WSBK 2021 A JEREZ : LA MORT DU COUSIN DE MAVERICK VINALES VIENT TERNIR LES BONNES NOUVELLES DE LA FIN DE SAISON

Très mauvaise nouvelle de la journée ce samedi à Jerez, avant la course 1 du mondial Superbike WSBK, dans la catégorie Supersport 300, la catégorie d’entrée où l’on trouve la relève des stars actuelles du WSBK et du MotoGP, le jeune Dean Berta Vinales, cousin de Maverick aujourd’hui pilote chez Aprilia en MotoGP, a eu un très grave accident lors d’un accrochage avec d’autres pilotes et l’organisation a fait savoir que les autres courses de la journée étaient annulées.

Ce qui faisait craindre bien entendu que David ait été très gravement blessé, aucune info ne circulant. Quant à la suite de l’événement prévu ce week end à Jerez, pas de nouvelles non plus.

A 15h17, la Dorna a hélas confirmé que le pilote est décédé.

Quand un alpiniste chute, s’il en a les moyens, il doit tout de suite remonter sinon ce ne sera plus jamais, idem pour ses camarades de cordée qui l’ont vu chuter.

Le sport de haut niveau est ainsi, les mots « Show must go on » y sont aussi cruels qu’ailleurs et avant cet accident il y avait eu d’incroyables bonnes nouvelles pour la fin de saison 2021.

On sait que la Dorna est le responsable et du MotoGP et du WSBK.

Et la Dorna a annoncé officiellement que les manches prévues en cette fin de saison en Argentine (mais pas sur le même circuit que le MotoGP) et en Indonésie auraient lieu, le WSBK devenant ainsi le testeur officiel de ce circuit de Lombok dont on parle depuis des années ?

Ce qui est une bonne nouvelle parce que ce circuit indonésien dans l’île de Lombok était un peu devenu la tarte à la crème de la course moto, ce serait donc rassurant à la fois sur l’état sanitaire du pays et sur le fait que le circuit est utilisable et donc validé.

Pas de résultats donc puisque la première course WSBK n’a pas eu lieu, le Supersport 600 non plus.

A suivre donc si les choses évoluent, au moins pour la journée de dimanche.

Gilles Gaignault me rappelle que Loris Baz rentré précipitamment des USA, est bien présent ici à Jerez, invité à remplacer Chaz Davies blessé, au guidon de sa Ducati!

Jean Louis BERNARDELLI

Photos: DORNA – TEAM