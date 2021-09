MIRACLE A MONZA CE DIMANCHE LE HALO A SUREMENT SAUVÉ LA VIE DE LEWIS HAMILTON !!!

Bien évidemment, on se souviendra de la superbe victoire de l’Australien Daniel Ricciardo et du non moins magnifique doublé – enfin – des monoplaces de l’équipe McLaren-Mercedes avec ses duettistes Ricciardo donc mais aussi de son jeune équipier le Britannique Lando Norris, brillant second et qui offre à l’écurie de Wokng ce sensationnel doublé dans le temple de la vitesse, dans dette arène des sports mécaniques, qu’est le circuit de Monza.

Mais on aura aussi longtemps en mémoire les images retransmises sur les écrans des télévisions du monde entier, du spectaculaire accrochage survenu entre les deux leaders du classement du Championnat, le Néerlandais Max Verstappen et le Britannique Lewis Hamilton à la chicane!

En effet, Au 26eme des 53 tours de ce Grand Prix d’Italie, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont accrochés de façon extrêmement spectaculaire dans la première chicane. La Re de Bull propulsée par les vibreurs sautant en l’air et retombant sur la Mercedes…

L’accident est survenu lorsque Lewis Hamilton qui venait de quitter les stands après avoir changé de pneus revenait en piste lorsque Verstappen est arrivé dans son sillage, à l’entrée de la première chicane, et a voulu profiter de ses pneus à parfaite température pour dépasser son rival.

Le Néerlandais avait lui aussi incroyablement connu peu de temps avant un arrêt catastrophique de plus de onze secondes!

Curieusement Hamilton, auparavant avant l’arrêt distancé de quelques secondes, n’en avait guère profite étant lui aussi l’auteur d’un arrêt plutôt lent de plus de 4 secondes!!!

Les deux candidats au titre mondial ont été naturellement contraints à l’abandon!

Mais la course monopolisant l’attention, ce n’est qu’après l’arrivée qu’on a découvert la réalité et pris conscience qu’un drame avait été évité grâce au halo devenu obligatoire depuis plusieurs saisons et qui protège la téte des pilotes.

Ce dimanche Lewis Hamlton peut lui dire merci à ce halo car il lui a certainement saucé la vie…

Sur le plan comptable, Lewis Hamilton quitte l’Italie avec un zéro pointé et il a encore perdu deux points face à Verstappen, qui en se classant à la deuxième place de la course sprint de samedi a empoché et récolte deux de plus !

Le pilote Red Bull compte désormais cinq points d’avance (226,5 contre 221,5) et ce alors qu’il ne reste plus que huit courses avant la fin d’une saison sacrément disputée et mouvementée, le dernier GP étznt celui de Yas Marina à Abu Dhabi, laquelle saison 2021, s’annonce de plus en plus explosive …

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1