 NOUVEAU TIR GROUPÉ DANS LE TOP 10 DES ALPINE DANS UNE AMBIANCE ÉLECTRIQUE À ZANDVOORT

L’équipe Alpine s’est offert une nouvelle fois une double entrée dans les points lors d’un Grand Prix des Pays-Bas disputé dans une atmosphère incroyable avec des tribunes pleines à craquer des 70.000 fans et inconditionnels du héros local, leur idole et chouchou Max Verstappen.

Fernando Alonso s’est classé sixième après un dépassement à couper le souffle sur la Ferrari de son compatriote Carlos Sainz Jr et ce dans l’avant-dernier des 72 tours, tandis qu’Esteban Ocon franchissait la ligne d’arrivée, lui au neuvième rang.

Donné dans des conditions chaudes et ensoleillées, le départ voyait Fernando prendre un bon envol pour dépasser Esteban et Antonio Giovinazzi au sommet du banking au troisième virage.

Les pilotes Alpine maintenaient ensuite leurs positions jusqu’à leur unique arrêt au stand, où ils troquaient et à une boucle d’intervalle, leurs Pirelli tendres pour des médiums.

Fernando et Esteban géraient leur rythme et leurs gommes pour rester solidement installés dans le top dix.

S’il s’inclinait en toute fin de GP face à la Red Bull-Honda du Mexicain Sergio Perez, bien remonté après être parti depuis la voie des stands, Esteban finissait neuvième et s’offrait une quatrième entrée consécutive dans les points.

En parallèle, Fernando revenait sur la Ferrari de Carlos Sainz Jr, avant de trouver l’ouverture lors d’une manœuvre audacieuse en toute fin de course.

Du coup, Alpine conserve le cinquième rang au classement provisoire du Championnat Constructeurs, avant de se rendre à Monza dès ce milieu de semaine avec l’objectif de poursuivre sa belle série en Lombardie et ce à l’occasion ce dimanche du Grand Prix d’Italie.

PAROLES DE PILOTES

Esteban Ocon : Départ : 8 – Arrivée : 9

« C’était une course animée au volant et je suis heureux de marquer des points. Le départ était plutôt intense, mais j’aime cela. Nous avions probablement le rythme pour finir une ou deux places plus haut, mais la réussite nous a échappé dans certaines situations cruciales comme la gestion des retardataires. L’équipe a toutefois affiché un bon rythme toute la semaine et nous pouvons en être satisfaits. Ce sont des points importants pour le Championnat Constructeurs et nous chercherons à récidiver à Monza. Nous y étions compétitifs l’an passé, donc l’objectif sera de poursuivre notre belle série. »

Fernando Alonso : Départ : 9 – Arrivée : 6

« C’est un bon week-end puisque nous inscrivons de précieux points en finissant sixième et j’ai trouvé que nous étions compétitifs dès vendredi. Nous avons pris un excellent départ, mais les deux premiers virages sont serrés et j’ai dû tirer large pour éviter tout contact. Nous nous sommes ensuite installés dans un rythme solide. C’était fantastique de dépasser Carlos sur la fin comme je ne pensais pas que nous pourrions rattraper les Ferrari avant la course. Il sera intéressant de voir si nous pouvons poursuivre sur cette dynamique à Monza. Spa sur le sec était la première fois que nous roulions avec une configuration à très faibles appuis aérodynamiques, donc attendons de voir si nous pouvons à nouveau connaître un bon week-end là-bas. »

Marcin Budkowski, directeur exécutif d’Alpine, concluant lui :

« C’était finalement une course plutôt palpitante sur un circuit où nous nous attendions à ce que les dépassements soient difficiles. Nos deux pilotes ont réussi leurs départs même s’ils se sont un peu trop rapprochés dans le premier tour. Fort heureusement, il n’y avait rien de grave et nous avons rapidement pu dépasser Giovinazzi afin de gérer nos pneumatiques et d’effectuer un seul arrêt. C’est ce que nous avons fait et le final était riche en action et en duels. Esteban a perdu une position au profit de Checo Perez, qui était en pneus tendres sur une voiture plus rapide. Fernando a connu une jolie bagarre avec Carlos Sainz pour terminer sixième. Ce sont de bons points pour le championnat, mais la belle performance de Pierre Gasly permet à Alpha Tauri de nous reprendre deux unités dans notre lutte pour la cinquième place chez les Constructeurs. Le combat se poursuivra à Monza. Félicitations à Max pour sa victoire à domicile devant une foule incroyable. L’ambiance était exceptionnelle tout au long du week-end et cela faisait très longtemps que nous n’avions plus vu cela. »

Effectivement des jeudi toute la F1 se retrouve déjà pour son troisième Grands Prix en… trois semaines !

Monza où l’an dernier le dimanche 6 septembre, la victoire était revenue au jeune Français Pierre Gasly, lequel avait triomphé en l’emportant devant la McLaren-Renault de Carlos Sainz Jr

Les deux Renault se classant sixième et huitième avec Daniel Ricciardo et Esteban Ocon

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAM – PIRELLI