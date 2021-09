VICTOIRE POUR MAX VERSTAPPEN QUI TRIOMPHE A DOMICILE DANS SON GP NATIONAL A ZANDVOORT

FLASH-FLASH-FLASH

Quelle ambiance 72 tours durant avec les 70.000 fans, serrés, compressés, agglutinés dans les tribunes pour encourager ‘LEUR HÉROS’, le régional de cette manche Batave, le Néerlandais Max Verstappen!

Déja auteur samedi de la pole devant son grand rival pour la conquête de la couronne mondiale – le Britannique Lewis Hamilton – et ce pour la plus grande joie de la meute de ses supporters, le pilote de la Red Bull, leur a à nouveau offert sur cette piste de Zandvoort surchauffée, en ce dimanche 5 septembre, la plus belle des récompenses en récidivant et en triomphant à l’arrivée, au terme des 72 tours de ce GP des Pays-Bas, Max franchissant en grand vainqueur la ligne sous le drapeau à damier de cette treizième manche du calendrier 2021!

Il l’emporte, en devançant dans l’ordre les deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton second à 20.932 précédant fort logiquement Valterri Bottas qui assure sa 3éme place sur le podium à 56.460!

Max décroche sa septième victoire cette année qui est aussi la dix-septième en carriére ! Et au classement général provisoire du Championnat du monde 2021, il reprend et récupère le commandement avec trois points d’avance sur Lewis Hamilton!

Max totalisant 224, 5 points contre 221,5 au Britannique. Car le pilote Mercedes s’offre le point du meilleur tour en course…

A la troisième place, on retrouve Valterri Bottas avec 123 points et Lando Norris qui lui, en compte 114.

Les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon, occupant les huitième et onzième rangs, avec respectivement 66 points et 44 points !

Quant à Fernando Alonso, le second pilote Alpine, lui il est dix avec 46 points

Top 5 mais à 1 tour pour l’Alpha Tauri-Honda du Français Pierre Gasly qui une fois de plus, une fois encore brille en terminant au quatrième rang et réalise la course parfaite, et pour la première des Ferrari, celle du Monégasque Charles Leclerc.

Suivent dans l’ordre, l’Alpine Renault de l’autre Espagnol, Fernando Alonso, la seconde ‘ Rosso’ de l’Espagnol Carlos Sainz Jr, la deuxième Red Bull-Honda du Mexicain Sergio Pérez, la seconde Alpine Renault d’Esteban Ocon et la première McLaren du Britannique Lando Norris !

Ensuite, en dehors des points, on pointe la deuxième McLaren de Daniel Ricciardo, les Aston Martin de Lance Stroll et de Sebastian Vettel, l’Alfa Roméo d’Antonio Giovinazzi, la seconde Alfa Roméo de Robert Kubica, les deux William de Nicholas Latifi et George Russell, et enfin la Haas de Mick Schumacher.

L’Alpha Tauri-Honda de Yuki Tsunoda et la Haas de Nikita Mazepin ayant abandonné

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAMS

(A suivre)

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX DES PAYS BAS 2021

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 72 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) à 20″932

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) à 56″460

4 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) à 1 tour

5 – Charles Leclerc (Ferrari) à 1 tour

6 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) à 1 tour

7 – Carlos Sainz (Ferrari) à 1 tour

8 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) à 1 tour

9 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) à 1 tour

10 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) à 1 tour

11 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) à 1 tour

12 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) à 2 tours

13 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) à 2 tours

14 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) à 2 tours

15 – Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) à 2 tours

16 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) à 2 tours

17 – George Russell (Williams-Mercedes) à 2 tours

18 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) à 3 tours

ABANDONS

Yuki Tsunoda

Nikita Mazepin

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DES PILOTES

1.Verstappen : 224,5 points – 2.Hamilton : 221,5 – 3.Bottas : 123– 4.Norris : 114– 5.Perez : 108- 6.Leclerc : 92– 7.Sainz Jr : 89,5 – 8.Gasly : 66 – 9.Ricciardo : 56 – 10.Alonso : 46 – 11.Ocon : 44 – 12.Vettel : 35 – 13.Tsunoda et Stroll : 18 – 15.Russell : 13– 16.Latifi : 7 – 17.Raikkonen : 2 – 18.Giovinazzi : 1.

LE CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE DES CONSTRUCTEURS

1.Mercedes : 344,5 points – 2.Red Bull-Honda : 332,5- 3.Ferrari : 181,5 – 4.McLaren-Mercedes : 170– 5.Alpine-Renault : 90- 6.Alpha Tauri-Honda : 84 – 7.Aston Martin-Mercedes : 53 – 8.Williams-Mercedes : 20 – 9.Alfa Romeo-Ferrari : 3.