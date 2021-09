ARAGON CIRCUIT A GAUCHE ? MARQUEZ A 70% DE CHANCES DE GAGNER

Comme en MotoGP il n’y pas de virages d’extrême droite ou ultra religieux, pas de courbes racistes, pas de trajos lenino-trotsko-titistes, on peut en déduire que mon papier est purement sportif et il l’est.

Ici ce ne sont pas les vociférants qui commandent le groupe mais les chiffres. Et celui-là est assez clair, depuis le début de sa carrière, Marquez a gagné 70% des GP qui se courent à gauche (anticlockwise pour les accros, dans le sens anti horaire pour ceux qui aiment se tournicoter les méninges) donc pour être plus bref, avec plus de virages à gauche qu’à droite.

SACHSENRING EIN ! (ERSTE POUR LES PURISTES).

Marc le mal aimé, Marc le blessé, Marc l’éperonneur, Marc l’ex en fait, Marc qui ne sait plus très bien où il en est, les chiffres sont abominables, après douze GP il est douzième au général avec 59 malheureux points, il est à 147 points de Quartararo (il en perd encore trois et ne peut plus être mathématiquement champion, ce qui est déjà une évidence sur le terrain).

Mais malgré ces terribles suite de ratages, il y a eu un seul circuit à gauche depuis le début de l’année, le Sachsenring et il y a gagné.

Et arrive Aragon, circuit non seulement à gauche mais espagnol, pas chez lui en Catalogne mais 300 km plus à l’ouest, cela dit un Marquez est partout en Espagne sur les vitres des stations Repsol, donc il a pratiquement une obligation de gagner, vis-à-vis de lui-même, de son public, de ses sponsors etc…

Alors qu’en ce moment tout va mal, lui, sa moto qu’il n’arrive plus à diriger façon chef d’orchestre bref il est temps de faire un coup d’éclat.

Reprendre Quartararo au général serait un rêve en couleurs, mais revenir au classement serait une belle fin de saison.

Pour Quartararo, c’est marrant, mes confrères italiens et espagnols ont déjà fait une croix sur le titre 2021, alors que nous de notre côté essayons de redevenir forts en calcul mental !

Cette fin de championnat se transforme un peu en match racing (à trois comme en Coupe America en mode sélections) entre un Quartararo superbement en forme et des suiveurs (pas Zarco, on espère toujours le voir revenir deux au général, un doublé français en 2021, ça resterait longtemps dans les mémoires).

BATTRE QUARTARARO EN ARAGON DEMANDE LE MEILLEUR MARQUEZ

Honnêtement d’ailleurs, si Quartararo (et probablement Martin) deviennent les nouveaux seigneurs du MotoGP, un petit coup de Marquez ferait du bien car si une foule de tifosi, de fans et d’aficonados aime les héros, c’est aussi parce qu’ils sont les meilleurs au combat… Pour Dumas ils étaient même quatre…

Au fait qu’en dit Quartararo d’Aragon ?

« C’est un circuit où j’ai été rapide, (NDLR il termine 18ème à 21 secondes de Rins, le vainqueur, il a donc une grosse revanche à prendre ce qui est un autre stimulus) parce que j’ai signé une pole l’an dernier, mais je ne m’y sens pas bien, je n’ai jamais vraiment été constant sur cette course. Cette année, c’est le bon moment pour vraiment essayer de gagner en confiance là-bas. Et avec la confiance qu’on a sur la piste cette année, je pense qu’on pourra faire d’immenses progrès. L’an dernier, on a eu du mal en Autriche et en Aragón. On a fait de vrais progrès en Autriche donc je pense qu’on en fera aussi en Aragón. »

Bah voilà, c’est ce que l’on appelle un moral de vainqueur mais encore modeste, qui sait que même quand on est le chevalier blanc, il peut y avoir des arbalétriers partout…

Et donc la conclusion est claire, pour reprendre même pas un peu d’air au mondial mais de la confiance en lui, Marquez va devoir cette fois sortir du brut à 100%, pas du gnan gnan devenu insupportable chez lui (je parle de ses résultats sportifs, sûrement pas du bonhomme…).

Les statistiques sont de son côté. Mais, les parieurs le savent bien, les statistiques n’ont jamais fait un résultat.

Non, un mec qui part devant, qui passe façon muleta sous les hurlements du public, qui termine comme un gosse émerveillé par son nouveau cadeau du ciel, voilà ce à quoi il est condamné.

Condamné à être heureux ? C’est la dure loi du MotoGP.

N.B. Marquez a gagné cinq fois en Aragon en 2013, 2016, 2017, 2018 et 2019. Plus une victoire en Moto2 en 2011. Il y a sur le circuit un virage auquel son nom a été donné, le No 10. Son palmarès n’est pas aussi dense qu’au Sachsenring où il n’a jamais été battu.

Jean Louis BERNARDELLI