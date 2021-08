AU TERRE DE LOZÈRE … 1ére VICTOIRE POUR MATHIEU FRANCESCHI

Un an après la victoire de son frère Jean-Baptiste à Mende sur une voiture identique, Mathieu Franceschi remporte le 10ème Rallye Terre de Lozère.

Le pilote de la Citroën C3 Rally 2 n’a laissé que des miettes à ses adversaires et devance finalement Emmanuel Gascou, brillant pour sa découverte de la Citroën C3 Rally 2, et Stéphane Consani (Ford Fiesta Rally 2).

Alors qu’il abordait cette épreuve avec beaucoup de réserve, Mathieu Franceschi a bien caché son jeu ! Avec une mince expérience au volant d’une Citroën Rally 2 (Vaucluse 2019), l’ex pilote Rallye Jeunes FFSA a réalisé un sans-faute en s’adjugeant six des dix spéciales au programme du rallye.

En ne commettant aucune erreur et en gérant parfaitement sa position d’ouvreur sur la deuxième étape, Franceschi précède au classement Emmanuel Gascou qui découvrait le pilotage d’une Citroën C3 Rally 2. L’Ardéchois s’est distingué avec un meilleur temps et a parfaitement réussi son adaptation à sa nouvelle monture.

Avec une seule participation sur cette épreuve, Stéphane Consani a payé ‘cash’ son manque d’expérience au cours de la première étape. Plus à l’aise sur la deuxième journée de course, le Marseillais est revenu dans le match en s’adjugeant un meilleur temps, et une place sur le podium génératrice de gros points au Championnat.

De retour en rallye après une expérience en Rallye-Raid, Matthieu Margaillan a prouvé qu’il n’avait rien perdu de sa pointe de vitesse et amène sa Skoda Fabia R5 à une belle quatrième place finale.

Il devance au classement un Éric Rousset (Citroën C4 WRC) performant mais qui a craqué en fin de rallye alors qu’il a longtemps occupé une place sur le podium provisoire

Le top six est complété par Benjamin Clemencon (Hyundai i20 R5) qui a connu une course plus difficile que les précédentes. Le leader du Championnat en arrivant à Mende, a dû composer avec son rôle d’ouvreur lors du premier jour et avec le comportement de sa Hyundai i20 R5 qui ne l’a pas satisfait sur cette course.

Parmi les abandons notables de cette épreuve on note celui de Léo Rossel (Ford Fiesta Rally 2). Auteur d’un meilleur temps ce week-end, le pilote du Collectif Espoirs FFSA 2021 s’est fait piéger dans l’ES8 alors qu’il se battait pour une place sur le podium.

Trahis par leur mécanique, Jean-Marc Manzagol (Hyundai i20 R5) et Arnaud Mordacq (Skoda Fabia R5) ont également dû rendre leur carnet.

Après ce troisième rallye de la saison, les écarts se resserrent au Championnat puisque Mathieu Franceschi et Emmanuel Gascou recollent en haut du classement et s’affirment comme des vraies menaces pour Benjamin Clemencon , Stéphane Consani, Cyrille Féraud (Citroën C4 WRC) septième ce week-end après avoir roulé prudemment, et Paul Lamouret (Mitsubishi Lancer Evo9 A8).

Florent Todeschini (Ford Fiesta R2J) fait coup double avec des succès dans le cadre du Championnat de France des Rallyes Junior et au sein du Championnat de France des Rallyes Deux Roues Motrices. Le Marseillais s’est montré intraitable tout au long de la course et se rapproche du titre en Junior, il précède au classement de cette épreuve, le pilote Rallye Jeunes FFSA Terence Callea (Ford Fiesta R2J) et Louis Consant (Ford Fiesta R2J). Le podium du Championnat Deux Roues Motrices est complété par Sylvain Cachod (DS 3 R3) et Quentin Ribaud (Renault Clio RS Rally 5).

