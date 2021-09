RICCIARDO REMPORTE LE GP D’ITALIE. DOUBLÉ McLAREN AVEC NORRIS. ACCROCHAGE HAMILTON-VERSTAPPEN!

FLASH-FLASH-FLASH

Le pilote Australien Daniel Ricciardo remporte ce dimanche à Monza le GP ne d’Italie, sa huitième victoire en F 1 mais le premier depuis celui de Monaco en 2018.

C’est aussi le premier succès pour McLaren depuis 2012 et le succès a Interlagos au GP du Brésil

Son jeune équipier Britannique Lando Norris assure et offre le doublé à l’écurie de Woking

Bien que parti dernier suite à sa pénalité pour un changement de moteur, le Finlandais Valterri Bottas est remonté jusqu’à une inouïe et sensationnelle troisième place et il complète le podium Lombard

Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1er : « Cela faisait très longtemps ! (dernière victoire à Monaco le 27 mai 2018 à l’époque avec sa Red Bull ). Tout a bien fonctionné pour l’équipe et moi à Monza depuis vendredi avec les qualifications, puis durant la sprint race, samedi. Et puis, j’ai pris un bon départ. Toutefois, nous manquions un peu de vitesse, il fallait tenir devant la Red Bull de Max durant le premier relais ! Ensuite, il y a eu les premiers arrêts au stand, l’intervention de la voiture de sécurité après l’accident entre Max et Lewis. Mais je ne m’attendais pas trop à cela, à mener la course du début à la fin… J’étais un peu en retrait depuis le début de l’année mais la coupure de l’été et les vacances m’ont été bénéfiques, juste pour se remettre à zéro. Je me sentais mieux sur ces trois derniers Grands Prix. Cela fait du bien ! Pas seulement pour moi mais pour toute l’équipe McLaren car ce doublé, c’est génial. »

Lando Norris (McLaren-Mercedes) 2éme: « C’est superbe ! Tout le monde travaille tellement dur pour la victoire depuis quatre ans que je suis dans l’équipe et là, on signe un doublé ! Je suis sincèrement heureux pour toute l’équipe même si à l’arrivée, Daniel est classé devant moi. Bien sûr, j’aurais préféré un classement inverse mais tout va bien ! Un prochain jour, ce sera mon tour de gagner un Grand Prix, j’aurai ma chance dans le futur. Je suis là pour le long terme. »

Valtteri Bottas (Mercedes) 3éme: « Partir de derrière n’est jamais facile mais j’ai donné mon maximum. J’avais dit à l’équipe que je finirai sur le podium et je l’ai fait. On a maximisé les points aujourd’hui, c’est bien d’en ramener plus que de Red Bull. On en a perdu avec l’accrochage entre Lewis et Max mais j’ai fait mon travail. À propos de l’accrochage en lui-même, je ne sais pas encore. C’est malheureux… »

A retenir évidemment l’accrochage survenu entre les deux leaders du classement du Championnat le Néerlandais Max Verstappen et le Britannique Lewis Hamilton à la chicane!

En effet, Au 26eme des 53 tours de ce Grand Prix d’Italie, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont accrochés de façon extrêmement spectaculaire dans la première chicane. La Re de Bull propulsée par les vibreurs sautant en l’air et retombent sur la Mercedes…

L’accident est survenu lorsque Lewis Hamilton qui venait de quitter les stands après avoir changé de pneus revenait en piste lorsque Verstappen est arrivé dans son sillage, à l’entrée de la première chicane, et a voulu profiter de ses pneus à parfaite température pour dépasser son rival.

Le Néerlandais avait lui aussi incroyablement connu peu de temps avant un arrêt catastrophique de plus de onze secondes!

Curieusement Hamilton, auparavant avant l’arrêt distancé de quelques secondes, n’en avait guère profite étant lui aussi l’auteur d’un arrêt plutôt lent de plus de 4 secondes!!!

Les deux candidats au titre mondial ont été naturellement contraints à l’abandon!

Sur le plan comptable, Lewis Hamilton quitte l’Italie avec un zéro pointé et il a encore perdu deux points face à Verstappen, qui en se classant à la deuxième place de la course sprint de samedi a empoché et récolte deux de plus !

Le pilote Red Bull compte désormais cinq points d’avance (226,5 contre 221,5) et ce alors qu’il ne reste plus que huit courses avant la fin d’une saison sacrément disputée et mouvementée, le dernier GP étznt celui de Yas Marina à Abu Dhabi, laquelle saison 2021, s’annonce de plus en plus explosive …

Le Top 10 de ce GP d’Italie, en tenant compte des 5 secondes de pénalité de Perez : Ricciardo (1er), Norris (2e), Bottas (3e), Leclerc (4e), Perez (5e), Sainz Jr (6e), Stroll (7e), Alonso (8é), Russell (9e), Ocon (10e)

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1- TEAMS

(A suivre

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX D’ITALIE DE F1 2021

1 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 53 tours

2 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) à 1″747

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) à 4″921

4 – Charles Leclerc (Ferrari) à 7″309

5 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) à 8″723

6 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) à 10″535

7 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) à 15″804

8 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) à 17″201

9 – George Russell (Williams-Mercedes) à 19″742

10 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) à 20″868

11 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) à 23″743

12 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) à 24″621

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) à 27″216

14 – Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) à 29″769

15 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) à 51″088

ABANDONS

Nikita Mazepin

Lewis Hamilton

Max Verstappen

Pierre Gasly

NON PARTANT

Yuki Tsunoda

LE CLASSEMENT PROVISOIRE 2021 DES PILOTES

1.Verstappen : 226,5 points – 2.Hamilton : 221,5 – 3.Bottas : 141 – 4.Norris : 132– 5.Perez : 118 – 6.Leclerc : 104 – 7.Sainz Jr : 97,5 – 8.Ricciardo : 83 – 9.Gasly : 66 -10.Alonso : 50 – 11.Ocon : 45 – 12.Vettel : 35 – 13.Stroll : 24 – 14.Tsunoda : 18 -15.Russell : 15 – 17.Latifi : 7 – 18.Raikkonen : 2 – 19.Giovinazzi : 1

LE CLASSEMENT PROVISOIRE 2021 DES CONSTRUCTEURS

1.Mercedes : 362,5 points – 2.Red Bull-Honda : 344,5– 3.McLaren-Mercedes : 215 – 4.Ferrari : 201,5 – 5.Alpine-Renault : 95 – 6.Alpha Tauri-Honda : 84 -7.Aston Martin-Mercedes : 59 – 8.Williams-Mercedes : 22- 9.Alfa Romeo-Ferrari : 3.