MAX VERSTAPPEN AU VOLANT DE SA RED BULL HONDA, SIGNE LA POLE CE SAMEDI A ZANDVOORT EN F1

Sous un magnifique soleil ce samedi 4 septembre 2021 à Zandvoort, au bord de la mer du Nord et qui contraste sérieusement avec le temps pourri du Grand Prix de Belgique le week-end dernier sur la piste Spadoise du circuit Ardennais de Francorchamps à Spa, Max Verstappen, s’est offert la pole !

Devant une foule? Non… une véritable marée humaine « Orange » debout et en délire qui applaudit le héros local Max Verstappen qui signe le temps de référence du week end chrono, en 1’08″885 !

Il devance de 38 milliémes la Mercedes de Lewis Hamilton avec lequel il partagera la 1ére ligne

Suivent Valterri Bottas avec la seconde Mercedes et le Français Pierre Gasly, à nouveau hyper performant avec l’Alpha Tauri-Honda et qui s’élancera lui aussi sur la seconde ligne.

Les pilotes Mercedes joueront eux aussi la gagne ce dimanche ! Ainsi Lewis Hamilton qui confie lui ce samedi soir :

« Ce contretemps lors des essais libres – son problème de moteur – nous a peut-être rendu les choses un peu difficiles mais j’ai vraiment tout donné lors de ces qualifications. La course ne va pas être facile car il est vraiment difficile de dépasser sur ce circuit. Et puis Max et son équipe ont, je crois, un meilleur rythme que nous. Je pense que ça va se jouer sur la stratégie et l’utilisation des pneus. »

Quant à son lieutenant, fidèle équipier, Valtteri Bottas, lui il indiquait :

« C’est clairement une piste très agréable et aussi une magnifique ambiance. Ils (les Red Bull) ne sont tout de même pas à des kilomètres devant nous, donc tout reste possible. Il faut dire qu’avoir deux voitures dans le Top 3 nous offre bien sûr des possibilités de travailler en équipe. Je suis sûr que nous allons voir une course passionnante ce dimanche. »

Ensuite, on pointe les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr, suivi de l’Alfa Roméo d’Antonio Giovinazzi, puis des deux Alpine Renault avec dans l’ordre celle du Français Esteban Ocon devant Fernando Alonso.

La Mc Laren-Mercedes de l’Australien Daniel Ricciardo complétant ce Top 10

70.000 spectateurs tous vêtus en « Orange » – la couleur du Royaume des Pays Bas – présents et serrés, agglutinés en tribune, ont assistés à cette session des qualifications. Avec l’immense bonheur d’assister à la domination de leur idole, leur chouchou…

Max s’offre donc sa septième pole position cette saison, laquelle est la 10éme de sa carrière, et ce à l’occasion de son Grand Prix des Pays-Bas, qui après trente -six ans d’absence est enfin de retour au calendrier .

A l’issue de cette qualification et de sa pole position, Max a expliqué:

« C’est une sensation incroyable de décrocher cette pole position. C’est génial de piloter ici à Zandvoort devant ce public (70.000 spectateurs), et c’était déjà le cas hier. C’est vraiment cool. Avec cette pole position, on ne peut pas rêver mieux pour la course mais je ne m’attends pas à une course facile, il y aura beaucoup de tours (72 tours). Et les pneus souffrent également dans les virages rapides, mais ce samedi c’était génial cette pole et on va essayer de la convertir en victoire. »

LES ÉLIMINÉS DE LA Q2

A 3 minutes 54 minutes du terme de cette Q2, George Russell au volant de sa Williams, sort de la piste dans l’avant dernier virage, le 13. Même s’il parvient à rejoindre son stand, la Q2 est stoppée au drapeau rouge !

Mais la direction de course la relance. Pas pour longtemps car alors qu’il ne restait lus qu’une minute 38, le second pilote Williams, le Canadien Nicholas Latifi sort à son tour exactement au même endroit que Russell ! Nouveau et cette fois définitif drapeau rouge!

Sont éliminés : 11éme: George Russell (Williams-Mercedes), 12éme: Lance Stroll (Aston Martin Mercedes), 13éme: Lando Norris (McLaren Mercedes) et Yuki Tsunoda (Alpha Tauri Honda)

LES ÉLIMINÉS DE LA Q1

Meilleur temps pour les deux Ferrari de Charles Leclerc en 1’09.829 et de Carlos Sainz Jr dont la monoplace accidentée lors de la session matinale, a vite été remise en état et réparée et qui a tourné lui en 1’10.022 à 0.193 ! Les ‘ Rosso’ devzncent Max Verstappen, troisième avec 1’10.036 à 0.207

Sont éliminés : 16éme: Sergio Pérez (Red Bull-Honda), 17éme: Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes), 18éme: Robert Kubica (Alfa Roméo-Sauber Ferrari), 19éme: Mick Schumacher (Haas-Ferrari) et 20éme: Nikita Mazepin (Haas-Ferrari)

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DU GRAND PRIX DES PAYS BAS A ZANDVOORT

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’08″885 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’08″923 – Q3

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’09″222 – Q3

4 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’09″478 – Q3

5 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’09″527 – Q3

6 – Carlos Sainz (Ferrari) – 1’09″537 – Q3

7 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’09″590 – Q3

8 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’09″933 – Q3

9 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’09″956 – Q3

10 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’10″166 – Q3

11 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’10″332 – Q2

12 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’10″367 – Q2

13 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’10″406 – Q2

14 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’11″161 – Q2

15 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’11″314 – Q2

16 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’10″530 – Q1

17 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’10″731 – Q1

18 – Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’11″301 – Q1

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’11″387 – Q1

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’11″875 – Q1