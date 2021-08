JEAN TODT S’EXPRIME APRES LA MASCARADE DU GRAND PRIX DE BELGIQUE DE F1

On attendait avec impatience sa réaction à la suite du déroulement du rocambolesque récent Grand Prix de Belgique de F1 dimanche dernier !

Ce mardi 31 août 2021 48 Heures après la mascarade de Francorchamps et la parodie de GP, le Président de la FIA (Fédération Internationale Automobile) s’est enfin exprimé… sur son compte Twitter.

« Le Grand Prix de Belgique de cette année a présenté des défis extraordinaires au Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA. Les fenêtres météo prédites par les météorologues n’apparaissaient pas tout au long de la journée, et si une petite fenêtre apparaissait en fin de journée au cours de laquelle il y avait une tentative de départ de la course, les conditions se sont rapidement détériorées à nouveau. De ce fait, à cause du manque de visibilité dû au spray derrière les voitures, nous ne pouvions pas courir une course entière dans des conditions de sécurité suffisantes pour les pilotes, les commissaires et les courageux spectateurs qui ont attendu des heures sous la pluie, et pour je suis vraiment désolé. Cela a été reconnu par toutes les parties prenantes. »

Au sujet du choix et des décisions prises par la direction de course les commissaires sportifs de la FIA, au cours de ce Grand Prix, et bien évidemment sur celle unanimement controversée – y compris par bon nombre des pilotes – de l’attribution de demi-points après les deux tours effectués sous régime de Safety car, Jean Todt, indique :

« Les commissaires de la FIA ont, en se basant sur les dispositions du Code Sportif International, arrêté la compétition pour avoir plus de temps, et donc plus de possibilité, de donner aux fans une course de F1. Malgré ces efforts, la course ne pouvait commencer après les tours de Safety Car, et les règles existantes ont été correctement appliquées. »

Et il ajoute et précise :

« J’aimerais remercier et féliciter l’équipe de la FIA, l’ASN et tous les bénévoles pour la qualité de leur travail. La FIA, la Formule 1 (Liberty Media) et les équipes vont maintenant examiner attentivement les règlements pour voir ce que nous pouvons apprendre et améliorer pour le futur. «

Et i conclut !

« Les conclusions, incluant notamment le sujet de l’attribution des points, seront ajoutées à l’agenda de la prochaine réunion de la commission F1 le 5 octobre prochain. »

Pas un mot en revanche sur le remboursement des spectateurs, la course ayant officiellement eu lieu.

Avec distribution de la moitié des points aux 10 premiers, la tenue d’un podium et une ligne supplémentaire au palmarès de Max Verstappen, vainqueur du « mini mini mini » Grand Prix de Belgique!

Seule certitude la FIA ne sort pas grandi de ce week-end pitoyable !

Gilles GAIGNAULT

Photo Bernard BAKALIAN