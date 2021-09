LE FCC TSR HONDA FRANCE DOMINE LES ESSAIS LIBRES AU BOL D’OR

En toute fin de séance des essais libres du Bol d’Or ce jeudi matin 16 septembre sur le circuit Paul Ricard, le Français Mike di Meglio a placé la Honda France de l’écurie FCC TSR, en tête devant la Suzuki du Yoshimura SERT et la Yamaha privée du 3ART Best of Bike.

Disputés jeudi matin sur une piste délicate après les pluies de la nuit, les essais libres officiels ont ouvert la 84éme édition de ce Bol d’Or.

Même si le week-end de course s’annonce ensoleillé, cette dernière séance de réglages sur une piste humide est importante car les premières qualifications auront lieu ce jeudi après-midi sous un ciel assez menaçant.

Le F.C.C. TSR Honda France a été le plus rapide dans ces conditions en bouclant son dernier tour en 2’00.490. Le Yoshimura SERT avait longtemps tenu la meilleure performance et prend la deuxième place en 2’02.210.

Le team 3ART Best of Bike, décroche une étonnante troisième place de ces essais libres en 2’03.352. Cette performance est à mettre à l’actif de Matthieu Lagrive, pilote d’expérience qui compte quatre titres de Champion du monde d’Endurance et six victoires au Bol d’Or.

L’étonnante Yamaha privée du 3ART Best of Bike, devance la Kawasaki France Webike SRC Trickstar, la BMW Motorrad World Endurance Team, le Wójcik Racing Team, l’ERC Endurance-Ducati et la Yamaha Autrichienne du YART Official EWC Team.

Les meilleurs équipages Superstock, la Kawasaki du Team 33 Louit April Moto et laHonda du RAC41 ChromeBurner, entrent dans le top10.

Les leaders de la catégorie n’ont pas chassé le chrono sur cette séance d’essais libres. Le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore est 13éme et la National Motos pointe ele, actuellement au vingtième rang et ce après une chute sans gravité.

Les chutes des essais privés réalisés en début de semaine sur le circuit Paul Ricard ont laissé quelques traces..

Ainsi, Randy de Puniet a les cervicales douloureuses mais le pilote Moto Ain devrait être au départ. Même intention pour Alan Techer, pilote du Tati Team Beringer Racing, blessé au pied lui.

En revanche, Gregory Leblanc, l’un des piliers de l’équipe Maco Racing, a dû déclarer forfait. La Yamaha N°14 de l’équipe Slovaque est confiée à un équipage cosmopolite avec l’Australien Anthony West, l’Allemand Marc Moser et le Tchèque Ondřej Ježek.

François LEROUX

Photos : FIM