MOTOGP 2021 A MISANO: BAGNAIA RÉSISTE A UN QUARTARARO EN FOLIE MAIS MAL PARTI. BASTIANINI PODIUM!

On est à une demie heure du départ et il pleut/il pleut pas ? That is the question… Le matin, le warm up a donné Rins/Quartararo/Bagnaia mais c’était sur piste sèche. Dans ce GP, Bagnaia partira en pole devant Miller et Quartararo suivi de Martin et Zarco, l’armée rouge autour de la moto bleue ! Pour l’instant il pleuvote et la piste est à 29 degrés. Ce qui n’empêche pas la foule de hurler à l’apparition de Rossi dans son stand sur les écrans géants.

BAGNAIA RÉSISTE A UN RETOUR FAÇON PANZER DE QUARTARARO

27 tours au programme, gros vent mais pas une goutte sur les vitres de l’hélicoptère. Pour l’instant on sort en slicks.

Si ça reste sec, dommage pour Zarco, sinon ce sera intéressant. Devant la lutte pour le général fait rage, Quartararo a une très grosse avance, 53 points, soit plus de deux GP, mais Bagnaia et Mir le serrent de près…

On rappelle qu’avec Misano, il reste cinq GP. Pas de pneus pluie à l’horizon, le pneu AR Soft est fréquent, forcément la température de piste a baissé. Les motos de rechange sont montées en Rain, en cas de Flag to flag…

Pour être honnête il y a aussi une grosse tribune rouge pour soutenir Ducati… La tribune Ducati flanque tellement de phoscars de fumée rouge en l’air que l’on ne voit plus rien derrière la grille de départ ! Heureusement il y a du vent. Quartararo est en medium à l’arrière, en Hard avant comme tout le monde. On part donc en slicks.

Holeshot de Bagnaia, Miller deux, Quartararo trois.

Marquez est dans les roues de Quartararo. Bagnaia a déjà pris de l’air, dès le départ, plus d’une seconde sur Miller !

Miller qui fait le job. Il protège son leader en ralentissant Fabio tant qu’il le pourra. Rien à redire, c’est même du beau travail, qui a réussi mais très peu…

Martin Masse Marquez mais sa moto se balade de façon incroyable, un vrai slalom. Forts les mecs de rester en selle! Aleix Espargaro passe aussi Marquez alors que Martin attaque Quartararo, on imagine l’ambiance avec un triplé Ducati ici (qui nous ferait bien caguer nous en France puisque Zarco est à dache..) mais Martin se met au tas, j’avais bien vu que sa moto ne tenait pas le parquet…

Cela dit Quartararo est à deux secondes de Bagnaia. Zarco est onze, déçu que la pluie ne soit pas au rendez-vous. Dans cette situation, Quartararo aurait encore 44 points d’avance sur Bagnaia au général. Un truc incroyable, Bastianini est cinq derrière Marquez ! Et il le passe, sur une moto d’occase de deux ans, il est quatrième !

Mir aussi est en mode remontée, il est huit après un départ épouvantable.

Binder, premier KTM, est douzième.

Miller fait un large énorme, Quartararo lui reprend une demie seconde mais Bagnaia est trois secondes devant ! Bastianini est quatre, il était à un monde de Quartararo mais il remonte, il est à deux secondes quatre de retard sur Fabio. Fabio qui reprend un dixième à Miller, la fin de course peut être importante, Miller est en Soft à l’arrière, Fabio en Medium.

Quatorze tours du bout, Quartararo passe Miller, il ne rend donc plus que cinq points à Bagnaia au général. Et c’est superbement fait. Il est à deux secondes sept de Bagnaia ! Bastianini pète le record du tour en course !

Objectif Miller… et le podium ! Rins se met au tas et fait donc gagner une place à son coéquipier Mir, la belle affaire ! Devant Quartararo reprend Bagnaia mais à coups de dixièmes et Bastianini est dans les roues de Miller. Il le passe à 9 tours de la fin, devant, Quartararo est à une seconde six de Bagnaia, il remonte fort le frenchie ! Le pneu arrière fait là aussi la différence mais il ne faut pas oublier le magnifique Spirit of fight de Fabio !

Mais la fin de course sera terrifiante, avec Fabio qui remonte Bagnaia et Bastianini qui remonte Fabio !

Mais Bagnaia reprend un peu du poil de la bête, son stand l’a panneauté et ça l’énerve de se faire reprendre !Pas assez, le « gap » revient à la seconde avec Fabio.

Quatre tours, Fabio est à une demie seconde. Trois tours, quatre dixièmes, le cœur du journaliste explose… Ça va être un peu court… Dernier tour, Fabio est un poil loin pour attaquer.

Fabio: « Ce fut une course vraiment très difficile, déjà parce que dès le début les Ducati m’ont attaqué de partout. J’ai perdu un peu de temps au début mais par la suite j’ai tout donné. Il y a même eu plusieurs moments où j’ai bloqué l’avant et j’étais persuadé que j’allais finir à terre. Je voulais cette victoire, mais je dois bien reconnaître que Pecco était tout simplement sur une autre planète dans le secteur 3 aujourd’hui. Mais on a fait le boulot, et ces 20 points sont très importants dans la perspective du championnat. Il me reste d’ailleurs encore 48 points d’avance au championnat, donc il faut que je reste calme, et je félicite Pecco pour sa remarquable performance aujourd’hui, car il a fait une course incroyable ».

BAGNAIA GAGNE EN FAIT DÈS LE DEPART

Bagnaia a pris énormément d’avance dès le premier virage, il a été jusqu’à 3 secondes devant Fabio et il termine avec trois dixièmes d’avance avec un pneu arrière en lambeaux.

je l’ai déjà écrit, Miller a fait son job de ralentisseur et on imagine que Yamaha aimerait bien avoir aussi un autre pilote pouvant protéger Fabio…

Moralement et sportivement ce mec est très fort… Deux Italiens sur le podium de Misano après le triplé italien en Moto3, sacré week end en Adriatique ! Fabio a lâché cinq points à Bagnaia qui gagne deux fois de suite, ce mec a des nerfs en carbone, pas en acier !

En Moto3 un très beau doublé italien avec une nouvelle victoire de Foggia qui passe deux au général devant Garcia.

En Moto2 une incroyable victoire de Raul Fernandez victime d’une fracture du poignet il y a quelques semaines et encore tombé dur dans le warm up. Et donc souffrant beaucoup. Il bat Gardner, son coéquipier chez KTM.

