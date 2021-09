ISDE 2021 : PRÉSENCE FRANÇAISE DISCRÈTE EN PILOTAGE… ET EN COMMUNICATION !

Et oui, depuis des années, je pouvais vous raconter chaque soir le résumé des Six Jours d’Enduro (ISDE, le championnat du monde par équipes d’enduro)) parce que la FFM fournissait chaque jour un papier, les résultats et les photos du jour.

Cette année, un communiqué de trois lignes par jour, je ne déconne pas vraiment trois lignes, sans résultats et comme résumé du jour une vidéo que je n’ai même pas regardé, nous sommes un site de moto pas un blog !

Alors pour pouvoir vous donner les quelques infos obligatoires, je suis allé chercher ce qu’il faut, le minimum (je ne veux pas pomper) chez nos amis de Free Enduro, pour vous informer de ce qui s’est passé.

L’ITALIE ASSURE, LA FRANCE CHUTE…

Ce titre là je l’ai pompé à Free Enduro parce qu’il résume exactement la situation…

Je pense avec nostalgie aux années où la France gagnait, on a fait des doublés Trophée /Féminin en 2008, 2009, 2010, en 2012 on gagne les trois, en 2017 encore un beau doublé Trophée/Junior, en 2020 l’épreuve est annulée, on reprend cette année en Italie qui a longtemps été un des pays maîtres de la discipline.

Gagner les ISDE en Italie c’est un, peu comme quand un Français gagne Silverstone…

Et oui mais chez eux les Italiens sont restés les maîtres, tels les cordonniers du fameux dicton, en gagnant en Trophée et en Junior.

Côté France oui en Trophée c’est l’hécatombe parce que deux pilotes ont abandonné et sur une course par équipes ça ne pardonne pas, on est passés en un coup de la cinquième à la dix-neuvième place !

« Ô cruel souvenir de ma gloire passée » disait Don Diègue, le père de Don Rodrigue dans Le Cid, ouvrage éternel de Corneille…

En Juniors, les Français sont deuxièmes, pas si mal vu les autres résultats, bravo donc à Fargier, le Quere et Criq.

Chez les femmes, la France est cinquième, on embrasse Froment, Chaplot et Martel pour leur courage, mais là aussi, ce n’est pas de moi « La nostalgie n’est plus ce qu’elle était »… (Merci Simone Signoret).

Le bilan est donc au minimum mitigé. On ne peut bien sûr pas en vouloir aux pilotes qui ont abandonné en Trophée, mais on peut le regretter.

En somme, finalement, je ne suis pas si mécontent de ne pas vous avoir tenu en haleine durant la semaine, je n’aime pas raconter des histoires tristes, surtout à répétition.

Résultats ISDE 2021

World Trophy

Italie (Verona, Guarneri, Oldrati, Cavallo) Espagne (Betriu, Garcia, Sans, Guerrero) USA (Girroir, Robert, Michael, Sipes) Suède (Elowson, Hansson, Persson, Lundgren Portugal (Reis, Goncalves, Oliveira, Ventura)

Junior:

Italie (Macoritto, Morettini, Pavoni) France (Fargier, Le Quere, Criq) Suède (Ljungstrom, Norrbin, Ahlin) Chili (De Gavardo, Oliviera, Schiele) République Tchèque (Skuta, Chlum Friedrich)

Women:

USA (Richards, Gutish, Gallegos) Angleterre (Holmes, Daniels, Rowett) Espagne (Gomez, Calvo, Badia) Portugal (Viera, Goncalves, Antunes) France (Froment, Chaplot, Martel)

Dernière minute, les Françaises ont perdu cette place dans le cross final, dommage…

Bon on va décider que l’an prochain on gagne et la FFM fait son boulot de com…

Chouette, 2022 ce sera génial !

Jean Louis BERNARDELLI

Photos DR

Dernière minute, une galerie de photos envoyée par la FFM samedi à 22h30