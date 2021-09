24 HEURES TOUT TERRAIN DE FRANCE 2021 : 300 PILOTES ET DU PUBLIC !

La date de l’événement de cette année : 11 et 12 septembre 2021. Départ à quatorze heures.

Cette course est quasiment unique au monde, au point que nos confrères de VSD l’ont surnommé « Paris-Dakar sur Seine » !

On pense évidemment au vrai Dakar, l’Africain…

C’est la 29ème édition ce cet événement, il y aura 79 voitures au départ, tous les participants seront ravis de se retrouver après les annulations du championnat de France endurance TT, dues a la pandémie du Coronavirus COBID-19 bien entendu.

Mieux le public est admis sur cette compétition qui se déroule à Fontaine-Fourches, en Seine et Marne, à une centaine de km de Paris.

Le vainqueur 2020, le team Laurent Fouquet Off Road sera de la partie, l’auto portera donc le No 1, comme tous les spécialistes de la discipline et les pilotes qui font aussi du rallye raid comme Yves Tartarin, il faut signaler que Tartarin est le seul pilote qui ait participé à la totalité des 29 éditions, il l’a d’ailleurs gagnée cinq fois !

A noter, il y aura huit femmes pilotes et cinq coéquipières, un gros clin d’œil à ces nanas (pardon c’est un gros mot, à ces jeunes filles).

Parmi elles, la plus jeune participante, Mathilde Ghidinelli, elle a 16 ans !

Parmi les participants on trouve 37% de SSV (ils ont gagné il y a deux ans), 13% de 4X4, 50% de buggies.

A noter qu’il y aura aussi une sorte de course d’initiation, les participants prendront le départ avec tout le monde et s’arrêteront au bout de six heures.

UN TRACÉ POUR TOUS…

L’un des plus grands défis de l’organisation est de mettre en œuvre ce chantier colossal capable d’accueillir trois jours durant, le plus grand plateau de la saison.

Tracé chaque année sur des terres agricoles avant d’être restitué aux cultures après avoir préservé la terre végétale, la construction de la piste est confiée à Sofrat, partenaire principal de l’événement qui en un temps record (une journée), construit cette piste de 7,85 km de long et d’une largeur constante permettant les dépassements sans aucune difficulté.

Le dessin du tracé est travaillé des mois à l’avance sur un logiciel de cartographie avant d’être injecté dans le GPS qui servira de trace à suivre le jour où les engins de chantier ouvrent le bal.

Les seules contraintes étant le respect des limites de propriétés et les autres emplacements stratégiques (ligne des stands, entrée/sortie des stands), l’aspect éphémère permet une certaine liberté dans le tracé de chaque édition.

Parce que l’organisateur doit être impartial et ne pas privilégier telle ou telle catégorie de voitures, l’arrivée massive des SSV sur les plateaux impose un certain équilibre : il faut dessiner un circuit pas trop rapide ce qui donnerait un avantage théorique aux buggys, ni trop sinueux et technique, ce qui donnerait un avantage théorique aux SSV plus à l’aise sur ce type de terrain.

Cet équilibre est parfaitement respecté cette année encore, le tracé 2021 étant très similaire au tracé 2020 qui avait été plébiscité par les concurrents, avec un nombre équivalent de lignes droites et de virages ou “S”.

PUBLIC ADMIS

Ce qui tombe bien car depuis le village, on peut voir 80% du parcours…

Le public est admis, bien entendu, comme les participants ou les accompagnants, il faudra présenter un passe sanitaire à l’entrée, soit une double vaccination, soit un test PCR de moins de 72 heures soit un document établissant que l’on a déjà été victime de cette saloperie, ce qui a un avantage, ça développe les anticorps qui empêcheront le retour du virus.

Bienvenue à tous !

Jean Louis BERNARDELLI