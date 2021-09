MOTOGP 2021 : ROSSI VEUT RÉUSSIR SES ADIEUX A L’ITALIE MAIS NE LÂCHE PAS SES POULAINS BAGNAIA ET MORBIDELLI

Dans deux GP, Rossi fera ses adieux définitifs au public italien à Misano (encore qu’il soit déjà question que Valentino participe à un ou deux GP en 2022) et il a envie de ne pas louper ce rendez-vous sur un circuit qui, on le sait d’avance, sera plein. Et jaune.

Ces pourquoi Rossi est resté deux jours au lieu d’un sur les essais officiels de Misano, il pourrait se foutre complètement de la fin de la saison, où il est totalement cuit de toute façon (22ème avec 28 points) mais pour que son dernier GP devant ses fans il a envie que ce soit au moins un bon souvenir, au premier Misano 2021 il a fini dix-septième… Donc quand la plupart des pilotes cherchaient à améliorer les motos 2022, Rossi cherche à améliorer son GP d’Emilie Romagne (à Misano) le 24 octobre, c’est tout près de chez lui, Tavullia est à 17 km du circuit ! En revanche, pour le reste de la saison, il suit particulièrement deux pilotes, Bagnaia et Morbidelli. Parce qu’ils sont tous deux issus de sa filière VR 46, parce qu’ils ont été tous deux champions du monde en Moto2, cela fait de bonnes raisons de se préoccuper d’eux…

BAGNAIA LE CHALLENGER DE QUARTARARO

Aujourd’hui, après deux victoires de suite, en Aragon et à Misano, Bagnaia est le premier poursuivant de Quartararo pour le titre 2021. Il reste quatre GP donc 100 points pour le ou les vainqueurs, à supposer que ce vainqueur soit quatre fois le même et que Quartarao ne marque aucun point lors de ces courses, il peut encore être battu par Bagnaia, Mir, Zarco et Miller. Vue de l’esprit bien sûr mais seul le destin sait ce qu’il en sera.

Rossi : « D’un point de vue réaliste, c’est très difficile pour Pecco car Quartararo a une grosse avance, 48 points, c’est beaucoup, d’autant plus qu’il ne reste que quatre courses. Alors cette année, c’est dur pour Pecco. Mais il n’a qu’à faire ce qu’il a montré ces derniers week-ends. Ensuite, On devra voir ce que fait Quartararo. Pecco doit essayer de garder le combat pour le titre arithmétiquement ouvert jusqu’à la fin. Car tant que ce n’est pas mathématiquement terminé, tu continues d’essayer »

C’est une loi qui ne lui est pas propre mais dont il est très adepte, il l’a montré toute sa (longue) vie en MotoGP, il faut continuer tant que ce n’est pas fini, une sorte de jusqu’au boutisme qui peut en effet avoir des conséquences imprévues, surtout bien sûr si Quartararo subit des incidents de parcours ou pire s’il est blessé. On a vu dans tous ses sports de haut niveau des champions imprévus parce qu’ils ont marqué un nombre invraisemblable de points lors des dernières minutes (on se souvient de ce fameux match de 2017, en football, PSG avait gagné 4 à 0 au match aller et perdu 6 buts à 1 au retour, une « remontada » impossible à imaginer et pourtant…) Dans un sport que je connais mieux, le Rugby, en 1999 lors de la coupe du monde, en demi-finale, à Twickenham, à la mi-temps, la Nouvelle Zélande (les fameux Blacks) menait 17 à 10 mais à la fin de la deuxième mi-temps les Français ont gagné 43/31, un truc totalement imprévisible mais bien réel.

Bon, c’est rare, mais ça arrive. En MotoGP j’ai déjà souvent écrit que tout est possible, ça aussi.

D’où les conseils à un Bagnaia qui a terminé deuxième temps et sans pneus tendres des essais officiels à Misano, il est en ce moment la fusée imbattable mais les fusées aussi ont leurs points faibles… Mais ce qui est génial c’est justement que cette fin de saison 2021 ne soit pas encore terminée et qu’elle se poursuive probablement jusqu’à Portimao…

MORBIDELLI EST SUR LES GENOUX …

Franco est l’autre réussite de la filière VR46, on se souvient qu’il est devenu en 2020 vice-champion du monde au guidon d’une moto pas du tout factory.

Victime d’une chute et d’une blessure grave cette année, qui l’a éloigné des circuits pendant trois mois, mais son retour, à Misano justement a montré qu’il était complètement prématuré.

Rossi : « Franco a eu une blessure qui nécessite six mois à se remettre en forme. Le genou est délicat, une articulation n’est pas un os, là on est sur un problème de ménisque et de ligaments croisés. Il ne s’agit pas seulement de ne pas avoir mal, il faut aussi retrouver de la mobilité et pouvoir à nouveau utiliser son genou à 100% pour déplacer une moto MotoGP. Avec cette opportunité, le départ de Maverick donnait la possibilité de piloter la moto factory, ils ont essayé de raccourcir le temps de rééducation. Mais il n’est pas encore à 100 pour cent et a besoin d’un peu de temps. Et pour rouler sur ces motos, il faut être à 100%, sinon c’est vraiment très difficile.

En somme, une fois de plus, Yamaha a agi de façon absurde, Certes le fait de Faire rouler Crutchlow comme deuxième pilote factory apportait peu de points mais la dixième place à Misano montre en effet que le fait de ne pas avoir roulé un certain temps n’explique pas tout mais voilà, malgré ce que dit Lin Jarvis, à savoir qu’il est soulagé parce que Yamaha a un effectif complet est une déclaration aussi crédible que celles de Pinocchio.

Mais bon, même si Morbidelli est déjà allé deux fois au tas depuis son retour, il semble que la cicatrisation de sa blessure n’ait pas souffert, le nouveau Morbidelli finira bien par arriver, mais pas avant trois mois.

C’est d’ailleurs un peu le problème de beaucoup de teams quand ils perdent leur héros, on a vu le drame qu’a été le retour anticipé de Marquez.

Bref le dottore garde le moral… jusqu’aux bouts, le sien et celui des autres !

Jean Louis BERNARDELLI

Photos MotoGP

RAPPEL DU CLASSEMENT ACTUEL

1. Quartararo 234 points. 2. Bagnaia 186. 3. Mir 167. 4. Zarco 141. 5. Miller 140. 6. Binder 124. 7. Aleix Espargaró 104. 8. Viñales 98. 9. Marc Márquez 92. 10. Oliveira 87. 11. Martin 71. 12. Nakagami 70. 13. Rins 68. 14. Pol Espargaró 64. 15. Bastianini 61. 16. Alex Márquez 50. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21 Rossi 28. 22 Bradl 13. 23 Pirro 8. 24 Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26 Rabat 1.