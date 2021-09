PAGENAUD SIGNE POUR MEYER-SCHANK EN INDYCAR POUR 2022 ET REJOINT CASTRONEVES!

Nous l’avions laissé entendre récemment à plusieurs reprises et encore hier dimanche soir à l’issue de la dernière manche du Championnat Indycar 2021 à Long Beach …

C’est désormais une certitude et officiel !

Simon Pagenaud confirme bien son départ du Team Penske mais il poursuivra bien en Indycar en 2022 avec le Team MSR aux côtés de son pote lui aussi ancien pilote Penske, le Brésilien Helio Castroneves:

La saison prochaine marque un nouveau chapitre alors que je rejoins Meyer Shank Racing en 2022 pour courir à temps plein en NTT INDYCAR SERIES. Je suis enthousiaste et impatient d’apporter une plus value for expérience à l’équipe MSR. Je sais que nous pouvons nous battre ensemble au plus haut niveau. Ajoutez à cela mon ami Helio Castroneves et nous avons vraiment quelque chose de spécial. Nous avons de grands objectifs à atteindre.

Et il précise :

« C’est une période tellement excitante dans ma carrière »

Avant d’indiquer:

« MSR a prouvé qu’il s’agissait d’une organisation d’une grande qualité lorsqu’elle a remporté les 500 Miles d’Indianapolis. en mai dernier. Nous associer, Helio et moi, aidera notre équipe en 2022 et au-delà. J’ai vraiment hâte de relever ce nouveau défi. »

Mike Shank indiquant, lui:

« L’année prochaine sera une grande année pour MSR et je pense que nous avons une très bonne équipe de pilotes avec Simon et Helio. Nous avons construit ce programme chaque année, en grandissant avec nos partenaires et en travaillant pour réunir tous les ingrédients dont nous avons besoin pour être compétitifs. Notre victoire aux 500 Miles d’Indianapolis a été une grande percée, et nous sommes impatients d’avoir un programme compétitif et la chance de nous battre pour des victoires et des podiums, où que ce soit, et je pense que cette formation nous aidera à le faire. »

Pagenaud a remporté la victoire aux 500 Miles d’Indianapolis 2019 après avoir brillamment mené la majeure partie de la course et être parti de la pole. Il a été le premier poleman à remporter les 500 Miles d’Indianapolis depuis Helio Castroneves en 2009 et a obtenu une solide troisième place sur le podium lors de son édition 2021.

Pagenaud a également remporté le championnat INDYCAR 2016 et compte 15 victoires dont 11 avec Penske, 14 poles et 37 podiums depuis ses débuts en série en 2011.

Au-delà de son succès en INDYCAR, Pagenaud a également eu de bons résultats en endurance, récoltant des podiums dans les courses les plus emblématiques du championnat IMSA SportsCar. Pagenaud a terminé deuxième des 24 heures de Daytona et troisième de Petit Le Mans 2017 et 2020. Il a également participé à de prestigieuses courses d’endurance européennes, la plus emblématique étant les 24h du Mans 2011 où il a manqué la victoire de très peu.

Avant de devenir Champion en Amérique, Pagenaud a couru en Europe pendant plusieurs années, remportant le « Volant Elf », une compétition de jeunes pilotes en 2001, qui a marqué le début de sa carrière. Jusqu’en 2006, il a gravi les échelons de certaines des formules de jeunes pilotes les plus renommées d’Europe avant de décider de poursuivre sa carrière aux États-Unis.

Peter GRISWOLD

Photo .: TEAM