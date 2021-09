VICTOIRE POUR LA NISSAN GT R DE L EQUIPE IMPUL AVEC MATSUSHITA ET HIRAMINE

Ce dimanche au lointain Japon, on a assisté à une course pleine de surprises dans la Super GT Nippone qui se disputait sur le circuit de Sugo.

Avec à l’arrivée la victoire d’une Nissan, celle du duo Matsushita-Hiramine, l’équipage de l’équipe Impul, qui au départ, avec seulement 16 kg de lest, en a bien profité rapide mais cette Nissan a aussi profité d’une série de problèmes.

Il convient de préciser, tout d’abord, que de nouveaux moteurs plus modernes ont été montés sur plusieurs voitures, et en particulier chez Toyota, et visiblement quelque chose a mal tourné.

La 1ére surprise concernait d’abord la Honda de l’équipe Arta partie en pole avec Tomoki Nojiri. L’équipe d’Aguri Suzuki a malheureusement écopé d’une pénalité pour une infraction lors de son arrêt au stand et le staff a tenté de l’acquitter lorsque la voiture de sécurité est entrée en piste.

Cependant, un tel comportement est interdit dans le règlement et la Honda N°8 a dû s’arrêter.

Matsushita et Hiramine prenaient alors la tête et s’envolaient vers la victoire. Seconde surprise inattendue, car pour leur équipe, le Team Impul, il s’agissait de la première victoire depuis… 5 ans en Super GT 500!

Pour en revenir aux moteurs, les problèmes concernaient plusieurs équipes, principalement Toyota on l’a dit mais aussi celui de la Nissan N°3 de l’équipe B-Max, qui pouvait se battre pour la troisième place.

Moteur out également encore pour les Supra de l’équipe Cerumo à la fois pour Tachikawa-Ishiura et aussi pour Oshima-Yamashita et pour Bandoh, la voiture de Kunimoto-Miyata…

Succès donc pour Matsushita-Hiramine, ce dernier expliquant :

« Jusqu’à présent, je me demandais quand je pourrais gagner enfin en GT500. Je suis redevable à diverses équipes depuis l’ère où je roulais dans la classe GT300, et je suis reconnaissant à tous ceux qui m’ont soutenu jusqu’à présent et ainsi permettre que j’ai pu gagner une course GT500. Je ne peux pas tout dire ici pour le moment, tellement je suis ému mais je tiens à vous remercier tous au cours de la semaine prochaine. »

Les Champions en titre, la paire Yamamoto-Makino terminent à la deuxième place derrière les vainqueurs malgré les 80 kilos de lest.

Troisième place pour la Honda Real de Bertrand Baguette et Koudai Tsukakoshi.

Top-5 pour les Toyota de Sekiguchi-Tsuboi et Kovalainen-Nakayama.

Bill TAMAMA

Photos : SUPER GT

LE RÉSULTAT DE LA COURSE DE SUGO

1 – Matsushita-Hiramine (Nissan GTR) Impul – 78 tours

2 – Yamamoto-Makino (Honda NSX) Kunimitsu à 8″511

3 – Tsukakoshi-Baguette (Honda NSX) Real à 11″145

4 – Sekiguchi-Tsuboi (Toyota Supra) Tom’s à 12″437

5 – Nakayama-Kovalainen (Toyota Supra) Sard à 12″596

6 – Takaboshi-Sasaki (Nissan GTR) Kondo à 24″626

7 – Matsuda-Quintarelli (Nissan GTR) Nismo à 28″532

8 – Izawa-Otsu (Honda NSX) Nakajima à 30″822

9 – Oyu-Sasahara (Honda NSX) Mugen à 42″921

ABANDONS

82ème tour : Nojiri -Fukuzumi

76ème tour : Hirakawa-Sakaguchi

63ème tour : Oshima-Yamashita

58ème tour : Tachikawa-Ishiura

46ème tour : Kunimoto-Miyata

38ème tour : Hirate-Chiyo

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU SUPER GT 2021