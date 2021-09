TOYOTA GAZOO RACING ENGAGERA QUATRE VOITURES HILUX AU DAKAR 2022

L’équipe officielle, menée par Nasser Al-Attiyah, alignera également Giniel de Villiers, Henk Lategan, Shameer Variawa et leurs navigateurs. Les quatre équipages seront engagés sur le tout nouveau Toyota GR DKR Hilux T1+

L’équipe TOYOTA GAZOO Racing engagera une équipe composée de quatre équipages au prochain rallye Dakar qui se déroulera en Arabie saoudite à partir du 2 janvier 2022.

Comme en 2021, l’équipe sera menée par le Qatari Nasser Al-Attiyah et son navigateur Français Mathieu Baumel. Le Sud-africain Giniel de Villiers sera associé au navigateur Dennis Murphy, Henk Lategan et Brett Cummings seront de retour pour leur deuxième Dakar, et Shameer Variawa sera désormais associé au navigateur Danie Stassen.

L’équipe alignera également un tout nouveau Toyota GR DKR Hilux T1+, conforme à la réglementation actualisée de la catégorie T1. Le prototype de la voiture, dans une finition temporaire en fibre de carbone brute, est actuellement en cours de test en vue d’une présentation officielle plus tard en 2021.

S’appuyant sur l’expérience du Dakar 2021, l’équipe continuera d’aligner un mélange de spécialistes expérimentés, tels que Nasser et Giniel, tout en consolidant Henk comme un espoir de la discipline. L’objectif de Shameer sera d’améliorer sa 21ème position réalisée lors de l’édition précédente.

Depuis qu’ils ont terminé deuxièmes de l’édition 2021 de la course, les vainqueurs 2019 Nasser et Mathieu, ont gagné au Rallye d’Andalousie ainsi qu’à la Baja Spain Aragon. Le duo, qui a remporté la Coupe du Monde FIA des rallyes tout-terrain trois fois de suite, tentera en 2022 d’ajouter une quatrième victoire sur le Dakar à son palmarès.

Giniel et Dennis, tous deux sud-africains, ont participé avec succès à la South African Cross-Country Series (SACCS), qui sert également de banc d’essai pour le développement continu du Toyota Hilux Dakar. Ils sont en tête dans la course au titre après trois des sept manches que comprend la série.

Victimes d’un accident lors de l’étape 5 du Dakar 2021 les forçant à abandonner après un début de course prometteur, les sud-africains Henk et Brett auront à cœur de démontrer leur compétitivité. Le jeune pilote de Johannesburg, qui a remporté plusieurs fois la SACCS, cherchera à s’appuyer de manière significative sur cette expérience.

Enfin, Shameer et Danie, également sud-africains, compléteront l’équipe de quatre voitures. Shameer, qui a remporté plusieurs championnats en Afrique du Sud, a terminé son premier Dakar en 2021. Il sera associé pour la première fois à Danie, pour qui ce sera le premier Dakar. Mais les deux hommes ont couru ensemble en SACCS et se connaissent donc bien.

La philosophie de TOYOTA GAZOO Racing est de construire des voitures toujours plus performantes. C’est dans cet esprit que l’équipe a continué à améliorer le Hilux et cette dernière version en est l’incarnation.

Pour 2022, l’équipe développe une nouvelle version du Toyota Hilux Dakar, basée sur la dernière réglementation. Le nouveau Toyota GR DKR Hilux T1+ partagera des composants avec le Hilux éprouvé en course qui a été introduit pour la première fois en 2018 et a remporté le Dakar en 2019.

Il bénéficiera de nombreuses améliorations, notamment des pneus de 37 pouces (vs 32 pouces) avec une bande de roulement plus large de 320 mm (vs 245 mm). La nouvelle voiture reçoit également une suspension offrant un débattement plus important, passant de 280 mm à 350 mm.

Le Toyota GR DKR Hilux T1+ est désormais équipé d’un moteur V6 essence biturbo de 3,5 litres. Celui-ci provient du tout nouveau Toyota Land Cruiser 300, dans sa nouvelle et spectaculaire version GR-S. En version standard, le moteur développe une puissance maxi de 305 kW (415 ch) à 5 200 tr/min et 650 Nm de couple à partir de 2 000 tr/min. Cependant, en version course, ces chiffres sont nettement plus élevés.

Alors que les équipes WEC et WRC de TOYOTA GAZOO Racing remportent des victoires marquantes dans leurs disciplines, tous les regards seront tournés vers le dernier Toyota Hilux lorsqu’il sera dévoilé vers la fin de 2021. Avec l’équipe WEC en compétition sur circuit, et l’équipe WRC au cœur de l’action en rallye, l’équipe de rallye-raid est une 3éme force avec laquelle il faudra compter.

Le Dakar 2022 se déroulera à nouveau uniquement dans le désert d’Arabie saoudite. Nouveauté cette année : la course se disputera dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Elle débutera le 2 janvier dans la ville septentrionale de Ha’il, avant de s’orienter vers le Sud jusqu’au désert du Quart Vide. La journée de repos aura lieu dans la capitale saoudienne de Riyad le 8 janvier, avant que la course ne se dirige vers le Sud-Ouest jusqu’à l’arrivée à Djeddah le 14 janvier.

Le tracé précis définitif du Dakar 2022 n’a pas encore été annoncé, mais on s’attend à ce que le terrain soit similaire à celui des éditions de 2020 et 2021.

François LEROUX

Photos : TEAM