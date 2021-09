NOUVELLE VICTOIRE – LA 3éme – ET TITRE ELMS 2021 POUR KUBICA, YE, DELETRAZ ET L’EQUIPE WRT, VICTORIEUX A SPA!

Le Team WRT l’a fait. L’équipe Belge de Vincent Vosse qui roulait à domicile a remporté ce dimanche 19 septembre, les 4 Heures de Spa-Francorchamps et cerise sur le gâteau, l’écurie y ajoute sans attendre l’ultime manche prévue dans un mois à Portimao au Portugal, le titre de Champion LMP2 2021, à l’issue de cette cinquième épreuve de la saison en ELMS (European Le Mans Series).

Le trio formé du Polonais Robert Kubica, du Chinois Yifei Ye et du Suisse Louis Delétraz s’est sacrément employé sur le toboggan Spadois pour aller décrocher sa troisième victoire de l’actuelle saison et nul doute que celle-ci a une saveur particulière de triompher dans sa course à la maison dans les Ardennes Belges…

Les trois hommes ont chacun dû batailler en piste, à un moment ou un autre, mais au final la concurrence fort active, n’a pas été en mesure de contrer la vélocité des pilotes de l’Oreca 07 N°41 du Team WRT.

Et ce même si l‘inattendue sortie de piste de la Ligier N°5 de l’équipe MV2S Racing, a finalement scellé le sort de la course à quelques minutes de l’arrivée lorsqu’un ‘Full Course Yellow, a été déployé !

Pour Robert Kubica, il s’agissait ce week-end, de la fin d’un long marathon de trois semaines, le Polonais ayant disputé les deux derniers w-ends précédents, les Grands Prix de F1 des Pays Bas et de Monza où il remplaçait au volant de l’Alfa Roméo, le Finlandais Kimi Räikkönen, indisponible car testé positif au Coronavirus! Et ce avant de rallier la Belgique et de débarquer à Spa en milieu de semaine.

La relance dans les derniers instants de cette épreuve des 4 Heures de Spa, n’aura effectivement pas changé la donne.

Victoire méritée donc du trio de cette Oreca 07 N°41, devant l’équipage de l’Oreca N°30 du Duqueine Team qui termine à 5.318 et monte sur le podium pour la première fois tandis que celle du Panis Racing confirme, elle, avec une nouvelle troisième place à 19.544, après les 24 Heures du Mans et aussi sa victoire à Monza.

Top 5 pour les Oreca 07 du Cool Racing – partie en pole grâce à Charles Milesi – et de United Autoports et qui finissent respectivement, à 23.198 pour la N°37 et à 26.236 pour la 32

NOUVEAU SUCCÈS AUSSI POUR DKR EN LMP3

Alors que deux victoires les départageaient à leur arrivée à Spa-Francorchamps, l’équipe Luxembourgeoise DKR Engineering, a pris l’avantage en décrochant un troisième succès consécutif en LMP3.

Le Français Mathieu de Barbuat et Laurents Hörr, déjà vainqueurs ensembles à Monza, ont réitéré ce dimanche avec une victoire dominatrice. Partie en pole, leur Duqueine D08-M30 N°4, n’a jamais quitté le top 3 et a dominé la deuxième partie de la course.

Laurents Hörr franchissant tranquillement la ligne d’arrivée avec … plus d’une minute d’avance sur Matt Bell et la Ligier JS P320 N°19 du Cool Racing, qui avait pourtant franchi le cap de la mi-course en tête.

Le Team United Autosports, complétant le podium grâce à l’équipage de sa Ligier N°2.

A noter la sortie de piste dans la Courbe Paul Frère et l’abandon donc pour la Ligier N°13 de l’équipe Polonaise Inter Europol Compétition, qui était alors pilotée par Aidan Read, et qui avait une carte à jouer au Championnat.

Les espoirs de Martin Hippe et du jeune espoir Belge, Ugo de Wilde, ne sont sont désormais malheureusement, plus qu’un lointain espoir…

TRIOMPHE ET TRIPLÉ DES FERRARI EN LMGTE

Quelle lutte en LMGTE !

Moins d’un mois après les 24 Heures du Mans, François Perrodo et la Scuderia AF Corse, retrouvent la plus haute marche du podium, cette fois-ci à Spa grâce à la victoire remportée avec Alessio Rovera et Manu Collard sur la Ferrari 488 GTE N°88.

C’est d’ailleurs un podium 100% Ferrari avec la deuxième place de l’un des équipages d’Iron Lynx au volant de la N°80 et la très belle troisième place de l’équipage féminin sur la N°83, F488 également de chez Iron Lynx, obtenue dans les tout derniers instants, sur la Porsche N°93 du Proton Compétition.

