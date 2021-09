VETTEL ET STROLL CONFIRMÉS CHEZ ASTON MARTIN POUR 2022

Ce jeudi matin 16 septembre 2021, l’équipe Aston Martin en F1, annonce et confirme sa paire de pilotes laquelle sans réelle surprise demeure inchangé pour la prochaine saison en 2022 : Lance Stroll et Sebastian Vettel.

Lance Stroll, indique :

« La saison prochaine, je débuterai ma sixième année en Formule 1 aux côtés de mon coéquipier Sebastian. Nous avons commencé cette campagne Aston Martin ensemble et j’ai hâte de continuer l’aventure avec lui l’année prochaine. Nous n’avons pas réalisé ce que nous avions prévu de faire cette année, mais cela n’a fait qu’amplifier notre faim et notre volonté de réussir la saison prochaine. Désormais, avec le prestige et le soutien d’Aston Martin, et les brillants nouveaux sponsors-partenaires qu’une marque aussi prestigieuse a attirés, nous sommes bien placés pour améliorer nos performances en 2022. »

De son coté, Sebastian Vettel, déclare :

« Je suis vraiment impatient de piloter la nouvelle génération de voitures de Formule 1. Leur look est très différent et le nouveau règlement technique devrait nous donner des monoplaces qui peuvent courir beaucoup plus étroitement que récemment. Des courses plus excitantes seront formidables pour les pilotes ainsi que pour les fans. Les changements sont si importants que chaque équipe va entamer un nouveau départ, ce sera donc une excellente opportunité pour nous chez Aston Martin. Je crois en la force de notre nouvelle équipe en pleine croissance, alors j’attends déjà avec impatience 2022. »

Lawrence Stroll, Président exécutif d’Aston Martin Lagonda et d’Aston Martin Formula One™ Team, a déclaré, lui :

Nous sommes l’une des deux équipes dont les voitures utilisent une philosophie aérodynamique à faible inclinaison. Mais nous avons bien progressé ces derniers mois, et Lance et Sebastian ont tous deux réalisé d’excellentes performances. Ils ont eu plus que leur juste part de malchance, mais en 2022, nous sommes ravis de continuer avec un si excellent mélange de jeunes talents et d’expertise expérimentée. »

Quant à Otmar Szafnauer, le directeur de l’équipe, Aston Martin F1, lui il explique et précise :

« Lance est l’un des encore jeunes pilotes les plus doués de la Formule 1 moderne, et à ce talent brut, il ajoute maintenant une sérieuse expérience de la course. Quadruple champion du monde, ayant piloté au cours de 271 Grands Prix, dont il en a remporté 53, Sebastian est également un atout considérable pour notre équipe, et l’année prochaine, nous nous attendons à ce qu’ils courent bien tous les deux dans ce qui sera une formule très différente de l’actuel. Nous ne sous-estimons jamais notre opposition, nous n’avons donc pas l’intention de trop promettre, mais nous savons que Lance et Sebastian tireront le meilleur parti des outils que nous mettrons à leur disposition. »

Enfin, Brian Humphries, Président-directeur général de Cognizant, le principal partenaire, lui il conclut :

« En nous concentrant sur la mise en avant de la marque Cognizant à l’échelle mondiale, ce partenariat stratégique avec Aston Martin nous a fourni un meilleur accès à une suite de clients tout en renforçant nos efforts de recrutement. Lance et Sebastian sont de brillants pilotes et nous avons été impressionnés par la façon dont ils ont représenté Cognizant sur la scène mondiale. Nous sommes impatients de continuer à appliquer notre portefeuille complet de capacités numériques pour soutenir les opérations informatiques d’Aston Martin et apporter une contribution précieuse aux performances de Seb et Lance sur la piste. »

John ROWBERG

Photos : Bernard BAKALIAN – TEAM