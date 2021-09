A ZANDVOORT, VERSTAPPEN SURVOLE LA DERNIÈRE SESSION LIBRE

Ce samedi matin 4 septembre sur le circuit de Zandvoort et pour l’immense bonheur des dizaines de milliers de fans et supporters agglutinés dans les tribunes archi bourrées et venus encourager l’enfant du pays, LE régional de l’étape Néerlandaise, Max Verstappen, ce dernier les a gâtés et récompensés en leur offrant le meilleur temps de cette 3éme et ultime session des essais libres…

Et avant la séance des qualifications de cet après-midi, le pilote Red Bull-Honda, a survolé ce dernier roulage en signant le meilleur temps absolu de toutes les sessions, chrono de référence le seul en plus à passer et descendre sous les 1’10 avec 1’09 « 623

Dans cette troisième série libre du Grand Prix des Pays-Bas, le pilote local a effectivement réalisé un super temps, également bien aidé dans le sillage de son coéquipier, le Mexicain Sergio Perez.

Verstappen a poussé, poussé et il est parvenu à descendre jusqu’à 1’09″623 et il s’est ensuite lui-même montré presque surpris en expliquant qu’il sera très difficile de répéter ce temps de référence en qualifications… vu les circonstances et la présence de l’autre monoplace Red Bull devant lui !

On verra… Néanmoins sa Red Bull bien aidé par le moteur Honda semble parfaitement réglé !!!

Assurément avec 1’9″623 de quoi lui donner beaucoup de confiance avant les qualifications qui débuteront à 15 heures devant 70000 fans orange qui n’attendent qu’une pole de leur Héros !

.

Mercedes suit, avec Valtteri Bottas deuxième à 0″556 en 1’10″179 et Lewis Hamilton troisième, à 0″794 en 1’10″417.

Sergio Perez, pointe derrière au quatrième à 0″903, avec la deuxième Red Bull, et il a sacrément progressé et effectué un sérieux pas en avant significatif par rapport aux essais libres de vendredi.

L’équipe Alpine-Renault confirme ses bonnes performances, cinquième avec Fernando Alonso qui semble beaucoup aimer la piste Batave.

L’Espagnol précède Lando Norris avec la 1ére McLaren-Mercedes, également protagoniste d’une légère sortie comme Sebastian Vettel, huitième avec l’Aston Martin-Mercedes.

L’Allemand, précédé de son équipier Canadien Lance Stroll, aime les virages 3 et 14 et a déclaré que ce serait bien de les avoir également dans d’autres circuits.

Recul par contre pour Ferrari, neuvième seulement avec Charles Leclerc. Après tout, après l’excellente deuxième séance libre d’hier, l’équipe italienne était consciente qu’il serait très difficile de répéter le doublé obtenu vendredi après- midi !

Le Monégasque neuvième dans son dernier tour, s’est volontairement dirigé directement vers l’extérieur, virage 11, car il a été gêné par d’autres voitures.

Carlos Sainz Jr a fait bien pire en faisant un tête à queue au départ du virage 3. L’Espagnol a frappé assez fort les bordures.

La séance a été interrompue à 40 minutes de la fin des suites de la grosse sortie de piste de Carlos Sainz Jr au banking du virage numéro 3, avec un troisième drapeau rouge en autant de séances.

Le pilote sortait indemne d’une monoplace Rosso très abîmée. La séance reprenait avec 28 minutes restantes

Et il lui sera difficile de pouvoir participer aux qualifications, sauf miracle des mécaniciens Ferrari.

Côté Français, signalons la dixième place de l‘Alpha Tauri-Honda de Pierre Gasly et la treizième d’Esteban Ocon avec la seconde Alpine à moteur Renault

A retenir encore la dix-neuvième place du Polonais Robert Kubica, lequel débute au volant de l’Alfa Roméo ce samedi, remplaçant au pied levé le Finlandais Kimi Räikkönen, testé positif au Coronavirus COVID-19.

Kubica devant en outre apprendre le tracé de la piste de Zandvoort qu’il découvre, alors que les autres nt déjà couverts deux séances d’essais libres hier vendredi !

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAMS – PIRELLI

LE RÉSULTAT DE LA 3éme ET DERNIÈRE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’09 « 623 – 13 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’10 » 179 – 16

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1′

4 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’10″526 – 19

5 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’10 » 670 – 16

6 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’10″781 – 18

7 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’10″842 – 19

8 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’10 » 872 – 20

9 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’10 » 896 – 19

10 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’11 « 005 – 21

11 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’11 » 013 – 19

12 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1′ 11 « 083 – 19

13 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’11 » 180 – 23

14 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’11″274 – 20

15 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’11 « 299 – 20

16 – Carlos Sainz (Ferrari) – 1’11 » 940 – 5

17 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’11 » 980 – 29

18 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’12 » 136 – 22

19 – Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’12 » 162 – 27

20 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’12 » 366 – 20