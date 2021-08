JAN KOPECKY REMPORTE LE BARUM RALLY, EN CHAMPIONNAT EUROPÉEN E RALLYES ERC

Alors que la victoire emblait acquise pour Erik Cais, sa Ford Fiesta Rally2, est parti en tonneaux dans l’ultime spéciale du Barum Rallye, dont c’était la 50éme édition, quatrième manche de la saison Européenne de l’ERC et qui se déroule en Tchéquie, ruinant ainsi malheureusement la belle prestation du jeune Tchèque!

Du coup son abandon inattendu dans cette ES15, celle de Majova longue de 25,43 km, offrait le succès surprise à Jan Kopecky qui incroyablement sur le fil triomphait au volant de sa Škoda Fabia Rally2Evo et remportait une nouvelle fois ce Barum Rally, avec quarante secondes d’avance sur un autre pilote d’une Škoda Fabia Rally2 Evo, le Norvégien Andreas Mikkelsen !

Le retrait de Cais offrant aussi et surtout au pilote Tchèque une 10éme victoire au Barum

Derrière Kopecky, Andreas Mikkelsen se classe donc second, à 40.1, et marque de précieux points au classement provisoire du Championnat, sa performance ce week end lui permettant de créer un bon écart en tête.

Précédant avec 96 points après cette manche, Marczyk second avec 78 et Llarèna avec 76.

Gros perdant, le Champion en titre, Alexey Lukyanuk, qui n’a pas pu rouler après avoir endommagé sa Citroën C3 lors d’un test avant cette épreuve ! Et qui pointe maintenant loin dans le classement, occupant le 4éme rang avec 67 points

Et c’est un autre Tchéque, Filip Mares lui aussi sur une Škoda Fabia Rally2 Evo qui décroche à 1’40.2, la troisième place en devançant de 3secondes 8, encore une Škoda Fabia Rally2 Evo, celle du Hongrois Norbert Herczig, classé à 1’44.0

Le Top 5 étant complété à 2’28.5, par le Polonais Marczyk Miko également au volant d’une Škoda Fabia Rally2 Evo

Neuvième place pour la Citroën C3 Rally2 du Français Yoann Bonato qui découvrait le rallye et qui indiquait :

« C’est vraiment un rallye de fou, une ambiance incroyable, des spectateurs ultras passionnés. Certains nous ont fait signer des cartes datant de la Saxo challenge en 2002. Des reliques que nous n’avions plus vues depuis un bon moment. Les ES sont très rapides, majoritairement très étroites en forêt et très sales. La spéciale de Pindula est incroyable par sa dégradation de la route et la difficulté du profil. L’ES3 également avec beaucoup de sauts aveugles à haute vitesse. Simplement dingue ! »

Et il ajoutait :

« Bien évidemment que nous ne sommes pas satisfaits, même si un top 10 pourrait paraître prometteur, sur l’asphalte, nous aspirons à un peu mieux. Cela dit, nous avons montré des choses intéressantes sur les nouveaux chronos. Nous avons de quoi travailler en vue de l’année prochaine ! »

Yoann occupe la 14éme place provisoire comptant 21 points. Précisons que des le milieu de la semaine il sera à Morzine pour s’aligner cette fois dans le Championnat de France et disputer le Rallye du Mont6Blanc

En ERC3 Junior, un autre pilote tricolore Jean-Baptiste Franceschi – 25éme du général – s’impose avec sa Renault Clio Rally4 et demeure dans la course au titre, face au Finlandais Sami Pajari.

Visant le titre ERC3 Junior cette saison, Jean-Baptiste Franceschi est parvenu à signer une troisième victoire consécutive à l’occasion de ce Barum Rally

Il confiait :

« C’était un week-end incroyable, j’ai tellement apprécié les spéciales. J’ai apprécié la voiture, la voiture était parfaite et je tiens à remercier Renault pour cette voiture, c’était incroyable. Nous avons fait du bon travail lors des essais et Toksport a également fait un travail incroyable, c’était parfait tout au long du week-end. Une seule erreur ce week-end (pour un pointage en avance qui a coûté 3 minutes), mais cela peut arriver. Nous n’avons jamais abandonné et nous donnons cette victoire à toutes les personnes impliquées. C’est parfait pour le championnat. Je savais que Pindula serait difficile pour tout le monde mais j’avais confiance et j’ai décidé d’attaquer et ça a marché car nous avons fait une bonne performance sur cette spéciale. Le résultat est là, et c’est le plus important pour nous. »

François LEROUX

Photos : ERC – TEAMS

LE CLASSEMENT DU BARUM RALLYE

1 – Kopecký/Hlousek (Skoda Fabia Rally2 Evo) en 2h00’07″2

2 – Mikkelsen/Andersson (Skoda Fabia Rally2 Evo) à 40″1

3 – Mares/Bucha (Skoda Fabia Rally2 Evo) à 1’40″2

4 – Herczig/Ferencz (Skoda Fabia Rally2 Evo) à 1’44″0

5 – Marczyk/Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo) à 2’28″5

6 – Llarena/Fernández (Skoda Fabia Rally2 Evo) à 3’09″4

7 – Devine/Fulton (Ford Fiesta Rally2) à 3’22″8

8 – Jakes /Machu (Skoda Fabia Rally2 Evo) à 4’50″7

9 – Bonato/Boullloud (Citroen C3 Rally2) à 5’13″4

10 – Koči/Tureček (Skoda Fabia Rally2 Evo) à 6’00″0

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT EUROPEEN ERC

1.Mikkelsen : 96 points – 2.Marczyk : 78 – 3.LLarena : 76 – 4.Lukyanuk : 67 – 5.Herczig : 67