MOTOGP 2021 : ALEIX ESPARGARO LÂCHERAIT VOLONTIERS LES CONCESSIONS D’APRILIA!

Ce qui signifierait qu’Aprilia aurait rejoint enfin le club des grands !

Aprilia est la dernière usine du plateau MotoGP à bénéficier de concessions, données aux marques pour pouvoir s’améliorer après des saisons sans performances.

Plus de moteurs dans l’année, essais privés autorisés toute l’année pour les pilotes titulaires, plus d’essence sur la ligne de départ et possibilité d’ouvrir les moteurs toute l’année pour les développer. C’est colossal mais c’est comme ça que l’on arrive à ce résultat phénoménal de Silverstone, six marques différentes dans les six premiers du GP.

KTM a profité de ces concessions à un point incroyable, en particulier après l’arrivée de Pedrosa, au point d’ailleurs que ce dernier, prévu en wild card à Misano n’y sera pas, KTM estimant qu’il est plus important de développer le matériel que de faire des points en GP… Bien entendu, seules les mauvaises langues feront un rapprochement avec le fait que lors du GP de Styrie, le pilote d’essais avait terminé deuxième KTM derrière Binder et devant tous les autres…

ALEX ET MAVERICK ENSEMBLE EN CONF DE PRESSE !

Et oui l’arrivée de Vinales est le phénomène sportif de ce GP d’Aragon, les deux pilotes de l’usine étaient invités à la conf de presse traditionnelle avant le GP, Aleix étant aussi sélectionné pour son podium en Angleterre…

Aleix Espargaro : « Clairement, le podium remporté à Silverstone m’a donné une plus grande confiance. La troisième place était fondamentale pour nous mais, plus important encore, c’est le niveau démontré. tout au long de la saison. Dans toutes les conditions météorologiques et sur tous les circuits, nous sommes parmi les meilleurs en MotoGP et cela me détend beaucoup. En plus c’est l’arrivée de Maverick Vinales et au bon moment. J’en parle depuis longtemps avec lui ! Maintenant que nous sommes coéquipiers, l’avenir est radieux pour nous, sachant cependant qu’il sera difficile de relever ce nouveau défi. Concernant les concessions ? On est à un bon niveau et, ce n’est pas que je déteste les concessions quand même, si je pouvais les perdre en échange de deux podiums ou d’une victoire, j’abandonne immédiatement ».

Voilà ce qui s’appelle un avenir à priori radieux mais comme tous les paradis, à construire ! Car, à part les crédules d’un tas de civilisations, le paradis n’existe pas tout seul, il faut le construire…

Et puis c’était aussi la première conf de Vinales sous les couleurs d’Aprilia…

VINALES HEUREUX COMME UN GOSSE AVEC DES CHAUSSURES NEUVES

La première question posée à Maverick concerne évidemment sa forme morale car changer de moto n’est jamais facile. A commencer par une question sur son départ de Yamaha…

« Plus que difficile, je pense que ça a été un soulagement pour moi, car je devais faire quelque chose de différent. Honnêtement, la vérité est que j’étais dans un moment de blocage et que je devais tourner la page et m’améliorer. C’était l’occasion, ça s’est présenté à moi et, quand j’ai fait l’essai, j’ai tout de suite voulu courir, car je me sentais bien sur la moto. Je sentais que je m’adaptais assez rapidement et j’ai compris que le week-end de course est le moment où l’on peut le plus s’améliorer, donc il n’y avait aucune raison de rester à la maison !Pour mon départ de Yamaha, honnêtement, tout s’est passé très vite et je ne veux pas en parler. Je préfère évoquer Aprilia, car c’est là que je suis et je suis ici pour apprendre, acquérir de l’expérience, m’améliorer et me développer. Les deux jours d’essais à Misano ont été merveilleux. Je me suis débarrassé de beaucoup de charge sur mes épaules, car j’ai pu piloter, m’amuser et j’avais déjà envie de courir dès Aragon. C’est important, car je suis très motivé et je ressens beaucoup de passion pour le MotoGP. J’ai vraiment hâte d’être à demain. »

Je vais te faire un aveu lecteur, je n’écoute jamais ces conférences car il ne s’y dit que des trucs largement digérés par la com de la maison, chaque pilote affirme dit qu’il a envie de gagner et c’est tellement « corporate » que c’est d’un ennui mortel… Mais celle-ci avait un côté cadeau sous les arbres de Noël que je ne voulais pas louper.

Il y a eu quand même une phrase, hors conf de presse puisqu’il n’était pas invité, un peu désespérante d’un Marquez manifestement démotivé, même si l’on sait qu’il a quelques chances de gagner cette course puisque le circuit est à gauche, il adore ça à cause de ses entraînements en Dirt et surtout il souffre beaucoup moins de son bras droit, Marquez a dit qu’il espérait pouvoir vraiment se battre avec Quartararo l’an prochain.

Je ne sais pas pourquoi, j’ai pensé à l’acte final de Don Juan de Mozart, j’ai ressenti une tristesse infinie même si le titre bien en vue de Quartararo me met en transes…

Jean Louis BERNARDELLI