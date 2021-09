SUPERMOTO DES NATIONS AU CIRCUIT CAROLE

Veillée d’armes pour le Supermoto des Nations 2021

L’édition 2021 du Supermoto des Nations a lieu ce week-end au Circuit Carole (93), près de Paris. Ce circuit avait déjà accueilli l’événement en 2017 et en 2019. Il offre de superbes installations pour les teams, les pilotes et les spectateurs, avec de longues lignes droites, des virages rapides et 3 parties terre techniques. Les spectateurs sont attendus nombreux pour soutenir les équipes de France Junior et Sénior qui vont se battre à domicile.

Au total, 15 équipes issues de 13 pays vont livrer bataille pour le titre suprême par équipe. Après six victoires consécutives au Supermoto des Nations, et neuf victoires au total, la France aligne pour cette 15ème édition Thomas Chareyre, Sylvain Bidart et Germain Vincenot pour l’équipe Sénior. Leur mission, sous la supervision de l’entraîneur Sébastien Bonnal, sera de défendre le trophée Francesco Zerbi.

L’Équipe de France jouit d’un des plus beaux palmarès avec neuf victoires en 2007, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Elle est à nouveau favorite cette année, mais il ne faut pas sous-estimer ses adversaires, et la bagarre sera au rendez-vous. La France présente également une équipe Junior composée d’Axel-Marie Luce, Youry Catherine et Steve Bonnal. Tous les pilotes de cette jeune équipe ont fait leurs preuves au cours de la saison.

Une concurrence à ne pas sous-estimer

La tension est maintenant à son apogée, alors que tous les teams sont arrivés et que les contrôles administratifs et techniques se terminent. Les pilotes ont pris connaissance du circuit et des aménagements spécifiques à l’épreuve.

Parmi les concurrents les plus importants, l’équipe d’Italie revient cette année avec un changement : Gioele Filippeti, Diego Monticelli et Elia Sammartin.

L’équipe de la République-Tchèque, quatrième en 2019 derrière l’Italie, alignera les mêmes protagonistes avec Erik Provaznik, Petr Vorlicek et Milan Sitniansky.

Francois LEROUX

Photos : FFM