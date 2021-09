LA FOIRE DU TOUT-TERRAIN DE VALLOIRE : UNE 19ème ÉDITION FIDÈLE AU PASSÉ!

Dimanche 29 août : le clap de fin de la Foire du Tout- Terrain de Valloire est donné après cinq jours d’animation !

Encore une fois cette année, le succès du plus grand rassemblement du tout terrain en montagne, se confirme dans une ambiance conviviale et familiale.

Cette édition ensoleillée a rendu un hommage émouvant à Jacques Besse – le créateur de la Foire – qui nous a quittés l’année dernière.

Aux manettes de l’organisation, la relève est assurée par ses trois associés, entrés eux dans l’aventure en 2018.

Malgré un contexte particulier, le show est au rendez-vous avec des ateliers (désensablage, treuillage, etc.), une zone d’essai, des projections, et avant tout une grande variété de stands.

À noter cette année : le recentrage sur l’exposition de véhicules et cellules, les pièces détachées, et les voyages d’aventure. Un esprit de foire des débuts conservé, des animations en plus, et un public toujours plus nombreux… Voici les ingrédients d’une recette qui perdure depuis 2001.

Parmi les 180 exposants, on comptait les habitués de la place du village. Pour trouver son prochain pick-up, lepickup.fr, réseau de distributeurs ISUZU, exposait ses modèles phares à l’image du Dmax Space Cab F (photo ci-dessous), ainsi qu’une série très colorée du dernier D-MAX N60.

À première vue, la marque Japonaise surprend avec sa montée en gamme premium et le nouveau châssis de ce modèle. À l’heure de l’essai routier, son nouveau style plus agressif et ses nombreuses aides à la conduite et d’équipements confirment la bonne première impression.

Avec simplicité et dans le partage, différents temps forts se créent à chaque édition ! Une dizaine de privilégiés a pris le départ samedi d’une balade encadrée et organisée par le Club lepickup.fr (ouvert à toutes les marques sous réserve de posséder et rouler en pick-up) et Amada (agence de voyage spécialisée dans les raids d’aventure motorisés).

Des passionnés à la manœuvre et propriétaires de 4×4, pour une aventure guidée dans les plus beaux alentours de la station !

L’esprit 4×4 est partout à la Foire de Valloire mais la notion de baroudeur progresse sous d’autres approches. On dénombrait cette année de plus en plus de véhicules de loisirs pour s’évader le temps d’un week-end, ou encore s’aventurer dans des milieux plus hostiles.

Dans ce registre, une nouveauté s’est invitée à la fête du village ! De nombreux curieux se sont attardés sur le fourgon aménagé de la marque Rangers distribué par le groupe Starterre (Chambéry).

Histoires fortes. Projets fous. Rencontres inspirantes…

C’est selon la légende, ce avec quoi les visiteurs repartent de la Foire de Valloire. Rendez-vous l’année prochaine !

Texte: Ségolène CHARON

Crédit photos : Gilles VITRY et Stéphane LECREUX