 SUCCÈS POUR LA PORSCHE GT3 CUP DE RAYMOND NARAC-ARNAUD PIERRE AU MANS EN ULTIMATE CUP EN ENDURANCE GT

Une course d’endurance débutant sous le soleil et s’achevant dans la pénombre, il y avait comme un parfum de 24 Heures du Mans sur le Circuit Bugatti ce week-end des 11 et 12 septembre.

Les 23 équipages en lice ont rejoint la grille de départ pour s’élancer peu après 18heures ce samedi, sous l’impulsion de la Ferrari 488 GT3 Evo N°1 de l’écurie Visiom, dont le trio Jean-Paul Pagny-David Hallyday-Jean-Bernard Bouvet, avait auparavant signé la pole position quelques heures plus tôt.

David Hallyday est au volant de l’Italienne pour le départ et prend une très bon envol à l’extinction des feux, suivi par Franck Dezoteux sur la Renault RS. 01 N°5 d’AB Sport Auto – ITBC, par Arnaud Pierre sur la Porsche 911 GT3 R N°76 du Team IMSA et la Renault N°45 d’AB Sport Auto.

Pendant que la lutte fait rage pour la troisième place en début de course, David Hallyday essaye de prendre le large en tête.

Près de dix minutes après le coup d’envoi de la course, les débats sont interrompus par un ‘Full Course Yellow, le premier d’une longue série…

En effet, ces périodes ont rythmé les 4 heures de course et les incidents, ainsi que les pénalités ont ensuite fait le reste.

Malgré une crevaison au virage du raccordement à un peu plus d’une heure de l’arrivée, la Porsche 911 GT3 R N°76, alors en tête, a finalement triomphé au terme de 131 boucles du Bugatti.

Raymond Narac et Arnaud Pierre n’ont pas ménagé leur effort pour l’emporter lors de cette première ‘pige’ en Ultimate Cup Series, face à l’équipage de la Ferrari 488 GT3 Evo N°1.

Au volant de la belle Italienne, le trio Jean-Paul Pagny, David Hallyday et Jean-Bernard Bouvet peut cependant nourrir bien des regrets en échouant à seulement 16 secondes des vainqueurs !

Même s’il s’agit du meilleur résultat du trio depuis le début de l’actuelle saison, la victoire n’a jamais été aussi proche puisqu’ils ont dû purger trois pénalités de ‘drive through, deux pour excès de vitesse sous Full Course Yellow et une pour avoir occasionné un accrochage !

Malgré 34 tours couverts en tête, la Renault RS. 01 N°5, confiée à la paire Franck Dezoteux et Stéphane Tribaudini, concède plus de deux tours à l’arrivée et les deux hommes doivent se contenter de la troisième place, synonyme néanmoins de quatrième podium consécutif.

La Renault N°45 d’AB Sport Auto du tandem Franck Thybaud-Éric Cayrolle, a hélas connu une sortie de piste qui lui a fait perdre du temps précieux pour espérer jouer le podium…

Et de trois victoires pour la Marc II Mustang N°55 du VDS Racing Adventures en GT Classe 3B, au terme d’une course rondement menée par Raphaël Van Der Straten et Hary Putz.

Belle performance de la Lamborghini Huracan N°3W de Race Competition Carbone, seconde de cette catégorie, avec un équipage inédit composé de Lucas Valkre, Vincent Congnet et Jean-Christophe David, qui débutait sur cette auto.

ABM poursuit son sans-faute en catégorie Porsche Cup avec la deuxième victoire de la paire Sébastien Dussolliet-Sébastien Poisson, complétée pour l’occasion par Maxime Mainguy sur la 911 GT3 Cup N°911.

Réunis pour la première fois en course, le duo ‘père-fils’ formé par Antoine et Léo Boulay, a brillé en remportant la catégorie GT Classe 5B, avec l’Alpine A110 Cup N°50 d’Autosport GP.

Florian DEFET

Photos : Gilles VITRY et Thierry COULIBALY