MOTOGP 2021 ; YAMAHA EST PARTOUT. RETOUR DE DE MORBIDELLI ET DOVIZIOSO EN MOTOGP ET ON REFAIT LES PEINTURES EN MOTO ET EN BATEAU.

On commence par les peintures, c’est important quand on veut aménager voire améliorer une maison. Yamaha veut fêter le soixantième anniversaire de son arrivée en course avec les couleurs des motos de compétition de l’époque, blanc écru et rouge, plaque de course à fond doré. Du coup, toutes les motos sportives de la marque vont recevoir la déco, avec des jantes couleur d’or en plus !

C’est sous ces couleurs que Phil Read a décroché le premier titre mondial de la marque, en 250, en 1964 et encore en 1965. Et la suite s’est bien déroulée, aujourd’hui la marque compte plus de 500 victoires en GP et 38 titres pilotes (plus 37 titres constructeur). Ces nouvelles couleurs sont prévues sur les modèles 2022 R1, R7, R3 et R125 qui seront en concessions en novembre.

Idem pour le bateau, on sait que Yamaha est un très gros constructeur de moteurs marine, associé au constructeur italien Capelli, la marque sort le modèle Capelli Tempest 770 Anniversary Edition, un bijou semi rigide équipé d’un hors-bord de 250 cv, un V6 totalement révolutionnaire avec en particulier un aménagement de l’échappement inversé qui améliore la poussée. (Les fameux pianos Yamaha de concert ne sont pas prévus dans cette nouvelle teinte, il est vrai que dans pas mal de salles, ça eût détonné !)

Ce nouveau coloris équipera les Yamaha du Bol d’Or et celles engagées en WSBK.

Et puis ce week end à Misano, il y a non pas du nouveau mais du renouveau, avec l’arrivée de Morbidelli dans le team factory usine (contrat jusque fin 2023, pour deux ans et cinq GP donc) et celle de Dovizioso chez Petronas, contrat prévu jusque fin 2022). Et oui des fois qu’un nouveau jeune ultra doué sorte de l’ombre, on ne prend pas trop de risques au long terme dans le team satellite.

MORBIDELLI, CINQ GP A L’OMBRE…

Morbidelli est un de ces petits génies dénichés et formés à l’école VR46 de Rossi, il a entre autres réussi à terminer l’année 2020 comme vice-champion du monde sur une moto d’occase déjà totalement dépassée, du coup le début de l’année 2022 s’est moyennement passé, jusqu’à cette chute au Sachsenring avec blessure au genou qui l’a écarté des GP durant cinq GP. Cela dit, cette souffrance là se termine bien, pendant sa convalescence, Vinales s’est barré du team factory et c’est Morbidelli qui va le remplacer dès ce week end à Misano (beaucoup de pluie prévue) comme coéquipier de Quartararo qui se bat seul depuis un bon moment…

Bien sûr en Italie, tout le monde affirme de façon experte que cette pluie sera défavorable à Yamaha et que Bagnaia va en profiter pour reprendre des points à Quartararo, les deux pilotes Ducati forts sur le mouillé sont Zarco (qui se fera opérer du syndrome des Loges au bras droit entre Misano et Austin) et Miller quand c’est pourri genre piste qui sèche…

Mais bon, il est vrai que dans cette discipline tout est possible…

Au classement général, Morbidelli est dix-septième avec 40 points il me semble évident que ça va bouger fort dans le coin…

DOVIZIOSO « IL RITORNO »

C’est un contrat direct avec Yamaha que Dovizioso a signé, c’est intelligent car Petronas quitte le MotoGP (et licencie ses pilotes en Moto2 et Moto3) à la fin de l’année et le budget du team satellite 2022 n’est pas facile à monter. Surtout qu’il faut espérer que Dovi va rouler sur une moto d’usine. Enfin pas cette année, en 2021 il retrouve Rossi son vieux complice mais roule sur le vieux ratagaz de Morbidelli.

Dovizioso est un immense champion, vainqueur de quelques duels fameux contre un Marquez alors en pleine forme (rien à voir avec ce qui s’est passé dimanche dernier en Aragon) et réussissant à trois reprises à terminer trois fois vice-champion du monde derrière justement un Marquez intouchable, puis devant quitter Ducati où le jeunisme devenait à la mode (on en est toujours au même point, une Ducati, celle de Bagnaia, est pour l’instant vice-championne du monde derrière Quartararo à cinq GP de la fin avec plus de 50 points de retard ).

Son arrivée dans le team satellite Yamaha est un « bis », il était déjà chez Tech3 en 2012 où il avait terminé quatrième au général.

A 35 ans, c’est lui, Andrea Dovizioso, qui va devenir le plus vieux pilote du plateau après le départ de Rossi, son palmarès en MotoGP est assez chicos, trois fois vice-champion du monde, 15 victoires et 62 podiums en MotoGP.

Ce qui ne va pas changer grand-chose à ce qui se passe devant cette année, mais deux arrivées, deux retours plus exactement, dans une discipline dont les stars quittent en masse l’affiche, ça va faire du bien.

Devant, on demande déjà au destin de maintenir Quartararo en forme, de laisser gagner Zarco au moins une fois et de nous faire revoir Marquez gagner à Austin. Ce qui fait déjà beaucoup. Alors faire en sorte que les nouveaux arrivants fassent péter le feu ne sera pas facile mais bon, placer ses pions sur un échiquier (ou sur un drapeau à damiers c’est kif kif) il sait faire le destin. Sauf que c’est lui qui décide et lui tout seul.

Jean Louis BERNARDELLI