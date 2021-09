MOTOAMERICA: BILAN DE LA TOURNÉE US DE LORIS BAZ FACE AU MONSTRE GAGNE

Il y a deux héros récents dans l’histoire du Superbike américain, Cameron Beaubier qui est aujourd’hui en Moto2 en voulant connaître une autre aventure et Jack Gagne pilote Yamaha, qui a vraiment pulvérisé la discipline cette année!

C’est simple au total, sûr la saison, il y a eu 20 départs, Jack plante 17 victoires et 18 podiums… Son team Fresh N’ Lean Attack Performance est donc au-delà de ses espérances les plus folles.

Et c’est l’année qu’a choisie le Français Loris Baz, jusqu’alors en mondial Superbike WSBK, avec son très célèbre team Warhorse HSBK Racing Ducati New York qu’il découvrait, pour aller tenter sa chance outre atlantique afin de prendre ce trophée !

Loris qui ne s’est pas mal débrouillé, dans une discipline américaine inconnue et sur des circuits entourés d’herbe sur lesquels il n’a jamais couru, il est d’ailleurs sur le podium dans cette dernière course organisée au Barber Motorsport Park, en Alabama, près d’Atlanta, en pleine zone US ultra nationaliste (on y rêve encore de lynchages de noirs et Jim Crow, le héros du KKK, y est une sorte de chef spirituel).

Bref endroit qui pue mais on sait que le sport n’a pas d’odorat…

Il a plu durant tout le week end et justement la pluie, Jack Gagne n’aime pas. Enfin pas assez pour tout rafler, de toute façon il était déjà titré alors aller se faire mal serait idiot. Il en prend quand même une…

Loris Baz pour la clôture de sa saison US, a sorti deux podiums sur deux courses, il est vrai qu’il aime bien les pistes mouillées, mais pas assez pour gagner cette manche en Alabama, il n’aura jamais pu faire mieux, pas une victoire de l’année.

Enfin si, dans un bled genre trou du c… du monde, sur un beau circuit d’ailleurs, l’endroit s’appelle Brainerd dans le Minnesota, Loris s’est retrouvé en tête, il suivait Gagne qui s’est bourré, a eu une chance incroyable parce que resté au milieu de la piste, il s’est relevé et a fait du slalom en faisant de grands signes avec les bras pour que les motos en paquet le voient… il est miraculeusement passé à travers le destin et est remonté sur sa moto!!!

Loris Baz s’est alors retrouvé premier et a fait… exactement l’espace entre deux virages puisqu’au suivant après l’accident de Gagne, Loris s’est mis fort dans l’herbe en cassant sa moto, avec toutes ces chutes l’organisateur a agité le drapeau rouge et au deuxième départ, Jack Gagne était là, mais pas Loris, dont la moto avait été mise trop chiffon lors de sa chute pour avoir le temps de la réparer. Or dans cette discipline, on fait toute la course avec la même moto…

De l’herbe ? Oui c’est très bucolique les circuits US, le week end dernier une des courses a dû être arrêtée parce qu’un cerf traversait la piste…

Bon, si Loris avait fini l’année en deuxième place au général ça restait un joli coup son arrivée en Amérique.

Le problème est qu’en voulant suivre le rythme, il s’est beaucoup mis au tas et au total, en cette fin de saison, il termine quatre du Championnat, il a été jusqu’à sixième mais ses deux podiums en finale ont joué, tant mieux.

Sa conclusion tient en quelques mots :

« Ça fait plaisir de découvrir un nouveau championnat. Félicitations à Jake Gagne de nous avoir botté le cul toute la saison. Il a terminé de la même manière qu’il a commencé la saison. »

Au fait ça vient de tomber Baz à peine rentré des USA sera le remplaçant de Chaz Davies en Mondial WSBK ce week end à Jerez. Sur Ducati bien entendu…

Jean Louis BERNARDELLI

Photos :TEAM et DR