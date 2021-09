L’ESPAGNOL ALEX PALOU EN POLE A PORTLAND EN INDYCAR

Pole position pour Alex Palou sur la piste difficile de Portland, la quatorzième course de la saison en IndyCar, le Grand Prix of Portland, sur le Portland International Raceway, qui ouvre ce week end le triptyque final de la saison 2021 du Championnat des monoplaces US de l’IndyCar. Course prévue sur 110 tours

Pour cause de situation sanitaire de pandémie du COVOID-19, l’épreuve avait été annulée en 2020. Le dernier poleman était donc en 2019 Colton Herta et le dernier vainqueur l’Australien du Team Penske, Will Power

L’Espagnol de l’équipe du Chip Ganassi, après une légère sortie de piste en essais libres, s’est formidablement bien rattrapé avec un très beau tour en Q3 lui permettant au volant de sa Dallara-Honda, de devancer avec comme chrono 58.7701, l’Américain Alexander Rossi, qui le suit, crédité lui de 58.8573, soit à 0.0872.

Mais s’il s’agissait d’une belle bagarre avec le coureur du Team Andretti, le Néo-Zélandais Scott Dixon autre pilote du Chip, a lui aussi brillé en se classant à un centième de l’Américain avec 58.8673.

Belle performance pour le Suédois Felix Rosenqvist, qui a rejoint également la Q3, seul représentant des monoplaces à moteur Chevrolet à le faire et quatrième avec 58.9505, à 0.1804

Suivent Graham Rahal et Colton Herta, qui ont épargné un train de pneus tendres pour le conserver pour la course et classés respectivement cinq et six avec 59.0067 et 59.2796, à 0.2366 et 0.5095

Moins à l’aise que coéquipier Rosenqvist, le leader du Championnat le Mexicain Pato O’Ward, ne rejoint pas le Fast Six, n’obtenant que le septième temps en Q2 précédant Ed Jones, huitième pour l’équipe Dale Coyne et en quête d’une confirmation désespérée de son volant pour la saison 2022.

Suivent dans l’ordre Oliver Askew, qui fait ses débuts pour le Team RLL. Marcus Ericcson qui complétent eux le Top10.

Chez les Français, c’est Sébastien Bourdais qui s’est montré le plus vite des trois pilotes tricolores engagés en Indycar. Le pilote du Team d’AJ Foyt, a en effet été le meilleur des trois, se retrouve douzièmant, Romain Grosjean s’élancera vingt-et-un et Simon Pagenaud, ving-six!

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

(A suivre)

LA GRILLE DE DÉPART

1 – Alex Palou – Chip Ganassi – (Dallara-Honda) – 58 « 7701

2 – Alexander Rossi – Andretti – (Dallara-Honda) – 58″ 8573

3 – Scott Dixon – Chip Ganassi – (Dallara-Honda) – 58 « 8673

4 – Felix Rosenqvist – AMSP – (Dallara-Chevy) – 58 « 9505

5 – Graham Rahal – RLL – (Dallara-Honda) – 59″ 0067

6 – Colton Herta – Andretti – (Dallara-Honda) – 59 « 2796

7 – Pato O’Ward – AMSP – (Dallara-Chevy) – 58 « 9732

8 – Ed Jones – Dale Coyne – (Dallara-Honda) – 59″0247

9 – Oliver Askew – RLL – (Dallara-Honda) – 59″0837

10 – Marcus Ericsson – Chip Ganassi – (Dallara-Honda) – 59″0901

11 – Max Chilton – Carlin – (Dallara-Chevy) – 59″2346

12 – Sébastien Bourdais – Foyt – (Dallara-Chevy) – 59 « 2419

13 – James Hinchcliffe – Andretti – (Dallara-Honda) – 59″ 2537

14 – Will Power – Penske – (Dallara-Chevy) – 59″ 0320

15 – Scott McLaughlin – Penske – (Dallara-Chevy) – 59″3563

16 – Conor Daly – ECR – (Dallara-Chevy) – 59″0974

17 – Helio Castroneves – Shank – (Dallara-Honda) – 59″4190

18 – Josef Newgarden – Penske – (Dallara-Chevy) – 59″1371

19 – Callum Ilott – Juncos – (Dallara-Chevy) – 59″ 0080

20 – Jack Harvey – Shank – (Dallara-Honda) – 59″4630

21 – Romain Grosjean – Dale Coyne – (Dallara-Honda) – 59″2231

22 – Rinus VeeKay – ECR – (Dallara-Chevy) – 59 1885

23 – Jimmie Johnson – Ganassi – (Dallara-Honda) – 59″ 7120

24 – Takuma Sato – RLL – (Dallara-Honda) – 59 « 1953

25 – Ryan Hunter-Reay – Andretti – (Dallara-Honda) – Pas de temps

26 – Simon Pagenaud – Penske – (Dallara-Chevy) – 59 « 6591

27 – Dalton Kellett – Foyt – (Dallara-Chevy) – 59″7438