LES DEUX FERRARI ET L’ALPINE D’OCON DOMINENT LA SECONDE SESSION DES ESSAIS LIBRES A ZANDVOORT

Il y a deux Ferrari en tète ce vendredi après-midi à l’issue de la seconde session des essais libres du Grand Prix des Pays-Bas sur la piste de Zandvoort!

Charles Leclerc, a bouclé le tour le plus rapide de cette séance avec un chrono de 1’10 « 902, devant son équipier Espagnol Carlos Sainz Jr, son plus proche rival second en 1’11″056, à 0″154

La conformation de la piste de Zandvoort, qui peut rappeler celle d’un circuit urbain – rappelez-vous les pôles de Leclerc à Montecarlo et Bakou – aident surement dans le comportement de la Rosso SF21, mais on peut aussi très certainement estimer et imaginer que les performances des deux pilotes Ferrari aujourd’hui cet aprés-midi, ont été surement favorisées et facilitées par une faible charge de carburant.

En fait, la qualification ce samedi sera très importante car il sera très difficile de dépasser sur ce tracé étroit !

Derrière, agréable surprise – notre photo, face à un mur de supporters de Max – mais confirmation de la séance précédente en matinée, où il était sept de la 1re séance derrière son partenaire Alonso – on pointe à 0″172, l’Alpine du Français Esteban Ocon, brillant troisième avec 1’11″074

Top 5 pour le meilleur des pilotes Mercedes, Valtteri Bottas, à 0″230, avec 1’11″132 et pour celui que les 70.000 fans blottis, serrés dans les tribunes archi combles suivent et certainement un petit peu déçus, l’enfant du pays, le Néerlandais Max Verstappen, effectivement seulement cinquième au volant de sa Red Bull-Honda, avec 1’11″264 à 0″362

Ensuite au sixième rang et comme lors de la session matinale, on retrouve Fernando Alonso et la seconde Alpine-Renault avec 1’11″280 à 0″378

Suivent dans le Top 10 et dans l’ordre, l’autre pilote tricolore Pierre Gasly, avec la plus rapide des deux Alpha Tauri-Honda, sept en 1’11″462 à 0″560.

Suivi du Britannique Lando Norris avec la 1ére McLaren-Mercedes, huit en 1’11″488 à 0″586, de l’Italien Antonio Giovinazzi avec son Alfa Romeo-Ferrari en 1’11″678 à 0″776 et de Sebastian Vettel, dixième avec son Aston Martin-Mercedes en 1’11″713 à 0″811

Et, direz-vous, quid de… Lewis Hamilton ?

Arrêté en piste au bout de trois tours seulement par un ennui moteur, le leader du Championnat du monde, qui a occasionné pour la circonstance un drapeau rouge, n’est que onzième avec 1’11″911 à 1″009

Autre drapeau rouge agité, à la suite de la sortie de piste sans conséquence pour la Haas du jeune Russe Nikita Mazepin !

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES A ZANDVOORT CE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021

1 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’10″902 – 29 tours

2 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) – 1’11″056 – 28

3 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’11″074 – 33

4 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’11″132 – 33

5 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’11″264 – 28

6 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’11″280 – 30

7 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’11″462 – 29

8 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’11″488 – 27

9 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’11″678 – 30

10 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’11″713 – 24

11 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’11″911 – 3

12 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’11″946 – 27

13 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’12″096 – 31

14 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’12″136 – 29

15 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’12″157 – 25

16 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’12″206 – 31

17 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’12″607 – 31

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’12″610 – 27

19 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’12″835 – 12

20 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’12″855 – 30