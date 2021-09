BOTTAS VICTORIEUX DU GP SPRINT DE MONZA MAIS PÉNALISÉ … MAX VERSTAPPEN EN POLE ET HAMILTON SEULEMENT CINQ

Deux événements à l’issue de ce mini GP, une course sprint de 18 tours qui s’est disputée ce samedi 11septembre 2021 en fin d’après-midi à Monza et qui déterminait la grille de départ du Grand Prix d’Italie qui se déroulera lui ce dimanche…

Le premier concerne le jeune Français Pierre Gasly, le vainqueur sortant de cette épreuve le 6 septembre 2020.

Lequel ne renouvellera surement pas son triomphe de l’an passé, dans la mesure où après avoir doublé Hamilton, il s’est sorti dans la fameuse Curva Grande, heurtant au freinage, la McLaren de Ricciardo dès le début de cette course sprint, endommageant son aileron avant passé sous le châssis l’envoyant dans le décor et le contraignant d’abandonner !

Du coup, le pilote de la Scuderia Alpha Tauri, s’élancera vingtième et bon dernier sur la grille et on imagine mal que le jeune normand puisse remonter un à un, tous ses adversaires jusqu’à revenir au commandement et viser une seconde victoire à Monza !!!!

Pierre Gasly :

« Je suis très déçu. Je fais vraiment un très bon départ, même avec les pneus mediums. Je parviens à dépasser Norris et Hamilton, qui avait fait un mauvais départ. Et après je me suis retrouvé au deuxième virage avec Ricciardo qui a ralenti, je ne m’attendais pas à ce qu’il le fasse autant et du coup je le touche à l’arrière. Ce n’est pas un contact très fort, mais ça suffit pour casser l’aileron avant, qui passe sous la voiture au virage 3. Je ne pouvais plus tourner, je suis allé tout droit dans le mur. En regardant la course de l’extérieur c’est clair que je n’ai vu aucun dépassement, donc on sait que ça va être une course très difficile. Il y aura plus de tours demain, on a été performants tout le week-end donc on va tout faire pour essayer de remonter. Mais on sait que ce sera compliqué, sûrement en partant des stands. On va tout faire pour essayer d’aller chercher les points. »

BOTTAS LA SOUPE A LA GRIMACE HEUREUX… MALHEUREUX!!!!

Ensuite, l’autre et second avènement du jour concerne justement le pilote victorieux du mini GP, Valterri Bottas.

En effet, le pilote Mercedes se retrouve avec une pénalité pour un changement de moteur non réglementaire, par conséquent il cède sa pole à son suivant immédiat qui n’est autre que le grand rival du partenaire de Bottas, Hamilton !

Mais il conserve le bénéfice des trois points accordés au vainqueur et prendra le départ en dernière ligne à côté de Pierre Gasly!

Bottas qui expliquait :

C’est bon de gagner aujourd’hui, la voiture était bonne et le rythme excellent. Espérons que cette cadence me permettra de remonter en course, mais ce ne sera pas facile demain.

Avant de préciser :

« Le risque est de se retrouver dans un peloton où toutes les voitures bénéficient du DRS, ce qui rend les dépassements encore plus compliqués. Sur le plan stratégique, on aura un libre choix de pneus donc nous verrons ce qu’on pourra faire. »

Il concluait:

« Aujourd’hui, je me suis régalé. C’était une course propre avec un bon rythme. Le Grand Prix ne sera pas facile mais on peut choisir les pneus au départ donc on va voir ce qu’on peut faire. Et je peux promettre que je vais tout donner. »

IL Y A UN TRÈS BON COUP A JOUER POUR MAX….

Du coup, Max Verstappen second de cette manche sprint fait la bonne opération – excellente même il empoche deux points de sa seconde place – puisqu’il s’élancera d’une part ce dimanche depuis la pole et que d’autre part, le Britannique de Mercedes, n’a pas brillé en course ce samedi, ne se classant qu’à une bien modeste pour lui … cinquième place seulement !!!!

