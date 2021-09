AUX 12 HEURES DE PONT DE VAUX,  LE TEAM DRAG’ON ENTRE DANS LA LÉGENDE

Les griffes du Team Drag’on ont pour la quatrième fois égratigné leurs adversaires en s’imposant sur la piste de Pont De Vaux.

Ainsi les pilotes du Quad N°1 (Antoine Cheurlin / Randy Naveaux et Sylvain Petit ) ont déployé tout leurs talents (quatrième victoire pour Cheurlin et Naveaux ) en faisant entrer un peu plus dans la légende cette écurie managée de mains de maître par Axel Dutrie!

Lequel nous livre modestement une partie des secrets de cette brillante victoire :

» Nous avions une équipe très homogène avec trois pilotes qui étaient aussi rapides les uns que les autres . Nous n’avons rien fait d’autre que de mettre de l’essence et nous n’avons effectué que 5 ravitaillements . En résumé des pilotes réguliers et rapides , aucun soucis et seulement cinq pleins . Finalement ça a payé .

Nous engagions trois quads Yamaha YFZR. Sur le N°11 nous avions une équipe de jeunes (Clément Bruni et son frère Baptiste associés à Pierrick Schweda) avec une moyenne d’âge d’environ 23 / 24 ans sur laquelle nous nous attendions à ce qu’ils se rapprochent du Top 5 mais prendre la 3ème place c’est vraiment génial.

Ensuite le troisième équipage : le N°24 (Pablo Violet / Birger Van Poucke / Lopes Da Fonseca ) se classe 9 ème avec des très jeunes de 19 ans .C’est un super week-end. »

Quel a été votre principal adversaire ?

» La concurrence est venue longtemps du N°2 mais nous avions 5-6 minutes d’avance et en plus ils ont connu des problèmes en perdant une roue arrière, ce qui nous a permis de placer notre N°11 en seconde position. »

Combien de victoires au compteur sur ces 12 heures du Mondial de Pont De Vaux ?

» En tant que manager c’est ma sixième victoire aux 12 heures de Pont de Vaux et depuis que nous sommes team Drag’on c’est la quatrième fois que nous gagnons ( 2016 / 2017 / 2019 et 2021 ) . »

Quelles étaient les difficultés de la piste ?

» La piste était parfaite , arrosée au bon moment , il n’y avait pas de boue ni de poussière ou très peu. C’était vraiment parfait. «

Dans quelles conditions s’est déroulée l’épreuve ?

» L’année dernière nous avions été déçus que la course n’ai pas eu lieu à cause de la pandémie et nous croisions les doigts pour que cette année l’épreuve soit validée jusqu’à la fin. Au final ça été organisé avec succès . Chapeau aux bénévoles car c’est toujours dur d’avoir des bénévoles et encore plus dans cette période . »

Votre pilote Antoine Cheurlin a perdu sa Maman la semaine précédent la course , comment avez-vous intégré ce paramètre ?

» Antoine nous a rassuré très vite avec ses chronos car au delà de cette situation délicate , cela faisait deux ans qu’il n’avait pas roulé , depuis Pont De Vaux 2019 . Nous n’avions repris l’entraînement qu’ au mois de Juillet , juste deux mois avant l’épreuve . Il n’avait pas fait d’autre course de quad avant . Effectivement le décès de sa Maman aurait pu l’affecté mais au contraire pour Antoine, ça l’a rendu plus fort . Il voulait absolument gagner pour elle et c’est tout à son honneur. «

Aux regards de 2019, votre équipage avait été modifié ?

» D’habitude nous avions Andréa Cesari comme troisième pilote mais il s’était blessé dans une course du championnat Italien au mois d’Avril et Sylvain Petit est arrivé en remplacement avec brio. »

Axel Dutrie, toujours disponible, est à la tête de Drag’on Distribution, entreprise Calaisienne crée en 2010 , spécialisée dans l’importation et la fournitures de pièces détachées pour quad, buggy.

A 43 ans , Axel manage cette structure , forte d’une douzaine de personnes , également dédiée à l’assistance , la location et la fabrication de motos , quads et SSV pour les rallyes raids et les courses sur sable.

Il n’a cependant pas mis en veilleuse sa carrière de pilote sur le Dakar dans la catégorie quad (5ème en 2017 sur Yamaha YFZ 450R , 9ème en 2018 sur Yamaha Raptor 700 avec une victoire d’étape). En 2020 , il fut victime d’une lourde chute avec de nombreuses fractures (une clavicule, deux fractures rachis lombaires et sept côtes ) et dû se résigner à remplir son rôle de manager sur le Dakar 2021.

Comment allez-vous depuis votre accident sur le Dakar 2020 ?

» Ça va bien, je n’ai pas de séquelles, tout est remis en place maintenant . J’ai repris l’entraînement et d’ailleurs je ferai le Dakar l’an prochain ! «

Votre prochain rendez-vous d’ici là ?

» Le rallye du Maroc où le Drag’On Rallyes Team aura douze engins en compétition , six quads et six motos . »

Le rallye du Maroc dirigé par David Castera aura lieu du 08 au 13 Octobre prochain .

Souhaitons Bon Sable aux griffes du Team Drag’on d’Axel Dutrie !

Citons pour terminer l’un des grands spécialistes du Sahara, le scientifique Théodore Monnod disparu en 2000 :

» Il y a une certaine saveur de liberté, de simplicité…une certaine fascination de l’horizon sans limites, du trajet sans détour, des nuits sans toit, de la vie sans superflu . «

Texte Michel PICARD

Photos : Anthony BREBANT – Jean-Jacques PAUGET – Michel PICARD