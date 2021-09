GIORDANO ET BONATO AU COUDE A COUDE AU RALLYE MONT-BLANC A MORZINE

Fin de journée mouvementée au Rallye Mont-Blanc à Morzine, où l’ultime spéciale au menu de cette première journée, l’ES8, celle de Bonnevaux -Le Biot “Groupe Achetimmo”, longue de 9.74 km n’a finalement pas eu lieu, la faute à des spectateurs indisciplinés et trop nombreux sur une zone dans le village du Biot, au pied du col du Corbier.

Du coup, la spéciale a été purement et simplement annulée et ce vendredi soir 3 septembre 2021 , le classement au terme des six premières ES de cette journée, correspond donc à celui défini après la précédente l’ES6, celle de Draillant-Fessy “Favrat Construction Bois” avec ses 12.40 km – l’ES7 ayant été elle, avant le départ supprimée – avec Quentin Giordano qui pointe au commandement mais avec un avantage minime … une infime seconde seulement devant le Champion de France et vainqueur sortant Yoann Bonato, et quadruple lauréat du Mont-Blanc !

Derrière ce tandem, la bagarre pour la troisième place fait là aussi rage, entre cinq pilotes avec dans l’ordre, Ludovic Gal, Quentin Gilbert, William Wagner, Sébastien Loeb et Cédric Robert.

De cette journée, on retiendra qu’Eric Camilli qui occupait la troisième place a crevé à l’avant au cours de l’ES6 et et de ce fait, il dégringole logiquement au classement provisoire après avoir concédé plus d’une minute.

Et qu’en tête de l’épreuve aprés les cinq premières spéciales, Quentin Giordano perd 5 secondes1 sur Yoann Bonato, visiblement plus à l’aise dans cette sixième spéciale disputée dans des conditions changeantes.

Suite à la crevaison d’Eric Camilli, Ludovic Gal se retrouve provisoirement au troisième rang, mais de peu devant Quentin Gilbert et William Wagner.

ES 6 peu utilisée auparavant ce qui permet à Sébastien Loeb qui comme quasiment tous les concurrents la découvraient de finir au volant de sa Peugeot 306 Maxi en troisième position, pouvant viser un classement dans le top 5, car le nonuple Champion du monde qui retrouvé son fidèle navigateur, Daniel Elena, se retrouve effectivement du coup à seulement six secondes du podium provisoire.

PAROLES DE PILOTES A L’ARRIVÉE DE L’ES 6

Yoann Bonato : « On ne s’attendait pas à que ce soit aussi humide. On a essayé de rouler, on a fait ce qu’on a pu. Je ne sais pas ce que ça va donner. »

Quentin Giordano : « Il y avait 3 km mouillé au début, c’était vraiment compliqué sur le mouillé en slicks. Je pense avoir bien roulé mais j’ai peut-être été trop lent dans les transitions entre le mouillé et le sec. On a dépassé Eric qui a crevé. »

Sébastien Loeb : « C’est une spéciale que les autres connaissent moins déjà, ça nivelle un petit peu. J’ai essayé de bien rouler. Je me suis un peu méfié sur le mouillé mais ça va. »

François Delecour : « Il y avait un peu d’humidité mais ce n’était pas méchant. C’est moi qui perd du temps pas la différence de pneus. »

Gilles Panizzi : « J’ai un meilleur train avant et je suis un peu plus en confiance maintenant. Ça va. »

Du côté des formules de promotion, les leaders ce vendredi soir sont : Julien Saunier (Alpine), Hugo Margaillan (208) et Styve Juif (Clio).

Au Championnat féminin, Sarah Rumeau termine cette journée en tête avec une vingtaine de secondes d’avance sur Mireille Vidueira.

Suite dès ce samedi matin avec, souhaitons-le un public assagi après l’annulation de l’ES8 pour suivre la première de cette seconde journée, l’ES9- Lullin-Habere “Poche Automobile Club du Mt Blanc” et ses 8.99 km, à partir de 10h35 ce Samedi 4 Septembre 2021

Jean François THIRY

Photos : Eric PETITDIDIER – Jeff THIRY

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL SAMEDI SOIR 3 SEPTEMBRE 2021

1.GIORDANO Quentin – PARENT Kévin (Volkswagen Polo GTI R5) en 48’45.9

2.BONATO Yoann – BOULLOUD Benjamin (Citroën C3 R5) en 48’46.9, à 1 seconde

3.GAL Ludovic – COMBE Geoffrey (Volkswagen Polo GTI R5) en 49’36.5, à 50 secondes 6

4.GILBERT Quentin – GUIEU Christopher (Skoda Fabia R5) en 49’39.9, à 54 secondes

5.WAGNER William – MILLET Kévin (Citroën C3 R5) en 49’40.3, à 54.4

6.LOEB Sébastien – ELENA Daniel (Peugeot 306 Maxi FA7K) en 49’42.5, à 56:6

7.ROBERT Cédric – DUVAL Matthieu (Alpine A110 RGT16) en 49’43.0, à 57.1

8.CAMILLI Éric – BURESI François-Xavier (Citroën C3 R5) en 50’10.1, à 1’24.2

9.ROCHE Pierre – ROCHE Martine (Citroën C3 R5) en 50’13.0, à 1’27.1

10.ROUILLARD Patrick – ZAZURCA Guilhem (Skoda Fabia R5) en 50’22.5, à 1’36.6

15.PANIZZI Gilles – FULCRAND Benoît (Hyundai i20 R5) en 50’55.9, à 2’10.0

19.DELECOUR François – GUIGONNET Jean-Rodolphe (Peugeot 306 MaxiFA7K) en 51’36.3, à 2’50.4