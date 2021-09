LA NASCAR DÉVOILE SON CALENDRIER 2022….OUVERTURE DU CLASH 2022 AU COLISEUM DE LOS ANGELES!

Les promoteurs du Championnat US de la NASCAR viennent de dévoiler ce jeudi 16 septembre 2021, le calendrier 2022.

Si le Clash comme le veut la tradition lancera bien à nouveau la saison, le 6 février 2022 mais ce ne sera pas et c’est également une grande première sur le Daytona International Speedway, mais agréable nouveauté et surprise aussi, cela se déroulera au célèbre et prestigieux, Los Angeles Memorial Coliseum.

Le Championnat débutant bien lui à Daytona, avec les DAYTONA 500. Les qualifications de la course la plus importante se tiendra le mercredi 16 février 2022, la veille des Duels qui viendront établir la grille de départ pour The Great American Race.

La soixante-quatrième édition de cette course se déroulera le dimanche 20 février 2022.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR

Le calendrier de la saison 2022 en NASCAR Cup Series

06/02/2022 Busch Clash –Los Angeles Memorial Coliseum

17/02/2022 Bluegreen Vacations Duel #1 – Daytona International Speedway

17/02/2022 Bluegreen Vacations Duel #2 – Daytona International Speedway

20/02/2022 DAYTONA 500 – Daytona International Speedway

27/02/2022 Fontana – Auto Club Speedway

06/03/2022 Las Vegas – Las Vegas Motor Speedway

13/03/2022 Phoenix – Phoenix Raceway

20/03/2022 Folds of Honor QuikTrip 500 – Atlanta Motor Speedway

27/03/2022 EchoPark Texas Grand Prix – Circuit of the Americas

03/04/2022 Richmond – Richmond Raceway

09/04/2022 Martinsville – Martinsville Speedway

17/04/2022 Food City Dirt Race – Bristol Motor Speedway Dirt

24/04/2022 Talladega – Talladega Superspeedway

01/05/2022 Dover – Dover International Speedway

08/05/2022 Darlington – Darlington Raceway

15/05/2022 Kansas – Kansas Speedway

22/05/2022 NASCAR All-Star Race – Texas Motor Speedway

29/05/2022 Coca-Cola 600 – Charlotte Motor Speedway

05/06/2022 Gateway – World Wide Technology Raceway

12/06/2022 Sonoma – Sonoma Raceway

26/06/2022 Ally 400 – Nashville Superspeedway

03/07/2022 Jockey Made in America 250 – Road America

10/07/2022 Atlanta – Atlanta Motor Speedway

17/07/2022 Loudon – New Hampshire Motor Speedway

24/07/2022 Pocono – Pocono Raceway

31/07/2022 Verizon 200 at the Brickyard Indianapolis Motor Speedway Road Course

07/08/2022 Michigan – Michigan International Speedway

14/08/2022 Richmond – Richmond Raceway

21/08/2022 Watkins Glen – Watkins Glen International

27/08/2022 Daytona – Daytona International Speedway

04/09/2022 Darlington – Darlington Raceway

11/09/2022 Kansas – Kansas Speedway

17/09/2022 Bass Pro Shops Night Race – Bristol Motor Speedway

25/09/2022 Texas – Texas Motor Speedway

02/10/2022 Talladega- Talladega Superspeedway

09/10/2022 Charlotte – Charlotte Motor Speedway Road Course

16/10/2022 Las Vegas – Las Vegas Motor Speedway

23/10/2022 Homestead – Homestead-Miami Speedway

30/10/2022 Martinsville – Martinsville Speedway

06/11/2022 Season Finale 500 – Phoenix Raceway