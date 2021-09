DIXIÈME TITRE MONDIAL POUR L’EQUIPE DE FRANCE AU SUPERMOTO DES NATIONS ! 

Jusqu’au bout du suspense, l’Équipe de France Sénior ajoute ce dimanche 19 septembre 2021, un 10ème titre mondial à son palmarès ce dimanche en triomphant à nouveau au Circuit Carole, au nord de Paris.

En présence de Sébastien Poirier, Président de la Fédération Française de Motocyclisme, les Bleus décrochent l’or après une course finale sous haute tension devant l’Italie et l’Équipe de France Junior.

Dixième titre mondial pour l’Équipe de France Sénior

Thomas Chareyre, Sylvain Bidart et Germain Vincenot-Marchal n’ont pas ménagé leurs efforts sur le circuit de Tremblay-en-France, organisateur de cette compétition internationale par équipe en 2017 et 2019. Hégémonique lors de ces deux éditions, tous les voyants étaient au vert pour une Équipe de France Sénior déjà dominatrice lors des courses qualificatives du samedi.

Seulement voilà, en sport mécanique, rien n’est jamais acquis par avance et les Bleus ont connu leur lot de rebondissements. Pour son baptême du feu dans la compétition, Germain Vincenot-Marchal s’est fait peur dans sa première course. Parti second derrière l’Italien Diego Monticelli, en bagarre pour la victoire, le Français part à la faute dans une partie terre du circuit. Le frein endommagé, le tricolore franchit la ligne d’arrivée en 14ème position seulement !

Un score qui fera finalement office de résultat Joker pour la France. Dans le deuxième débat, Germain a parfaitement redressé la barre en se hissant à la deuxième place après une course d’anthologie face, une nouvelle fois, à l’Italien Monticelli qui profite d’une petite chute du tricolore pour s’imposer.

Pilier de cette Équipe de France, Sylvain Bidart n’a pas connu la réussite escomptée dans sa première manche. Auteur d’une remontée canon jusqu’à la 3ème place, le Français est stoppé dans sa progression par un problème de frein avant qui le voit dégringoler à la 8ème place finale.

Pour sa dernière course, le pilote déjà victorieux avec les Bleus à 4 reprises se hisse à une belle 3ème place. Quant au capitaine de l’Équipe Thomas Chareyre, c’est un sans-faute…

Le pilote à la plaque rouge flanquée du numéro 1 fait honneur à son statut de légende de la discipline. Il remporte ses deux courses avec maestria. Sa dernière manche reste dans les annales lorsqu’il passe le transalpin Elia Sammartin dans le tout dernier virage devant un public en liesse.

La France décroche donc un 10ème titre mondial au Supermoto des Nations, dont 7 victoires consécutives, en 15 éditions devant 12 autres nations au départ.

Une Équipe de France Junior exceptionnelle à domicile

Déjà sur le podium aux côtés des pilotes Sénior en 2019, les « Bleuets » n’ont fait aucun complexe face aux autres nations plus expérimentées. Ils se hissent à la 3ème place du classement final confirmant la qualité du vivier français dans la discipline à l’image de Steve Bonnal (6/5), 18 ans, et le Martiniquais Youry Catherine (8/5) qui découvraient la compétition internationale. Pour le plus expérimenté d’entre-eux, le capitaine Axel Marie-Luce prend respectivement les 6ème et 7ème places de ses courses.

Sébastien Bonnal, Entraîneur des Équipes de France Junior et Sénior expliquait ce dimanche soir :

« C’était mon objectif de faire monter une nouvelle fois les deux équipes Junior et Sénior sur le podium scratch ! Dès le départ, je n’ai pas voulu mettre la pression aux Juniors mais je savais qu’ils étaient capables de réitérer l’exploit de 2019. Cette victoire et ce podium représentent l’aboutissement de longs mois de travail et d’implication pour la Fédération Française de Motocyclisme et les pilotes. Un résultat exceptionnel qui est tout simplement le reflet de la qualité de nos Championnats Français. »

Quant à Sébastien Poirier, Président de la Fédération Française de Motocyclisme, lui il indiquait et confiait :

« Le Circuit Carole a offert une nouvelle fois un cadre exceptionnel aux douze nations engagées. Devant un public venu en nombre, l’Équipe de France Sénior a confirmé son statut de nation leader en décrochant au bout du suspense un 7ème titre consécutif. La performance de l’équipe Junior, 3ème, est également remarquable. Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont œuvré à la réussite de cet événement, le Comité d’organisation, le Circuit Carole, nos partenaires privés, le Ministère des Sports, la DIGES, la Région Ile de France, le Département de la Seine-Saint-Denis, sans qui rien n’aurait été possible. »

François LEROUX

Crédit photos : Stéphane Legrand / FFM