Ce rallye n’a pas été simple, mais la situation a finalement tourné en notre faveur avec l’arrivée de la pluie. J’adresse un grand merci à notre équipe qui a fait un travail formidable depuis le début du rallye, avec une stratégie payante. »

Quentin Giordano (Volkswagen Polo, Sarrazin Motorsport), deuxième : « On a pu se battre tout le rallye avec Yoann, sauf sur les dernières spéciales : j’étais avec des pneus médium et un Setup pour le sec, et il a fait des choix plus malins que nous. Je suis quand même assez content de ce weekend, et on prend les points de la deuxième place. J’espère que la victoire sera pour la prochaine fois ! »

Cédric Robert (Alpine A110, Team Bonneton HDG), troisième : « On s’est fait plaisir, mais ça n’était quand même pas simple. J’ai fait ce que j’ai pu. Je me suis fait une frayeur dans l’avant dernière ES avec une petite sortie, mais j’ai heureusement pu continuer. Malgré la difficulté, c’était quand même un beau week-end ! C’est mon retour sur le podium du CFR depuis 2012 : j’espère ne pas attendre 9 ans avant le prochain ! »

Prochain rendez-vous au Rallye Antibes – Côte d’Azur, du 7au 9 octobre

François LEROUX

Photos : DR

LE BILAN

13 épreuves spéciales

Meilleurs temps : Bonato – 5, Giordano – 5, Cosson – 2, Wagner – 1

Leaders : Giordano ES1-ES2, Camilli ES3-ES4, Giordano ES5-ES11, Bonato ES12-ES13

CLASSEMENT du 24ème RALLYE COEUR DE FRANCE

1.Bonato/Boulloud (Citroën C3, CHL Sport Auto) en 1h45m57s6

2.Giordano/Parent (Volkswagen Polo, Sarrazin Motorsport) à 37s7

3.Robert/Duval (Alpine A110, Team Bonneton HDG) à 3m09s5

4.Cosson/Dubos (Porsche 911 GT3 Cup) à 3m28s6

5.Saunier/Vauclare (Alpine A110, Sébastien Loeb Racing) à 5m01s8

6.Rouillard/Zazurca (Skoda Fabia) à 6m24s3

7.Hernandez/Melocco (Alpine A110) à 6m58s4

8.Godard/Gilliot (Alpine A110) à 7m03s9

9.Pustelnik/ Pustelnik (Citroën DS3 WRC) à 7m10s9

10.Roche P./Roche M. (Citroën C3, Team FJ) à 7m54s8

PRINCIPAUX ABANDONS

Stéphane Lefebvre (Opel Corsa GS line), sortie dans ES1 – Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC), mécanique entre ES3 et ES4 – Éric Camilli (Citroën C3, PH Sport by Minerva Oil), sortie dans ES5 – Thomas Chauffray (Renault Clio RS Line), sortie de route dans ES8 – William Wagner (Citroën C3, PH Sport by GT2i) sortie dans ES8 – Nyls Stievenart (Citroën C3), sortie dans ES8 – Hugo Margaillan (Peugeot 208 Rally Cup) sortie dans ES9 – Anthony Fotia (Renault Clio RS Line), mécanique dans ES11