Se retrouvant précédé sous le damier non seulement de Bottas et Verstappen, mais également par les deux pilotes McLaren, l’Australien Daniel Ricciardo et l’Anglais Lando Norris

Max qui confiait:

« La course sprint s’est mieux déroulée que prévu ! J’ai réussi un super départ pour passer en deuxième place et on a pris quelques bons points (2 au championnat contre aucun pour Hamilton) avec en plus la pole position. Aujourd’hui, j’ai tout donné pour rester proche de Valtteri (Bottas, vainqueur de la course sprint mais pénalisé sur la grille) et ce sera une bataille intéressante lors de la course. On a enlevé de l’appui sur la voiture pour faire monter notre vitesse de pointe donc je ne suis pas inquiet à ce niveau-là, mais je sais que Mercedes a de la vitesse sur l’ensemble du tour… On va essayer de faire une bonne course. »

Scénario catastrophe incroyable pour le multiple Champion du monde qui depuis la 1ére ligne, a raté son envol se faisant immédiatement dépassé par Ricciardo et Norris et il s’élancera donc non pas comme c’est bien souvent le cas et de la 1ére ligne et aux côtés du Néerlandais mais avec devant lui…une, deux et trois monoplaces, celle de Max et les deux McLaren-Mercedes. Bottas dégringolant plus loin suite à sa sanction…

Lewis Hamilton dressait un bilan de cette course :

« J’ai pris un mauvais départ et ça coûte cher. Nous avons sous-estimé Red Bull ici. Je pense qu’ils ont plus de rythme que ce à quoi nous nous attendions toute l’année. Ils apportent des améliorations chaque semaine. Ils ajoutent constamment des performances à la voiture. Je dois trouver comment je peux me débarrasser des McLaren demain et limiter les dégâts. Je ne sais pas si Verstappen était plus rapide que Bottas mais ils sont si rapides, et maintenant il est en pole. Ça devrait être une victoire facile pour lui. Moi, je dois juste devancer les McLaren. »

Avant ce Gran Premio d’Italie Max compte cinq points d’avance sur Hamilton !

Ensuite, aux sixième et septième rangs, on pointe les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr, suivi de l’Alfa Roméo d’un sensationnel Antonio Giovinazzi

Suivent la seconde Red Bull du Mexicain Sergio Pérez, qui précède lui l’Aston Martin du Canadien Lance Stroll et la 1ére des Alpine celle de Fernando Alonso.

Derrière, on trouve Sebastian Vettel et la seconde Aston qui devance l’autre Alpine d’Esteban Ocon et les deux Williams de Latifi et Russell, 14 et 15ème

Gilles GAIGNAULT

Photos: F1 – TEAMS

Sur la grille tous les pilotes avancent d’une place, suite à la pénalité de Bottas qui devient vingtième et dernier

LE CLASSEMENT DE LA COURSE SPRINT DE MONZA SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 18 tours

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) à 2″325

3 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) à 14″534

4 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) à 18″835

5 – Lewis Hamilton (Mercedes) à 20″011

6 – Charles Leclerc (Ferrari) à 23″442

7 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) à 27″952

8 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) à 31″089

9 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) à 31″680

10 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) à 38″671

11 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) à 39″795

12 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) à 41″177

13 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) à 43″373

14 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) à 45″977

15 – George Russell (Williams-Mercedes) à 46″821

16 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) à 49″977

17 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) à 1’02″599

18 – Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) à 1’05″096

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) à 1’06″154

ABANDON

Pierre Gasly

(A suivre)

LA GRILLE DE DÉPART DU GP D’ITALIE 2021

1ére ligne: Verstappen – Ricciardo

2éme ligne: Norris – Hamilton

3éme ligne : Leclerc – Sainz

4éme ligne : Giovinazzi – Perez

5éme ligne : Stroll – Alonso

6éme ligne : Vettel – Ocon

7éme ligne : Latifi – Russell

8éme ligne : Tsunoda – Mazepin

9éme ligne : Kubica – Schumacher

10éme ligne : Gasly – Bottas