LA FFVE PARTENAIRE LOGIQUE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Symbole et incarnation du patrimoine de la France, la Fédération Française des Véhicules d’Époque est partenaire des Journées Européennes du Patrimoine

Cette année encore, automobiles, motos, véhicules utilitaires, militaires et agricoles sont l’une des attractions phares des Journées Européennes du Patrimoine (JEP). Partout en France, du 17 au 19 septembre, la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) organise en collaboration avec les clubs de collectionneurs, les musées et les professionnels, de nombreuses manifestations et rassemblements pour valoriser ce patrimoine inestimable.

La FFVE, partenaire légitime des Journées Européennes du Patrimoine

En signant cet accord de partenariat en 2020 avec le ministère de la Culture, la FFVE a réaffirmé son engagement et sa mission qui consistent à valoriser et encourager la conservation, l’utilisation et la collection de tous les véhicules d’époque. Sa présence auxJournées Européennes du Patrimoine est, à ce titre, incontournable quand on sait que la France compte parmi les pays pionniers de l’industrie automobile dans le monde.

Jean-Louis Blanc, Président de la FFVE confie :

« Depuis la fin du XIXème siècle, le secteur automobile est l’un des fleurons de l’industrie française. L’évolution des véhicules au cours des siècles est révélatrice des prouesses et des avancées techniques, industrielles et économiques qui ont été accomplies dans notre pays. Également empreints des changements culturels et de modes de vie, les véhicules d’époque incarnent notre patrimoine français et retracent notre histoire. Avec nos adhérents, nous sommes les garants de cet héritage et souhaitons le transmettre au plus grand nombre. Les Journées Européennes du Patrimoine constituent des occasions uniques d’aller à la rencontre du grand public. »

Des animations et des expositions sur l’ensemble du territoire du 17 au 19 septembre.

Comme l’an dernier, ce sont plus de vingt voitures de collection qui seront exposées au cœur des jardins du Palais-Royal à Paris, face au ministère de la Culture. Extrêmement actives et dynamiques, les Délégués Régionaux de la fédération ne sont pas en reste et organisent également de nombreuses manifestations partout en France.

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine seront réellement l’occasion inédite pour tous de découvrir ou redécouvrir ces merveilles qui ont su traverser les époques et conserver toutes leurs splendeurs !

A Paris

Exposition sur le plateau de Bury, en plein cœur des jardins du Palais-Royal (Paris 1er ).

En régions

Concours, défilés, expositions, parcours itinérants…A l’occasion de l’édition 2021, plusieurs villes de l’hexagone, de Bordeaux à Angoulême en passant par Saumur et Seclin dans le Nord de la France, mettent en lumière la richesse et la diversité de l’industrie automobile française.

A propos de la FFVE

Fondée en 1967, la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque) est une association reconnue d’utilité publique (2009) qui a pour but d’encourager, de coordonner et de développer en France la conservation, l’utilisation et la collection de tout véhicule d’époque, quelle qu’en soit la nature.

Elle regroupe aujourd’hui 1300 clubs adhérents, 500 professionnels du véhicule ancien, 45 musées et représente plus de 400.000 collectionneurs, propriétaires de plus de 1 000 000 véhicules d’époque. En 2020, la FFVE a signé un partenariat avec le Ministère de la Culture et est désormais présent lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bruno des GAYETS -FFVE