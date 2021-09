CHEZ HYUNDAI ON RAME… MAIS SÉBASTIEN OGIER POUR LA HUITIÈME FOIS SUR ORBITE MONDIALE …

Sébastien Ogier est Champion du monde 2021. C’est tout comme mais la surprise pourrait être cette saison Kalle Rovenperä vice champion du monde au nez et a la barbe d Evans et Neuville…

Il reste trois rallyes en Finlande sur la terre, en Espagne sur asphalte et Monza en Italie, dont on ne connait pas encore le parcours, soit 90 points encore en jeu.

Ogier compte déjà 51 points d avances sur Rovenperä, 50 sur Neuville et 44 sur Evans. On sait déjà que le pilote Belge Neuville, n’a jamais brillé en Finlande, car les rallyes a très hautes vitesses n’ont jamais réussi aux Hyundai, d’une part parce que la i20 est presque 10 km/h moins rapide que la Yaris WRC …

Mais aussi que le fameux pont avant bloqué spécial Neuville n’est pas fait pour rouler avec une grande précision du train avant à hautes vitesses..

Par ailleurs cette saison Hyundai a voulu augmenter la puissance moteur a 445 chevaux sans renforcer la direction, les suspensions et les transmissions d’où les gros soucis de fiabilité que rencontrent les trois Hyundai bien souvent…

Ce qui fait que Neuville ne sera pas dans le coup en Finlande. À l’inverse, Rovenperä va certainement encore inscrire des gros points chez lui et prendre l’avantage sur le pilote Belge. À seulement 1 point d’écart. Evans est en perte de confiance depuis quatre rallyes, il suffit de voir ses points au Championnat pour comprendre!

Reste Ogier, il est pas là pour jouer la victoire en Finlande, mais pour prendre des gros points pour le Championnat. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Seb fait une boulette par saison depuis la saison 2014, donc cette année, il l’a déjà faite lors de l’Artic rally !!!

Depuis, il est sur un rythme de croisière, où il est le seul en gestion des points, sans être obligé de prendre tout les risques avec autant de points d’ avances, soit plus d un rallye et demi d avance, sur les autres pilotes qui jouent le Championnat pilotes…

De ce fait, après la Finlande, il y aura l’Espagne sur asphalte, Ogier ouvrira la route ça sera encore un avantage pour lui, qui est en plus le seul à savoir gérer les pneus ‘merdiques’ de Pirelli, en les faisant moins chauffer que les autres.

Rovenperä aura carte blanche pour attaquer fort suite à ses derniers résultats en hausses. Evans n’est pas vraiment en confiance ces derniers temps et le risque que le jeune pilote Finlandais le dépasse au Championnat, pourrait encore plus le perturber…

Neuville va encore partir dans l’optique qu il va tout donner… Même si son copilote lui dit pas corde a plusieurs reprises, il ira quand même c’est plus fort que lui .. Par sa fierté, il ne va pas admettre se voir dépasser par un gamin de 20 ans, ‘l’âge de Rovenperä!

Il fera sans doute une nouvelle boulette mais ça ne sera jamais de sa faute, c’est la faute à une auto en manque de fiabilité! Ogier sera Champion du monde d’ici là et bien avant Monza, l’épreuve de clôture du calendrier 2021.

Mais Monza pourrait être le rallye qui va mettre en lumière Kalle Rovenperä pour qu il soit vice champion, devant Evans ou Neuville, puisque le jeune Finlandais compte déjà plus de victoires cette saison que Neuville et Evans et il y a fort à parier, qu’il en comptera trois après la Finlande..

Un doublé pilotes Toyota en Championnat du monde pilote, aujourd’hui ils peuvent y croire chez Toyota Gazoo Racing voir même un triplé… D’autant plus que Hyundai ne va plus trop faire évoluer sa i20 WRC cette saison avec une sacrée désillusion pour les Coréens mais surtout une grosse claque qui va faire des vagues en Allemagne,où des têtes vont Tombées!

C’ est même certains car comment peut on avoir fait de telles erreurs cette saison d’avoir par deux fois augmenter la puissance moteur de la i 20 WRC en janvier et en juillet, soit environ plus 25 chevaux sans avoir renforcer des pièces essentielles comme les directions assisté, les suspensions, transmissions!

Même pas surpris qu il y ait autant de casses chez eux …

Mais perso, je remarque une chose que Neuville stagne a la troisième place depuis deux ans au Championnat et je ne serais pas surpris que cette saison, il soit au final que quatrième et le jeune Finlandais sur la deuxième marche du podium final de la saison et vice champion du monde ça serait plus que mérité et annonciateur de la future succession à Ogier.

De toute façon, Thierry Neuville ne sera jamais Champion du monde et ça ne date pas d aujourd’hui.. Neuville qui pleure, Ogier qui rit… on connaît la chanson depuis plusieurs années! là, rien ne change !

Chez Hyundai, il serait grand temps de ne plus écouter seulement Neuville !!! Et se rappeler qu’on a sous contrat un pilote ultra rapide qui lui a déjà été Champion du monde, sacré en 2019 devant Ogier! Un certain Estonien…

Eric DOBROWOLSKY

Photos : Eric PETITDIDIER ET TEAMS

SA PLUS BELLE VICTOIRE AVEC… NICOLAS GILSOUL QU IL A VIRÉ AU DÉBUT DE L ACTUELLE SAISON!