Prochain et ultime rendez-vous de l’année 2021 en ELMS, à Portimão pour la manche finale, les 22, 23 et 24 octobre prochain.

Florian DEFET

Photos : Davy et Daniel DELIEN – PRO-PHOTOS- SPORT

LE CLASSEMENT FINAL DES 4 HEURES DE SPA FRANCORCHAMPS 2021

1 – Delétraz / Kubica / Ye (Oreca 07-Gibson) WRT – 99 tours

2 – Gommendy / Binder / Rojas (Oreca 07-Gibson) Duqueine à 5″318

3 – Canal / Stevens / Allen (Oreca 07-Gibson) Panis à 19″544

4 – Lapierre / Milesi / Coigny (Oreca 07-Gibson) Cool à 23″198

5 – Van Uitert / Jamin / Maldonado (Oreca 07-Gibson) United Autosport à 26″236

6 – Lafargue / Chatin / Pilet (Oreca 07 -Gibson) Idec à 1’07 » 68

7 – Falb / Andrade / Menezes (Aurus 01 – Gibson) G-Drive à 1’24″134

8 – Hanson / Aberdein / Gamble (Oreca 07-Gibson) United Autosport à 1’33″014

9 – Dracone / Campana / Pommer (Oreca 07-Gibson) BHK à 1 tour

10 – Lahaye / Lahaye (Oreca 07-Gibson) Ultimate à 1 tour

11 – Hörr / De Barbuat (Duqueine M30- Nissan) DKR à 3 tours

12 – Maulini / Bell / Kruetten (Ligier JS P3-Nissan) Cool à 3 tours

13 – Boyd / Cauhaupe / Wheldon (Ligier JS P3-Nissan) United Autosport à 3 tours

14 – Trouillet / Droux / Page (Ligier JS P3-Nissan) Graff à 4 tours

15 – Hodes / Grist / Crews (Ligier JS P3-Nissan) Team Virage à 4 tours

16 – Bressan / Laskaratos / Fioravanti (Ligier JS P3 -Nissan) 1 AIM Villorba à 4 tours

17 – Kaiser / Penttinen (Ligier JS P3-Nissan) Graff à 5 tours

18 – McGuire / Tappy / Bentley (Ligier JS P3-Nissan) United Autosport à 5 tours

19 – Perrodo / Rovera / Collard (Ferrari F488 GTE EVO) AF Corse à 6 tours

21 – Adcock / McCusker / Koebolt (Ligier JS P3-Nissan) – Nielsen à 6 tours

22 – Frey / Gatting / Bovy (Ferrari F488 GTE EVO) Iron Lynx à 6 tours

23 – Fassbender / Laser / Lietz (Porsche 911 RSR) Proton à 6 tours

24 – Schiavoni / Sernagiotto / Ruberti (Ferrari F488 GTE EVO) Iron Lynx à 6 tours

25 – Fannin / Fontana / Sales (Ferrari F488 GTE EVO) JMW à 7 tours

26 – Ried / MacNeil / Campbell (Porsche 911 RSR) Proton à 7 tours

27 – Hartshorne / Gunn / Hancock (Aston Martin Vantage AMR) TF Sport à 8 tours

28 – Wells / Noble (Ligier JS P3-Nissan) Nielsen à 8 tours

29 – Dromadaires / Baratto / Aulnes (Ligier JS P3-Nissan) Euro International à 9 tours

MEILLEUR TOUR: Charles Milesi, en 2’04.384

ABANDONS

Cresp / Lavergne / Chila (P3-JS Ligier Nissan) MV2S

Pasini / Kaprzyk / Pino (P3-JS Ligier Nissan) Inter Europol

Hippe / De Wilde / Read (Ligier JS P3-Nissan) Inter Europol

Benham / Kapadia / Jakobsen (Ligier JS P3-Nissan) RLR

Menchaca / Habsburg / Bradley (Oreca 07-Gibson) Algarve Pro

Cameron / Griffin / Perel (Ferrari F488 GTE EVO) Spirit of Race

Yoluc / Eastwood / Tincknell (Oreca 07-Gibson) RT Turkey

Rusinov / Colapinto / De Vries ( Aurus 01 – Gibson) G-Drive

NON PARTANT

Hauser / Hauser / Cloet (Duqueine M30-Nissan) – Racing Experience

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE

1.Delétraz / Kubica / Ye : 100 points – 2.Rusinov / Colapinto : 64 – 3.Canal / Stevens : 62,5 – 4. Hanson / Aberdein / Gamble : 61 – 5. De Vries : 57 – 6.Rojas / Classeur / Gommendy : 52 – 7. Allen : 44,5 – 8.Falb/Andrade : 38 – 9.Yoluc/Eastwood : 29,5 – 10. Van Uitert / Jamin / Maldonado : 27.5.