Comme au Castine, Quentin Ribaud s’impose en Clio Trophy France Terre devant John Laroche et Sébastien Studer. Le grand perdant du rallye se nomme Jean-Paul Monnin qui a abandonné tout espoir de bien figurer dès l’ES1 en effectuant une touchette qui l’a contraint à l’abandon.

Après s’être octroyé l’intégralité des meilleurs temps du week-end, Jean-Manuel Beuzelin (Lancia Delta HF Integrale) a largement dominé ses concurrents pour s’offrir une belle victoire en Trophée Fédéral VHC. L’ex-préparateur devance Nicolas Therond (Porsche 911 SC) et Frédéric Rosati (Ford Escort MK2).

PAROLES DE PILOTES

Mathieu Franceschi (Citroën C3 Rally 2), vainqueur : « Merci à Citroën Racing car c’est grâce à eux que nous sommes ici. Je suis content d’en terminer, la dernière spéciale a été très longue, je n’ai pas arrêté de regarder les kilomètres restants ! Nous serons présents aux Cardabelles. »

Emmanuel Gascou (Citroën C3 Rally 2), deuxième : « J’ai calé sur la ligne de départ de la dernière spéciale donc j’ai attaqué fort. C’est une belle course, j’aurais signé des deux mains vendredi pour être sur le podium. J’ai pris de l’expérience et nous allons voir la suite aux Cardabelles. La voiture était parfaite, merci à CHL Sport Auto et à Yacco. Ça fait plaisir d’être soutenu par ces gens-là. »

Stéphane Consani (Ford Fiesta Rally 2), troisième : « Ce n’est finalement pas trop mal. Le week-end a quand même été compliqué avec le manque de connaissance du terrain. Nous n’avons pas fait d’erreur, nous marquons des points donc on limite la casse, c’est le principal. Ce sera également dur aux Cardabelles car je n’ai pas fait ce rallye depuis longtemps. »

Photos : Jean François THIRY

LE BILAN

10 épreuves spéciales

Meilleurs temps : Franceschi 6, Gascou et Rousset 1 ex-aequo, Rossel 1, Consani 1, Margaillan 1.

Leaders

ES1 à ES10 : Franceschi

LE CLASSEMENT FINAL

1.Franceschi/Baud (Citroën C3 Rally 2) en 1h30m26s8

2.Gascou/De Turckheim (Citroën C3 Rally 2) à 53s3

3.Consani/De La Haye (Ford Fiesta Rally 2) à 1m09s6

4.Margaillan/Margaillan (Skoda Fabia R5) à 1m13s2

5.Rousset/Gosset (Citroën C4 WRC) à 1m27s2

CHAMPIONNAT DE FRANCE TERRE DEUX ROUES MOTRICES

Todeschini/Barral (Ford Fiesta R2J) en 1h41m36s8 Cachod/Pourcelot (DS 3 R3) à 2m32s9 Ribaud/Ascensio (Renault Clio RS Rally 5) à 3m04s4

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES JUNIOR

Todeschini/Barral (Ford Fiesta R2J) en 1h41m36s8 Callea/Maillefert (Ford Fiesta R2J) à 3m10s0 Constant/Chardon (Ford Fiesta R2J) à 4m04s0

CLIO TROPHY FRANCE TERRE

Ribaud/Ascensio (Renault Clio RS Rally 5) en 1h44m41s2 Laroche/Augustin ((Renault Clio RS Rally 5) à 4m19s9 Studer/Studer (Renault Clio RS Rally 5) à 9m10s4

PRINCIPAUX ABANDONS

Nyls Stievenart (Citroën C3 Rally 2) sortie de route sans gravité dans ES2, Louis Myr (Ford Fiesta R2J) sortie de route sans gravité dans ES1, Jean-Marc Manzagol (Hyundai i20 R5) mécanique après ES4, Arnaud Mordacq (Skoda Fabia R5) mécanique après ES4, Léo Rossel (Ford Fiesta Rally 2) sortie de route sans gravité dans ES8 suite problème mécanique.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Rallye Terre des Cardabelles, 8 – 10 octobre