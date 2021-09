NOUVEAU SUCCÈS DE LIAM LAWSON EN DTM DANS LA 1ére COURSE AU RED BULL RING

Le jeune Néo-Zélandais Liam Lawson – le protégé de la filière Red Bull qui l’a placé en DTM cette année en plus de son programme en F2 -a remporté sa deuxième victoire en DTM de la saison.

Après des manches ratées récemment au Nürburgring, où le Néo-Zélandais avait du coup dégringolé et glissé à la cinquième place du classement général provisoire, ce succès à l’arrivée de la 1ére des deux courses à Spielberg, le relance à nouveau dans la lutte pour le titre.

En Autriche ce samedi et après une course parfaitement maîtrisée du premier au dernier mètre, le kiwi a regagné deux positions, se hissant à la troisième place du classement général provisoire.

Après un départ magistral, Lawson poleman a tenu la Mercedes de l’écurie HRT de Maximilan Götz à distance dans les premiers tours de la course.

L’équipe HRT a tenté une stratégie en rappelant la Mercedes de l’Allemand aux stands dès le 7éme tour, mais le staff de la Scuderia AF Corse a immédiatement répliqué et répondu dès le tour suivant, rétablissant ainsi la hiérarchie !

Grâce aux Audi de Nico Müller et de Mike ‘Rocky’ Rockenfeller pas encore rentrés au stand eux et plus lent, Götz a alors tenté de se rapprocher de Lawson, mais sans même pouvoir envisager une manœuvre de dépassement.

Le pilote de la Ferrari-Red Bull a ensuite déroulé et assuré et fort logiquement il a été le premier à franchir la ligne, passant sous le damier en vainqueur avec un peu plus d’une seconde d’avance sur l’Allemand de Mercedes.

La lutte pour la dernière marche du podium ne s’est terminée que dans le dernier tour, avec Philip Ellis qui a réussi à prendre le dessus sur l’autre pilote AF Corse, l’ancien pilote de F1, le Thaïlandais Alex Albon et Kelvin van der Linde qui finit 5éme à l’arrivée, et conserve la tête du Championnat

La bagarre entre LEThaïlandais et le Sud-Africain a commencé dès le départ, entre dépassements et contre-dépassements ? les deux sont arrivés aux stands avec une petite marge. Un arrêt au stand plus lent, cependant, a fait perdre du terrain à Albon.

Malgré les 25 kilogrammes de lest pour la victoire obtenue lors de la secone course au Nürburgring, il n’a pas baissé les bras en dépassant Arjun Maini et van der Linde.

Dans le dernier tour, Albon a tenté de dépasser Ellis, à l’extérieur du virage 6, mais il est passé légèrement à côté.

Le pilote Mercedes a pu reprendre son souffle jusqu’au drapeau à damier, tandis qu’Albon devait repousser les attaques de Kelvin van der Linde.

Le pilote Audi Abt a pris une cinquième place qui lui permet de maintenir fermement son leadership au championnat.

Meilleur placement de la saison en DTM pour Maini. L’Indien du team GetSpeed ​​a pris le meilleur sur Marco Wittmann, septième à l’arrivée.

Le pilote Autrichien Lucas Auer ne se classe que que huitième, devant la Mercedes HRT du Français Vincent Abril. Timo Glock complétant le top 10

Souligner une nouvelle fois la performance de Maximilian Paul, le rookie auteur d’une course solide a terminé à la treizième place et premier parmi des pilotes Lamborghini.

Peter SOWL

Photos : DTM – TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA 1ére COURSE AU RED BULL RING

1 – Liam Lawson (Ferrari) – AF Corse, les 39 tours en 57’48 « 232

2 – Maximilian Gotz (Mercedes) – HRT à 1″007

3 – Philip Ellis (Mercedes) – HTP Winward à 12″939

4 – Alexander Albon (Ferrari) – AF Corse à 14″282

5 – Kelvin Van der Linde (Audi) – Abt à 14″829

6 – Arjun Maini (Mercedes) – Get Speed ​​à 15″196

7 – Marco Wittmann ( BMW) – Walkenhorst à 15″543

8 – Lucas Auer (Mercedes) – HTP Winward à 17″007

9 – Vincent Abril (Mercedes) – HRT à 19″744

10 – Timo Glock (BMW) – Rowe à 22″160

11 – Daniel Juncadella (Mercedes) – Gruppe M à 23 « 204

12 – Maximilian Buhk (Mercedes) – Mucke à 25″600

13 – Maximilian Paul (Lamborghini) – T3 Motorsport à 29″458

14 – Esteban Muth (Lamborghini) – T3 Motorsport à 29″985

15 – Mike Rockenfeller (Audi) – Abt à 38″175

16 – Emsee Hawkey (Lamborghini) – T3 Motorsport à 39″412

17 – Sophia Florsch (Audi) – Abt à 1’07″168

Meilleur tour: Esteban Muth en 1’29 » 691

ABANDONS

Nico Muller (Audi) – Rosberg

Dev Gore (Audi) – Rosberg

Sheldon Van der Linde (BMW) – Rowe

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DTM 2021

1.K.Van der Linde : 139 points – 2.Götz : 116 – 3.Lawson : 108 – 4.Wittmann : 100 – 5.Albon : 94 – 6.Ellis : 87 – 7. Rockenfeller : 61 – 8.Auer : 54– 9.Muller : 46 – 10. Juncadelle : 43.